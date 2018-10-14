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11:03 (мск), источник: Р-Спорт

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус»

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. «Тампа Бэй» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая на льду «Тампы», завершилась со счетом 8:2 (3:0, 1:2, 4:0). В составе «Лайтнинг» российский нападающий Никита Кучеров забросил свою первую шайбу в сезоне, а также отметился результативным пасом, российский защитник Михаил Сергачев сделал две голевые передачи, а вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков. Ворота «Коламбуса» защищал россиянин Сергей Бобровский, сделавший 23 сейва.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Питтсбург» в гостях уступил «Монреалю» в серии буллитов — 3:4 (2:0, 1:3, 0:0, 0:0, 1:0). Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин дважды ассистировал партнерам.

«Чикаго» в овертайме дома обыграл «Сент-Луис» — 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0). У победителей 2 очка набрал российский нападающий Артем Анисимов — он забил первый гол своей команды и отдал голевую передачу в овертайме. У «Сент-Луиса» результативный пас сделал российский форвард Владимир Тарасенко.

Результаты других встреч:

«Миннесота» — «Каролина» — 4:5 (овертайм);.

«Флорида» — «Ванкувер» — 2:3;.

«Нэшвилл» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2;.

«Аризона» — «Баффало» — 0:3.

Тампа-Бэй Лайтнинг 8:2
(3:0, 1:2, 4:0)
Коламбус Блю Джэкетс
14.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Джон Торторелла
Вратари
Андрей Василевский Сергей Бобровский
1-й период
01:00 Виктор Хедман (Т. Джонсон, Н. Кучеров)
Пьер-Люк Дюбуа 03:06
09:14 Брэйден Пойнт
11:17 Седрик Пакетт (Я. Гурд)
Лукаш Седлак 17:03
18:37 Янни Гурд (М. Сергачев, Т. Джонсон)
2-й период
21:10 Виктор Хедман
21:10 Виктор Хедман
Джош Андерсон (А. Веннберг, Р. Мюррей) 28:14
31:15 Виктор Хедман
Оливер Бьоркстранд 35:51
39:15 Брэйден Пойнт
3-й период
Зак Веренски 40:00
41:40 Брэйден Пойнт (Дж. Миллер, М. Сергачев)
43:55 Никита Кучеров
Кэм Аткинсон 46:58
47:12 Алекс Киллорн (Дж. Миллер, С. Стэмкос)
Артемий Панарин 49:22
53:02 Никита Кучеров (О. Палат, Б. Коберн)
57:56 Янни Гурд
Пьер-Люк Дюбуа 57:56
Пьер-Люк Дюбуа 57:56
Дэвид Савар 59:24
59:59 Джей.Ти. Миллер (Б. Пойнт, А. Строльман)
Статистика
12 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
4 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Я. Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Миллер (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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