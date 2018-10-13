«Вегас» одержал минимальную победу над «Филадельфией», Флёри оформил «сухарь»
«Филадельфия Флайерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Филадельфия Флайерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Игра прошла в «Веллс Фарго-центре» и закончилась победой гостей со счётом 1:0.
Автором единственного результативного броска стал нападающий «рыцарей» Коди Икин, который отличился за полторы минуты до финальной сирены. Голкипер гостей
Защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 25 минут 58 секунд, выполнил три силовых приёма и заблокировал один бросок. На счету форварда Михаила Воробьёва один силовой приём, два заблокированных броска и 40% выигранных вбрасываний за 14 минут 14 секунд.
|Филадельфия Флайерз
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0:1
(0:0, 0:0, 0:1)
|Вегас Голден Найтс
|Дэйв Хэкстол
|Жерар Галлан
|Брайан Эллиотт 58:39
|Марк-Андре Флери
|1-й период
|Вильям Каррье
|06:33
|Джонатан Маршессо
|12:16
|2-й период
|26:48
|Трэвис Санхейм
|33:33
|Йори Лехтеря
|3-й период
|55:45
|Уэйн Симмондс
|Коди Икин (Р. Карпентер)
|58:35
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|К. Икин (Вегас Голден Найтс), М-А. Флери (Вегас Голден Найтс), Б. Эллиотт (Филадельфия Флайерз)