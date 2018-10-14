«Даллас» победил «Анахайм», Радулов набрал два очка

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Александр Радулов (32-я минута), Коннор Кэррик (34), Джейми Бенн (35), Йон Клингберг (38) и Радек Факса (59). У гостей отличились Якоб Сильверберг (10), Кифер Шервуд (14) и Адам Энрике (29).

Радулов и форвард «Далласа» Валерий Ничушкин также отметились голевыми передачами. Всего в текущем сезоне Радулов набрал 9 (4 шайбы + 5 передач) очков. Ничушкин набрал первый балл за результативность в чемпионате.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ajc4F4qj5IA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче «Монреаль» дома победил дома «Питтсбург» со счетом 4:3. Российский форвард гостей Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

У победителей отличились Томаш Татар (21-я и 29-я минуты) и Брендан Галлахер (28). У «Питтсбурга» шайбы забросили Доминик Симон (4), Крис Летанг (16) и Фил Кессел (32). Буллиты реализовали Пол Байрон и Джонатан Друэн, нападающие гостей Малкин и Сидни Кросби не смогли реализовать свои попытки. На счету российского форварда 8 очков (1+7) в текущем сезоне.