«Даллас» победил «Анахайм», Радулов набрал два очка
ТАСС, 14 октября. «Даллас» обыграл «Анахайм» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хозяева смогли отыграть у соперника по ходу встречи три шайбы.
ТАСС, 14 октября. «Даллас» обыграл «Анахайм» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хозяева смогли отыграть у соперника по ходу встречи три шайбы.
В составе победителей шайбы забросили российский форвард Александр Радулов (32-я минута), Коннор Кэррик (34), Джейми Бенн (35), Йон Клингберг (38) и Радек Факса (59). У гостей отличились Якоб Сильверберг (10), Кифер Шервуд (14) и Адам Энрике (29).
Радулов и форвард «Далласа» Валерий Ничушкин также отметились голевыми передачами. Всего в текущем сезоне Радулов набрал 9 (4 шайбы + 5 передач) очков. Ничушкин набрал первый балл за результативность в чемпионате.
В другом матче «Монреаль» дома победил дома «Питтсбург» со счетом 4:3. Российский форвард гостей Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.
У победителей отличились Томаш Татар (21-я и 29-я минуты) и Брендан Галлахер (28). У «Питтсбурга» шайбы забросили Доминик Симон (4), Крис Летанг (16) и Фил Кессел (32). Буллиты реализовали Пол Байрон и Джонатан Друэн, нападающие гостей Малкин и Сидни Кросби не смогли реализовать свои попытки. На счету российского форварда 8 очков (1+7) в текущем сезоне.
В еще одном матче дня «Нэшвилл» на своем льду обыграл «Айлендерс» со счетом 5:2.
|Даллас Старз
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5:3
(0:2, 4:1, 1:0)
|Анахайм Дакс
|Джим Монтгомери
|Рэнди Карлайл
|Антон Худобин
|Джон Гибсон 40:00 (Р. Миллер 40:00, Р. Миллер 58:32)
|1-й период
|Якоб Сильверберг (Х. Линдхольм, М. Комтуа)
|09:01
|Кифер Шервуд (Дж. Мэнсон, И. Лундстрем)
|13:28
|2-й период
|Брэндон Монтур
|22:44
|26:25
|Александр Радулов
|Адам Хенрик (С. Стил, Х. Линдхольм)
|28:09
|Якоб Сильверберг
|30:15
|31:14
|Александр Радулов (Т. Сегин, Й. Клингберг)
|33:52
|Коннор Кэррик (В. Ничушкин, Дж. Спецца)
|34:01
|Джейми Бенн (Т. Сегин, Б. Комо)
|Джон Гибсон
|35:48
|37:46
|Йон Клингберг (А. Радулов)
|38:28
|Бретт Ритчи
|3-й период
|58:32
|п.в.
|Радек Факса (Э. Линделл, Джей. Бенн)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|А. Радулов (Даллас Старз), Й. Клингберг (Даллас Старз), Т. Сегин (Даллас Старз)