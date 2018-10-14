«Лос-Анджелес» уступил на выезде «Оттаве», у Ковальчука «-1»
«Оттава Сенаторз» и «Лос-Анджелес Кингз» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Оттава Сенаторз» и «Лос-Анджелес Кингз» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра состоялась в «Канадиен Тайр-центре» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
Исход противостояния был решён в первом периоде, когда в ворота «королей» влетели три шайбы, авторами которых стали Крис Тирни, Крис Уайдман и Марк Стоун. Во втором игровом отрезке на гол Колина Уайта клуб из Калифорнии ответил результативным броском Тревора Льюиса, а в третьем периоде Уайдман оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.
Российский форвард «Кингз» Илья Ковальчук провёл на льду 14 минут 34 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, провёл один силовой приём и заработал показатель полезности «-1».
|Оттава Сенаторз
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5:1
(3:0, 1:1, 1:0)
|Лос-Анджелес Кингз
|Ги Буше
|Джон Стивенс
|Крэйг Андерсон 50:44 (К. Андерсон 51:03)
|Джек Кэмпбелл 30:01 (П. Будай 30:01)
|1-й период
|06:29
|Крис Тирни (Д. Демело, Т. Шабо)
|07:01
|Марк Стоун
|09:17
|Дилан Демело
|11:50
|Крис Уайдмэн (Б. Ткачак, Мик. Бедкер)
|Дерек Форборт
|14:31
|16:19
|Марк Стоун (М. Дюшен, Т. Шабо)
|2-й период
|25:27
|Тома Шабо
|30:01
|Колин Уайт (К. Ярош, М. Ладжой)
|Тревор Льюис (Д. Даути, Дж. Маззин)
|35:53
|37:26
|Марк Боровицки
|3-й период
|51:03
|Крис Уайдмэн (М. Дюшен, Б. Ткачак)
|59:40
|Колин Уайт
|10
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|К. Андерсон (Оттава Сенаторз), К. Уайдмэн (Оттава Сенаторз), Т. Шабо (Оттава Сенаторз)