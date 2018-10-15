«Не знаю, о чем говорить с девушками, если не о хоккее». Главная звезда НХЛ прямо сейчас
Остон Мэттьюс поражает воображение.
Остон Мэттьюс поражает воображение.
Остон Мэттьюс — один из тех молодых ребят, о котором давным давно говорят в восторженных тонах. Не первый год он занимает высокие места в рейтингах лучших игроков НХЛ, постоянно попадает в числе номинантов на личные награды. Парадокс, но 21-летний нападающий пока не сделал в НХЛ ничего такого, чтобы быть выше обладателей Кубков Стэнли. Возможно в этом сезоне все изменится.
В матче с «Вашингтоном» Мэттюс забросил 10-ю шайбу в сезоне и повторил рекорд «Торонто», отличившись в каждом из первых шести матчей регулярного чемпионата. Ранее на старте сезона такое удавалось только Суини Шринеру в 1944 году. Даже Гретцки не был так хорош в 21 год. Сейчас с 14 (10+4) очками в 6 матчах Остон возглавляет гонку бомбардиров НХЛ.
Он вполне мог сейчас заниматься другим видом спорта. В 12 лет Мэттьюс столкнулся с дилеммой: хоккейные тренировки совпадали с занятиями по бейсболу. Сердце мальчика разрывалось. Его отец играл в бейсбол, его дядя даже провел один матч в НФЛ в 1966 году за «Майами Долфинс». Его прадед тренировал школьную команду по американскому футболу. Остон мог бы преуспевать в любом виде спорта. «В бейсболе у него получалось лучше. Но его сердце было не там», — рассказывал Брайан Мэттьюс, папа игрока. Но сын выбрал хоккей.
Будущая звезда «Торонто» выросла в не в самой хоккейной местности, но любовь к спорту ему передалась на генетическом уровне. Через два месяца после его рождения семья переехала в Аризону, где свои первые шаги на льду и делал Остон. С трех лет он болел за местный «Финикс». Его мама, Эмма — мексиканка, поэтому мальчик еще в детстве выучил испанский.
Одну из ключевых ролей в становлении звезды мирового хоккея сыграл украинский тренер. Борис Дороженко родился в Советском союзе, а в разгар экономического кризиса в начале 90-х уехал за лучшей жизнью за океан. Жил в Мексике, где учил местных хоккейным азам, а в 2005 году решил организовать тренировочный лагерь в Финиксе. Среди учеников оказался и 7-летний мальчик по имени Остон Мэттьюс. Родители детей были так впечатлены работой Дороженко, что предложили ему переехать в Аризону на постоянной основе. Борис почти не знал английского, но решил остаться. Первое время он жил у дедушки и бабушки Остона, много общался
В 17 лет Мэттьюс попал в число участников национальной программы развития хоккея США. Два года он выступал в USHL за юниорскую сборную США. Дважды брал золото на чемпионате мира до 18 лет. За год до драфта Остон уехал в Европу. Довольно нестандартный ход для восходящей звезды американского хоккея. В первом матче за «Цюрих» он сразу забил гол. За 36 матчей в регулярном чемпионате NLA Мэттьюс набрал 46 (24+22) очков. А летом «Торонто» выбрал его под первым номером на драфте.
За первые два сезона в НХЛ Остон набрал 132 очков. Он стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиге, которому в дебютном матче удалось забить четыре гола. Хоккеист перед началом первого сезона в Канаде признавался, что был шокирован огромному вниманию ко своей фигуре. Ему вообще все равно на шумиху вокруг себя, главное — игра.
— Я не знаю, о чем можно говорить с девушками. Я говорю о хоккее все время, это то, о чем я хочу думать всегда. Честное слово, — признавался Мэттьюс журналу GQ.
Но в Торонто уже и девушки говорят о хоккее. Потому что там только и разговоры, что об Остоне и «Мейпл Лифс».