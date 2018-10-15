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15:32 (мск), источник: Sport24

Русский игрок, шансы которого на Кубок Стэнли выше, чем у Малкина и Овечкина. Вы не угадаете, кто он

Этот защитник и его команда могут удивить в новом сезоне.

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Источник: Reuters

Прошлый сезон Национальной хоккейной лиги сложился для российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова очень неоднозначно. Начиналось все неплохо — новичок команды быстро стал важным элементом в системе «Джетс», периодически получал 20 и больше минут игрового времени за матч и сам был доволен тем, как ему удалось перезапустить карьеру после не самого удачного чемпионата в составе «Баффало Сэйбрз».

«Как я оцениваю свой сезон? Я думаю, все хорошо. Если ставить оценку по пятибалльной шкале, то это твердая четверка. При этом всегда может быть лучше. Я ставил себе цель на сезон — сильно сыграть начало, поставить точку в прошлогодней эпопее с “Баффало”. Хотел вернуться на свой уровень игры. И я думаю, что с этим справился. Сейчас выступаю нормально. Адаптацию я пережил сразу. Моментально. У меня вообще с этим не было никаких проблем», — говорил Куликов в январе 2018-го. (Официальный сайт НХЛ).

Тогда же в январе Дмитрий в игре с «Сан-Хосе» попал под хит форварда «Шаркс» Томаша Гертла, после которого вынужден был пропустить около двух недель. В первой игре после возвращения на лед Куликов заработал показатель полезности «+2» — вынужденный простой навредил ему не сильно.

В марте из Северной Америки пришла новость о еще одной травме российского защитника. Точнее, о рецидиве старого повреждения спины. Сообщалось, что игроку потребуется операция и он пропустит около восьми недель. Затем Куликов отказался от хирургического вмешательства, но процесс возвращения в строй это не ускорило. Травма оказалась тяжелой и участие Дмитрия в розыгрыше Кубка Стэнли ограничилось девятью минутами во втором матче финала Западной конференции против «Вегаса». «Джетс» завершили сезон именно противостоянием с «Голден Найтс», а россиянина ждал отпуск, завершение реабилитации и подготовка к новому чемпионату.

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Этой ночью по московскому времени Куликов, спустя месяцев вернулся на лед в официальном матче. Камбэк удался — «Виннипег» на своем льду обыграл мощно стартовавшую в регулярке «Каролину», Дмитрий получил больше 12 минут айстайма и провел их привычно надежно.

Наверное, он хотел бы начать не с такого матча, потому что было непросто. Но для дебютной игры — мне понравилось, что я увидел в его исполнении.
Пол Морис, главный тренер «Виннипег Джетс»

Куликов заменил в составе травмированного Дастина Бафлина, но если русскому защитнику удастся быстро вернуться на свой уровень, место в старте он получит вне зависимости от того, кто из оборонцев «Виннипега» способен будет выйти на лед. Дмитрию надо побыстрее набрать форму, а самое главное — постараться в этом чемпионате обойтись без травм и рецидивов.

За девять сезонов в Национальной хоккейной лиге Куликов отыграл в плей-офф всего две серии — обе в составе «Флориды» и обе закончились поражением «Пантерз». В этом чемпионате у него снова будет шанс по-настоящему побороться за Кубок Стэнли — вероятность завоевания трофея «Виннипегом», оценивается выше, чем у «Питтсбурга» Евгения Малкина и «Вашингтона» Александра Овечкина.

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Виннипег Джетс
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