Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Р
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:30
Авангард
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:30
ХК Динамо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
18:00
Слован
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс0
Баффало Сэйбрз3
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго БлэкхоксОТ4
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз5
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз5
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль КанадиенсБ4
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг8
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз2
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз2
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
01:00
Миннесота УайлдОТ4
Каролина Харрикейнз5
Хоккей. НХЛ
13.10
Бостон Брюинз8
Детройт Ред Уингз2
Все события
Фоторепортажи
14Нурмагомедов победил Макгрегора
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
11:11 (мск), источник: ТАСС

Четыре очка Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Торонто»

ТАСС, 14 октября. «Торонто» обыграл «Вашингтон» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российские нападающие столичной команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов набрали четыре очка на двоих.

Наверх
Источник: AP 2018

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Чендлер Стивенсон (1-я минута) и Кузнецов (25), Овечкин отметился двумя результативными передачами, Кузнецов — одной. У гостей отличились Каспери Капанен (24), Пер Линдхольм (39), Джош Ливо (47) и Остон Мэттьюс (59).

На счету Кузнецова, который был признан второй звездой матча, теперь 9 (4 шайбы + 5 передач) очков за результативность в текущем сезоне, у Овечкина — 7 (4+3).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Вашингтон» примет «Рейнджерс» 18 октября. «Торонто» 16 октября дома сыграет с «Лос-Анджелесом».

Результаты других матчей игрового дня:

«Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 1:2;.

«Филадельфия» — «Вегас» — 0:1;.

«Оттава» — «Лос-Анджелес» — 5:1;.

«Бостон» — «Детройт» — 8:2;.

«Миннесота» — «Каролина» — 4:5.

Вашингтон Кэпиталз 2:4
(1:0, 1:2, 0:2)
Торонто Мэйпл Ливз
14.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд Рирден Майк Бэбкок
Вратари
Брэйден Холтби 58:35 Фредерик Андерсен
1-й период
00:18 Чендлер Стивенсон (Е. Кузнецов, А. Овечкин)
00:40 Якуб Врана
Трэвис Дермотт 05:56
2-й период
Каспери Капанен (Р. Хэйнси, О. Мэттьюс) 23:30
Джон Таварес 24:17
24:39 Евгений Кузнецов (Н. Бэкстрем, А. Овечкин)
28:22 Ларс Эллер
Пер Линдхольм (К. Браун, Дж. Гардинер) 38:53
3-й период
45:47 Михал Кемпны
Джош Лейво (А. Юнссон, Дж. Гардинер) 46:28
Никита Зайцев 47:44
Остон Мэттьюс (К. Капанен, М. Райлли) 58:21
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торонто Мэйпл Ливз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб победил, но это пиррова победа
Денис Пак о том,что произошло в кафе и почему футболисты стали драться
Федор вернул нам 2007-й. Емельяненко нацелен на чемпионский пояс
Нурмагомедов вызвал на бой Мэйуэзера
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус»
Голландцы размазали Германию. Промес отдал ассист лучшему другу
Ханни в «Спартаке» — часть махинации? Подробности темной истории
Кокорин и Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО
Российский боец ММА попал в ДТП в прямом эфире
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь