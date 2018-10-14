Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус»

Встреча, прошедшая на льду «Тампы», завершилась со счетом 8:2 (3:0, 1:2, 4:0). В составе «Лайтнинг» российский нападающий Никита Кучеров забросил свою первую шайбу в сезоне, а также отметился результативным пасом, российский защитник Михаил Сергачев сделал две голевые передачи, а вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков. Ворота «Коламбуса» защищал россиянин Сергей Бобровский, сделавший 23 сейва.