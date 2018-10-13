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13 октября, источник: Чемпионат.com

«Вегас» одержал минимальную победу над «Филадельфией», Флёри оформил «сухарь»

«Филадельфия Флайерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Игра прошла в «Веллс Фарго-центре» и закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного результативного броска стал нападающий «рыцарей» Коди Икин, который отличился за полторы минуты до финальной сирены. Голкипер гостей Марк-Андре Флёри отыграл на ноль, отразив 23 броска.

Защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 25 минут 58 секунд, выполнил три силовых приёма и заблокировал один бросок. На счету форварда Михаила Воробьёва один силовой приём, два заблокированных броска и 40% выигранных вбрасываний за 14 минут 14 секунд.

Филадельфия Флайерз 0:1
(0:0, 0:0, 0:1)
Вегас Голден Найтс
13.10.2018, 20:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Жерар Галлан
Вратари
Брайан Эллиотт 58:39 Марк-Андре Флери
1-й период
Вильям Каррье 06:33
Джонатан Маршессо 12:16
2-й период
26:48 Трэвис Санхейм
33:33 Йори Лехтеря
3-й период
55:45 Уэйн Симмондс
Коди Икин (Р. Карпентер) 58:35
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Икин (Вегас Голден Найтс), М-А. Флери (Вегас Голден Найтс), Б. Эллиотт (Филадельфия Флайерз)
Судьи
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Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
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Гол
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Гол в меньшинстве
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