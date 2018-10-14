«Лос-Анджелес» уступил на выезде «Оттаве», у Ковальчука «-1»

Исход противостояния был решён в первом периоде, когда в ворота «королей» влетели три шайбы, авторами которых стали Крис Тирни, Крис Уайдман и Марк Стоун. Во втором игровом отрезке на гол Колина Уайта клуб из Калифорнии ответил результативным броском Тревора Льюиса, а в третьем периоде Уайдман оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.