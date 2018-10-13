Коварж провалился как Шипачев. КХЛ не умеет готовить центров

Источник: РИА "Новости"

Нас предупреждали, а мы не верили. Шансов на то, что Ян Коварж даже с односторонним контрактом пробьётся в состав «Айлендерс», было немного. Но как так может быть, что один из сильнейших центров КХЛ не проходит даже в четвёртое звено весьма средней команды НХЛ? Нет, быть такого не может, гипнотизировали мы сами себя. Но дым рассеялся, и Лу Ламорелло вслед за отправкой чеха в фарм-клуб решил выставить его на драфт отказов.

На первый взгляд, ситуация до боли напоминает ту, что год назад приключилась с Вадимом Шипачёвым. Чеху, как и россиянину, вручили односторонний контракт на неплохую сумму, но даже не дали шанса себя проявить. Ян провёл четыре контрольных матча, в которых набрал два очка, но в НХЛ даже не дебютировал. Шипачёв хотя бы попробовать сильнейшую лигу на вкус.

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Есть, впрочем, и различия. Если Шипачёв был вторым игроком в истории «Вегаса», и ехал в команду, которая строится с нуля, то у «Айлендерс» даже после расставания с Джоном Таваресом осталась приличная центральная ось. Если Вадим скорее не подошёл «рыцарям» по ментальности, то Ян попросту не выдержал конкуренции. Хотя то, что ему даже не дали поиграть за «Бриджпорт», всё равно отдаёт несправедливостью.

В отличие от Шипачёва, возвращаться в КХЛ Коварж не спешит. Об этом говорит и Геннадий Величкин, явно заинтересованный в бывшем центре первого звена «Магнитки», и агент игрока. Если Вадим, быстро разочаровавшийся в Америке, и стремившийся попасть на Олимпиаду, даже не стал рассматривать варианты с обменом, то представители чеха открыто говорят, что не против второй попытки.

Как бы то ни было, топ-центр КХЛ второй год подряд провалился в НХЛ. Ожидания и репутация, завоёванная по эту сторону Атлантики, не имеют ничего общего с заокеанскими реалиями.

При этом если в случае Шипачёва были понятны все риски, то Коварж куда более универсальный центр. В отличие от чистого плеймейкера Вадима, его коллега по амплуа может и на пятаке побиться, и в силовую борьбу навязать.

Шипачёв с Коваржем уезжали в НХЛ в статусе лучших центров остального мира, но даже близко не подтвердили уровень. Значит ли это, что между нами и сильнейшей лигой планеты пропасть? Есть масса примеров, которые это опровергают. Тот же Артемий Панарин как влитой вписался в ведущее звено «Чикаго», хотя до этого был партнёром Шипачёва. Не было проблем с адаптацией и у Владимира Тарасенко, а Валерий Ничушкин после одного сезона в КХЛ сразу очутился в первой тройке «Далласа».

Но то — крайние нападающие. Русские вингеры всегда ценились в НХЛ, это бриллианты нашей школы. А вот с центральными нападающими, приезжающими из России в Америку, проблемы были всегда. При этом касается это не только россиян, но и обрусевших легионеров. В 2014 году Петри Контиола котировался не ниже нынешнего Коваржа, а в «Торонто» уезжал на волне олимпийской бронзы. Итог известен: ни одного матча за «Мэйпл Лифс», 11 игр без очков за фарм-клуб и возвращение на щите.

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Одновременно с Контиолой свою мечту решил осуществить Йори Лехтеря. Оба приложили руку к вылету сборной России в четвертьфинале домашней Олимпиады, после чего выкупили контракты у своих клубов. В итоге Лехтеря проводит уже пятый сезон в НХЛ, но с каждым годом его карьера угасает. Если первое время он был успешен за счёт связки с Владимиром Тарасенко, то после перевода в другое звено и последующего обмена в «Филадельфию» Йори потух. А ведь в «Сибири» он был настоящей звездой.

Вы скажите, что вопреки всему в НХЛ всё-таки есть русские центры. Но Евгений Малкин — уникум, а Евгений Кузнецов уезжал из «Трактора» крайним нападающим. Это уже в столице США его ломали до основания и лепили заново, пропуская через нижние звенья как мясорубку. Владислав Наместников продукт скорее североамериканской системы. Иван Барбашёв с Артёмом Анисимовым уезжали за океан в раннем возрасте. Да и нынешний дебютант Михаил Воробьёв провёл в КХЛ всего сезон, не успев сложиться как хоккеист.

Беда ли это КХЛ? Скорее, всего нашего хоккея, который не готовит всесторонне развитых центров. Подобные провалы были задолго до образования лиги. В 2003 году Сергей Зиновьев совершил попытку покорить Америку, но после 10 матчей за «Бостон» и ссылки в фарм-клуб вернулся в «Ак Барс». На свою проектную мощность Зиновьев выйдет года через три, но и тогда он входил в топ-5 центров Суперлиги. А разве не был в огне Алексей Кайгородов, когда в 2006 году уезжал в «Оттаву»? Результат всё тот же.

Такая беда не только с центрами. С защитниками дела не лучше. В НХЛ начали появляться перспективные оборонцы из России, но кто из них встал на ноги на родине? Никита Зайцев да Дмитрий Орлов — лидеры золой «молодёжки», между прочим. Тогда как Дмитрий Куликов, Иван Проворов и Михаил Сергачёв прошли через канадские юниорские лиги. И ничуть не удивительно, что у Игоря Ожиганова, приехавшего этим летом в «Торонто», процесс избавления от кахаэловских привычек выходит болезненным.