Гол Макдэвида помог «Эдмонтону» одолеть «Рейнджерс»

Игра прошла в «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась со счётом 2:1 в пользу канадского клуба.

Хозяева открыли счёт стараниями Мики Зибанеджада, на что «нефтяники» ответили голами Райана Ньюджента-Хопкинса и Коннора Макдэвида, реализовавшего численный перевес. Этот результат остался неизменным вплоть до финальной сирены.