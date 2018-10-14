Хет-трик Пастрняка принёс «Бостону» победу над «Детройтом»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на домашней площадке одержал победу над «Детройт Ред Уингз», встреча завершилась с разгромным счётом 8:2.
Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на домашней площадке одержал победу над «Детройт Ред Уингз», встреча завершилась с разгромным счётом 8:2.
«Медведи» выиграли четыре игры из пяти в текущем регулярном чемпионате.
В составе «Детройта» заброшенной шайбой в меньшинстве отметился форвард Дилан Ларкин. Ещё один гол на счету защитника Филипа Гронека.
|Бостон Брюинз
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8:2
(1:0, 3:0, 4:2)
|Детройт Ред Уингз
|Брюс Кэссиди
|Джефф Блэшилл
|Туукка Раск
|Джонатан Бернье
|1-й период
|19:09
|Давид Пастрняк (Б. Карло, К. Вагнер)
|19:44
|Ноэль Аккьяри
|Дилан Ларкин
|19:44
|Дилан Ларкин
|19:44
|2-й период
|24:44
|Чарли Макэвой (П. Бержерон)
|31:27
|Джейк Дебраск (Д. Крейчи)
|Кристофер Эн
|36:00
|36:20
|Давид Пастрняк (П. Бержерон, Б. Маршан)
|38:17
|Джейк Дебраск
|39:00
|Брэд Маршан
|3-й период
|Филип Гронек (Т. Бертуцци, Г. Нюквист)
|40:21
|42:05
|Давид Пастрняк (Б. Маршан, П. Бержерон)
|Энтони Манта
|46:24
|Дилан Ларкин (Ф. Нильсен, Н. Дженсен)
|48:23
|50:12
|Андерс Бьорк
|51:36
|Джон Мур
|53:57
|Чарли Макэвой
|Энтони Манта
|53:57
|55:15
|Джейк Дебраск (Д. Крейчи, Б. Карло)
|59:35
|Крис Вагнер
|59:35
|Крис Вагнер
|Ник Дженсен
|59:35
|Ник Дженсен
|59:35
|59:58
|Шон Керали (Кев. Миллер, А. Бьорк)
|14
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Д. Пастрняк (Бостон Брюинз), П. Бержерон (Бостон Брюинз), Д. Дебраск (Бостон Брюинз)