Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус»
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. «Тампа Бэй» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. «Тампа Бэй» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая на льду «Тампы», завершилась со счетом 8:2 (3:0, 1:2, 4:0). В составе «Лайтнинг» российский нападающий Никита Кучеров забросил свою первую шайбу в сезоне, а также отметился результативным пасом, российский защитник Михаил Сергачев сделал две голевые передачи, а вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков. Ворота «Коламбуса» защищал россиянин Сергей Бобровский, сделавший 23 сейва.
«Питтсбург» в гостях уступил «Монреалю» в серии буллитов — 3:4 (2:0, 1:3, 0:0, 0:0, 1:0). Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин дважды ассистировал партнерам.
«Чикаго» в овертайме дома обыграл «Сент-Луис» — 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0). У победителей 2 очка набрал российский нападающий Артем Анисимов — он забил первый гол своей команды и отдал голевую передачу в овертайме. У «Сент-Луиса» результативный пас сделал российский форвард Владимир Тарасенко.
Результаты других встреч:
«Миннесота» — «Каролина» — 4:5 (овертайм);.
«Флорида» — «Ванкувер» — 2:3;.
«Нэшвилл» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2;.
«Аризона» — «Баффало» — 0:3.
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|
8:2
(3:0, 1:2, 4:0)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Джон Купер
|Джон Торторелла
|Андрей Василевский
|Сергей Бобровский
|1-й период
|01:00
|Виктор Хедман (Т. Джонсон, Н. Кучеров)
|Пьер-Люк Дюбуа
|03:06
|09:14
|Брэйден Пойнт
|11:17
|Седрик Пакетт (Я. Гурд)
|Лукаш Седлак
|17:03
|18:37
|Янни Гурд (М. Сергачев, Т. Джонсон)
|2-й период
|21:10
|Виктор Хедман
|21:10
|Виктор Хедман
|Джош Андерсон (А. Веннберг, Р. Мюррей)
|28:14
|31:15
|Виктор Хедман
|Оливер Бьоркстранд
|35:51
|39:15
|Брэйден Пойнт
|3-й период
|Зак Веренски
|40:00
|41:40
|Брэйден Пойнт (Дж. Миллер, М. Сергачев)
|43:55
|Никита Кучеров
|Кэм Аткинсон
|46:58
|47:12
|Алекс Киллорн (Дж. Миллер, С. Стэмкос)
|Артемий Панарин
|49:22
|53:02
|Никита Кучеров (О. Палат, Б. Коберн)
|57:56
|Янни Гурд
|Пьер-Люк Дюбуа
|57:56
|Пьер-Люк Дюбуа
|57:56
|Дэвид Савар
|59:24
|59:59
|Джей.Ти. Миллер (Б. Пойнт, А. Строльман)
|12
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|4
|Голы в большинстве
|0
|Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Я. Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Миллер (Тампа-Бэй Лайтнинг)