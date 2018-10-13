«Вегас» одержал минимальную победу над «Филадельфией», Флёри оформил «сухарь»

Игра прошла в «Веллс Фарго-центре» и закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного результативного броска стал нападающий «рыцарей» Коди Икин, который отличился за полторы минуты до финальной сирены. Голкипер гостей Марк-Андре Флёри отыграл на ноль, отразив 23 броска.

Защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 25 минут 58 секунд, выполнил три силовых приёма и заблокировал один бросок. На счету форварда Михаила Воробьёва один силовой приём, два заблокированных броска и 40% выигранных вбрасываний за 14 минут 14 секунд.