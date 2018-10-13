Коварж провалился как Шипачев. КХЛ не умеет готовить центров
Парадокс, но это так. Всё началось с Зиновьева.
Парадокс, но это так. Всё началось с Зиновьева.
Нас предупреждали, а мы не верили. Шансов на то, что Ян Коварж даже с односторонним контрактом пробьётся в состав «Айлендерс», было немного. Но как так может быть, что один из сильнейших центров КХЛ не проходит даже в четвёртое звено весьма средней команды НХЛ? Нет, быть такого не может, гипнотизировали мы сами себя. Но дым рассеялся, и Лу Ламорелло вслед за отправкой чеха в
На первый взгляд, ситуация до боли напоминает ту, что год назад приключилась с Вадимом Шипачёвым. Чеху, как и россиянину, вручили односторонний контракт на неплохую сумму, но даже не дали шанса себя проявить. Ян провёл четыре контрольных матча, в которых набрал два очка, но в НХЛ даже не дебютировал. Шипачёв хотя бы попробовать сильнейшую лигу на вкус.
Есть, впрочем, и различия. Если Шипачёв был вторым игроком в истории «Вегаса», и ехал в команду, которая строится с нуля, то у «Айлендерс» даже после расставания с Джоном Таваресом осталась приличная центральная ось. Если Вадим скорее не подошёл «рыцарям» по ментальности, то Ян попросту не выдержал конкуренции. Хотя то, что ему даже не дали поиграть за «Бриджпорт», всё равно отдаёт несправедливостью.
В отличие от Шипачёва, возвращаться в КХЛ Коварж не спешит. Об этом говорит и Геннадий Величкин, явно заинтересованный в бывшем центре первого звена «Магнитки», и агент игрока. Если Вадим, быстро разочаровавшийся в Америке, и стремившийся попасть на Олимпиаду, даже не стал рассматривать варианты с обменом, то представители чеха открыто говорят, что не против второй попытки.
При этом если в случае Шипачёва были понятны все риски, то Коварж куда более универсальный центр. В отличие от чистого плеймейкера Вадима, его коллега по амплуа может и на пятаке побиться, и в силовую борьбу навязать.
Шипачёв с Коваржем уезжали в НХЛ в статусе лучших центров остального мира, но даже близко не подтвердили уровень. Значит ли это, что между нами и сильнейшей лигой планеты пропасть? Есть масса примеров, которые это опровергают. Тот же Артемий Панарин как влитой вписался в ведущее звено «Чикаго», хотя до этого был партнёром Шипачёва. Не было проблем с адаптацией и у Владимира Тарасенко, а Валерий Ничушкин после одного сезона в КХЛ сразу очутился в первой тройке «Далласа».
Но то — крайние нападающие. Русские вингеры всегда ценились в НХЛ, это бриллианты нашей школы. А вот с центральными нападающими, приезжающими из России в Америку, проблемы были всегда. При этом касается это не только россиян, но и обрусевших легионеров. В 2014 году Петри Контиола котировался не ниже нынешнего Коваржа, а в «Торонто» уезжал на волне олимпийской бронзы. Итог известен: ни одного матча за «Мэйпл Лифс», 11 игр без очков за
Одновременно с Контиолой свою мечту решил осуществить Йори Лехтеря. Оба приложили руку к вылету сборной России в четвертьфинале домашней Олимпиады, после чего выкупили контракты у своих клубов. В итоге Лехтеря проводит уже пятый сезон в НХЛ, но с каждым годом его карьера угасает. Если первое время он был успешен за счёт связки с Владимиром Тарасенко, то после перевода в другое звено и последующего обмена в «Филадельфию» Йори потух. А ведь в «Сибири» он был настоящей звездой.
Вы скажите, что вопреки всему в НХЛ
Беда ли это КХЛ? Скорее, всего нашего хоккея, который не готовит всесторонне развитых центров. Подобные провалы были задолго до образования лиги. В 2003 году Сергей Зиновьев совершил попытку покорить Америку, но после 10 матчей за «Бостон» и ссылки в
Такая беда не только с центрами. С защитниками дела не лучше. В НХЛ начали появляться перспективные оборонцы из России, но кто из них встал на ноги на родине? Никита Зайцев да Дмитрий Орлов — лидеры золой «молодёжки», между прочим. Тогда как Дмитрий Куликов, Иван Проворов и Михаил Сергачёв прошли через канадские юниорские лиги. И ничуть не удивительно, что у Игоря Ожиганова, приехавшего этим летом в «Торонто», процесс избавления от кахаэловских привычек выходит болезненным.
Защитники, долго играющие во второй по силе лиге мира, привыкают, с одной стороны, к вольготной жизни, а с другой — к достаточно простой игре. На них не оказывают такое давление, как в НХЛ, но при этом они не участвуют в атаках настолько активно, насколько это требуют современные тенденции. Вот и центрфорварды, взращённые на русской земле, отлично видят поляну, горазды на подкидочки и оставления, но двусторонних игроков среди них