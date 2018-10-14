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00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лос-Анджелес» уступил на выезде «Оттаве», у Ковальчука «-1»

«Оттава Сенаторз» и «Лос-Анджелес Кингз» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Игра состоялась в «Канадиен Тайр-центре» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

Исход противостояния был решён в первом периоде, когда в ворота «королей» влетели три шайбы, авторами которых стали Крис Тирни, Крис Уайдман и Марк Стоун. Во втором игровом отрезке на гол Колина Уайта клуб из Калифорнии ответил результативным броском Тревора Льюиса, а в третьем периоде Уайдман оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.

Российский форвард «Кингз» Илья Ковальчук провёл на льду 14 минут 34 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, провёл один силовой приём и заработал показатель полезности «-1».

Оттава Сенаторз 5:1
(3:0, 1:1, 1:0)
Лос-Анджелес Кингз
13.10.2018, 21:00 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ги Буше Джон Стивенс
Вратари
Крэйг Андерсон 50:44 (К. Андерсон 51:03) Джек Кэмпбелл 30:01 (П. Будай 30:01)
1-й период
06:29 Крис Тирни (Д. Демело, Т. Шабо)
07:01 Марк Стоун
09:17 Дилан Демело
11:50 Крис Уайдмэн (Б. Ткачак, Мик. Бедкер)
Дерек Форборт 14:31
16:19 Марк Стоун (М. Дюшен, Т. Шабо)
2-й период
25:27 Тома Шабо
30:01 Колин Уайт (К. Ярош, М. Ладжой)
Тревор Льюис (Д. Даути, Дж. Маззин) 35:53
37:26 Марк Боровицки
3-й период
51:03 Крис Уайдмэн (М. Дюшен, Б. Ткачак)
59:40 Колин Уайт
Статистика
10 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Андерсон (Оттава Сенаторз), К. Уайдмэн (Оттава Сенаторз), Т. Шабо (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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