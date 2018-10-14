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02:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Пастрняка принёс «Бостону» победу над «Детройтом»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на домашней площадке одержал победу над «Детройт Ред Уингз», встреча завершилась с разгромным счётом 8:2.

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Источник: AP 2018

«Медведи» выиграли четыре игры из пяти в текущем регулярном чемпионате.

Хет-триком в составе победителей отметился Давид Пастрняк, дубль на свой счёт записал Джейк Дебраск. Форвард «Брюинз» Патрис Бержерон трижды ассистировал своим партнёрам. По два балла за результативность также набрали Андерс Бьорк (1+1), Давид Крейчи (0+2), Брэд Маршан (0+2) и Брэндон Карло (0+2). Голкипер «Бостона» Туукка Раск отразил 32 броска из 34.

В составе «Детройта» заброшенной шайбой в меньшинстве отметился форвард Дилан Ларкин. Ещё один гол на счету защитника Филипа Гронека.

Бостон Брюинз 8:2
(1:0, 3:0, 4:2)
Детройт Ред Уингз
13.10.2018, 22:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Джефф Блэшилл
Вратари
Туукка Раск Джонатан Бернье
1-й период
19:09 Давид Пастрняк (Б. Карло, К. Вагнер)
19:44 Ноэль Аккьяри
Дилан Ларкин 19:44
Дилан Ларкин 19:44
2-й период
24:44 Чарли Макэвой (П. Бержерон)
31:27 Джейк Дебраск (Д. Крейчи)
Кристофер Эн 36:00
36:20 Давид Пастрняк (П. Бержерон, Б. Маршан)
38:17 Джейк Дебраск
39:00 Брэд Маршан
3-й период
Филип Гронек (Т. Бертуцци, Г. Нюквист) 40:21
42:05 Давид Пастрняк (Б. Маршан, П. Бержерон)
Энтони Манта 46:24
Дилан Ларкин (Ф. Нильсен, Н. Дженсен) 48:23
50:12 Андерс Бьорк
51:36 Джон Мур
53:57 Чарли Макэвой
Энтони Манта 53:57
55:15 Джейк Дебраск (Д. Крейчи, Б. Карло)
59:35 Крис Вагнер
59:35 Крис Вагнер
Ник Дженсен 59:35
Ник Дженсен 59:35
59:58 Шон Керали (Кев. Миллер, А. Бьорк)
Статистика
14 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Д. Пастрняк (Бостон Брюинз), П. Бержерон (Бостон Брюинз), Д. Дебраск (Бостон Брюинз)
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Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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б
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