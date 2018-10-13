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13 октября, источник: Чемпионат.com

Гол Макдэвида помог «Эдмонтону» одолеть «Рейнджерс»

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Источник: AP 2018

Игра прошла в «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась со счётом 2:1 в пользу канадского клуба.

Хозяева открыли счёт стараниями Мики Зибанеджада, на что «нефтяники» ответили голами Райана Ньюджента-Хопкинса и Коннора Макдэвида, реализовавшего численный перевес. Этот результат остался неизменным вплоть до финальной сирены.

Нападающий клуба из Нью-Йорка Павел Бучневич провёл на льду 11 минут 22 секунды (из них 1 минуту 54 секунды — в большинстве) и завершил встречу с показателем полезности «0».
«Эдмонтон» одержал первую победу в нынешнем сезоне, а хозяева потерпели четвёртое поражение в пяти проведённых встречах.

Нью-Йорк Рейнджерс 1:2
(1:1, 0:0, 0:1)
Эдмонтон Ойлерз
13.10.2018, 20:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид Куинн Тодд Маклеллан
Вратари
Хенрик Лундквист 58:36 (Х. Лундквист 58:44-59:03) Кэм Тэлбот
1-й период
Эван Бушар 04:55
12:49 Мика Зибанежад (М. Стаал, Б. Смит)
Райан Ньюджент-Хопкинс (Д. Нерс, К. Макдэвид) 14:17
2-й период
30:33 Марк Стаал
Милан Лучич 37:01
39:49 Адам Маккуэйд
3-й период
45:11 Владислав Наместников
Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль, Р. Ньюджент-Хопкинс) 46:23
53:33 Марк Стаал
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз), М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс)
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Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
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