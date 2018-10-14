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11:16 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» победил «Анахайм», Радулов набрал два очка

ТАСС, 14 октября. «Даллас» обыграл «Анахайм» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хозяева смогли отыграть у соперника по ходу встречи три шайбы.

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Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Александр Радулов (32-я минута), Коннор Кэррик (34), Джейми Бенн (35), Йон Клингберг (38) и Радек Факса (59). У гостей отличились Якоб Сильверберг (10), Кифер Шервуд (14) и Адам Энрике (29).

Радулов и форвард «Далласа» Валерий Ничушкин также отметились голевыми передачами. Всего в текущем сезоне Радулов набрал 9 (4 шайбы + 5 передач) очков. Ничушкин набрал первый балл за результативность в чемпионате.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче «Монреаль» дома победил дома «Питтсбург» со счетом 4:3. Российский форвард гостей Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

У победителей отличились Томаш Татар (21-я и 29-я минуты) и Брендан Галлахер (28). У «Питтсбурга» шайбы забросили Доминик Симон (4), Крис Летанг (16) и Фил Кессел (32). Буллиты реализовали Пол Байрон и Джонатан Друэн, нападающие гостей Малкин и Сидни Кросби не смогли реализовать свои попытки. На счету российского форварда 8 очков (1+7) в текущем сезоне.

В еще одном матче дня «Нэшвилл» на своем льду обыграл «Айлендерс» со счетом 5:2.

Даллас Старз 5:3
(0:2, 4:1, 1:0)
Анахайм Дакс
14.10.2018, 03:00 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Главные тренеры
Джим Монтгомери Рэнди Карлайл
Вратари
Антон Худобин Джон Гибсон 40:00 (Р. Миллер 40:00, Р. Миллер 58:32)
1-й период
Якоб Сильверберг (Х. Линдхольм, М. Комтуа) 09:01
Кифер Шервуд (Дж. Мэнсон, И. Лундстрем) 13:28
2-й период
Брэндон Монтур 22:44
26:25 Александр Радулов
Адам Хенрик (С. Стил, Х. Линдхольм) 28:09
Якоб Сильверберг 30:15
31:14 Александр Радулов (Т. Сегин, Й. Клингберг)
33:52 Коннор Кэррик (В. Ничушкин, Дж. Спецца)
34:01 Джейми Бенн (Т. Сегин, Б. Комо)
Джон Гибсон 35:48
37:46 Йон Клингберг (А. Радулов)
38:28 Бретт Ритчи
3-й период
58:32 п.в. Радек Факса (Э. Линделл, Джей. Бенн)
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Радулов (Даллас Старз), Й. Клингберг (Даллас Старз), Т. Сегин (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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