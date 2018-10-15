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10:45 (мск), источник: ТАСС

Две передачи Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Анахаймом»

ТАСС, 15 октября. «Анахайм» обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Яков Сильверберг (19-я минута), Бен Стрит (48) и Эндрю Кольяно (55). У хозяев отличились Александер Стин (32) и Тайлер Бозак (36). Двумя результативными передачами отметился российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, на счету которого в сезоне 5 очков (2 шайбы и 3 передачи).

«Сент-Луис» после пяти матчей занимает 12-е место в Западной конференции, набрав 4 очка. «Анахайм», проведший 6 игр, лидирует с 9 баллами.

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В следующем матче «Сент-Луис» сыграет в гостях с «Монреалем» 18 октября. «Анахайм» в этот же день примет «Айлендерс».

В другом матче дня «Нью-Джерси» дома победил «Сан-Хосе» со счетом 3:2. Дубль в составе хозяев оформил Кайл Палмьери. В еще одной встрече «Виннипег» на своем льду обыграл «Каролину» — 3:1.

Сент-Луис Блюз 2:3
(0:1, 2:0, 0:2)
Анахайм Дакс
15.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Enterprise Center
Главные тренеры
Майк Йео Рэнди Карлайл
Вратари
Чед Джонсон 57:25 (Ч. Джонсон 58:34-58:45) Райан Миллер
1-й период
Сэм Стил 11:30
Якоб Сильверберг (М. Комтуа, Х. Линдхольм) 18:21
2-й период
Маркус Петтерссон 28:32
31:49 Александр Стин (Дж. Эдмундсон, В. Тарасенко)
33:11 Джоэль Эдмундсон
Райан Кеслер 34:35
35:52 Тайлер Бозак (П. Марун)
3-й период
Бен Стрит (Дж. Мэнсон, К. Фаулер) 47:16
52:45 Джоэль Эдмундсон
Эндрю Кольяно (Р. Кеслер, Х. Линдхольм) 54:44
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Э. Кольяно (Анахайм Дакс), А. Стин (Сент-Луис Блюз), В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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