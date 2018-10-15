Две передачи Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Анахаймом»

Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Яков Сильверберг (19-я минута), Бен Стрит (48) и Эндрю Кольяно (55). У хозяев отличились Александер Стин (32) и Тайлер Бозак (36). Двумя результативными передачами отметился российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, на счету которого в сезоне 5 очков (2 шайбы и 3 передачи).

«Сент-Луис» после пяти матчей занимает 12-е место в Западной конференции, набрав 4 очка. «Анахайм», проведший 6 игр, лидирует с 9 баллами.

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В следующем матче «Сент-Луис» сыграет в гостях с «Монреалем» 18 октября. «Анахайм» в этот же день примет «Айлендерс».