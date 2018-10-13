Гол Макдэвида помог «Эдмонтону» одолеть «Рейнджерс»
«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Игра прошла в «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась со счётом 2:1 в пользу канадского клуба.
Хозяева открыли счёт стараниями Мики Зибанеджада, на что «нефтяники» ответили голами Райана
Нападающий клуба из
«Эдмонтон» одержал первую победу в нынешнем сезоне, а хозяева потерпели четвёртое поражение в пяти проведённых встречах.
|Нью-Йорк Рейнджерс
|
1:2
(1:1, 0:0, 0:1)
|Эдмонтон Ойлерз
|Дэвид Куинн
|Тодд Маклеллан
|Хенрик Лундквист 58:36 (Х. Лундквист 58:44-59:03)
|Кэм Тэлбот
|1-й период
|Эван Бушар
|04:55
|12:49
|Мика Зибанежад (М. Стаал, Б. Смит)
|Райан Ньюджент-Хопкинс (Д. Нерс, К. Макдэвид)
|14:17
|2-й период
|30:33
|Марк Стаал
|Милан Лучич
|37:01
|39:49
|Адам Маккуэйд
|3-й период
|45:11
|Владислав Наместников
|Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль, Р. Ньюджент-Хопкинс)
|46:23
|53:33
|Марк Стаал
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз), М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс)