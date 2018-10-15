Две передачи Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Анахаймом»
ТАСС, 15 октября. «Анахайм» обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 15 октября. «Анахайм» обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Яков Сильверберг (19-я минута), Бен Стрит (48) и Эндрю Кольяно (55). У хозяев отличились Александер Стин (32) и Тайлер Бозак (36). Двумя результативными передачами отметился российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, на счету которого в сезоне 5 очков (2 шайбы и 3 передачи).
«Сент-Луис» после пяти матчей занимает 12-е место в Западной конференции, набрав 4 очка. «Анахайм», проведший 6 игр, лидирует с 9 баллами.
В следующем матче «Сент-Луис» сыграет в гостях с «Монреалем» 18 октября. «Анахайм» в этот же день примет «Айлендерс».
В другом матче дня «Нью-Джерси» дома победил «Сан-Хосе» со счетом 3:2. Дубль в составе хозяев оформил Кайл Палмьери. В еще одной встрече «Виннипег» на своем льду обыграл «Каролину» — 3:1.
|Сент-Луис Блюз
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2:3
(0:1, 2:0, 0:2)
|Анахайм Дакс
|Майк Йео
|Рэнди Карлайл
|Чед Джонсон 57:25 (Ч. Джонсон 58:34-58:45)
|Райан Миллер
|1-й период
|Сэм Стил
|11:30
|Якоб Сильверберг (М. Комтуа, Х. Линдхольм)
|18:21
|2-й период
|Маркус Петтерссон
|28:32
|31:49
|Александр Стин (Дж. Эдмундсон, В. Тарасенко)
|33:11
|Джоэль Эдмундсон
|Райан Кеслер
|34:35
|35:52
|Тайлер Бозак (П. Марун)
|3-й период
|Бен Стрит (Дж. Мэнсон, К. Фаулер)
|47:16
|52:45
|Джоэль Эдмундсон
|Эндрю Кольяно (Р. Кеслер, Х. Линдхольм)
|54:44
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Э. Кольяно (Анахайм Дакс), А. Стин (Сент-Луис Блюз), В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз)