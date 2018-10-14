Четыре очка Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Торонто»

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Чендлер Стивенсон (1-я минута) и Кузнецов (25), Овечкин отметился двумя результативными передачами, Кузнецов — одной. У гостей отличились Каспери Капанен (24), Пер Линдхольм (39), Джош Ливо (47) и Остон Мэттьюс (59).
На счету Кузнецова, который был признан второй звездой матча, теперь 9 (4 шайбы + 5 передач) очков за результативность в текущем сезоне, у Овечкина — 7 (4+3).
В следующем матче «Вашингтон» примет «Рейнджерс» 18 октября. «Торонто» 16 октября дома сыграет с «Лос-Анджелесом».
Результаты других матчей игрового дня:
«Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 1:2;.
«Филадельфия» — «Вегас» — 0:1;.
«Оттава» — «Лос-Анджелес» — 5:1;.
«Бостон» — «Детройт» — 8:2;.
«Миннесота» — «Каролина» — 4:5.