«Не знаю, о чем говорить с девушками, если не о хоккее». Главная звезда НХЛ прямо сейчас

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BVqFxxagF22/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVqFxxagF22/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Thank you Vegas✌️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/auston_matthews/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Auston Matthews</a> (@auston_matthews) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-22T21:54:07+00:00">22 Июн 2017 в 2:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Остон Мэттьюс — один из тех молодых ребят, о котором давным давно говорят в восторженных тонах. Не первый год он занимает высокие места в рейтингах лучших игроков НХЛ, постоянно попадает в числе номинантов на личные награды. Парадокс, но 21-летний нападающий пока не сделал в НХЛ ничего такого, чтобы быть выше обладателей Кубков Стэнли. Возможно в этом сезоне все изменится.

В матче с «Вашингтоном» Мэттюс забросил 10-ю шайбу в сезоне и повторил рекорд «Торонто», отличившись в каждом из первых шести матчей регулярного чемпионата. Ранее на старте сезона такое удавалось только Суини Шринеру в 1944 году. Даже Гретцки не был так хорош в 21 год. Сейчас с 14 (10+4) очками в 6 матчах Остон возглавляет гонку бомбардиров НХЛ.

Он вполне мог сейчас заниматься другим видом спорта. В 12 лет Мэттьюс столкнулся с дилеммой: хоккейные тренировки совпадали с занятиями по бейсболу. Сердце мальчика разрывалось. Его отец играл в бейсбол, его дядя даже провел один матч в НФЛ в 1966 году за «Майами Долфинс». Его прадед тренировал школьную команду по американскому футболу. Остон мог бы преуспевать в любом виде спорта. «В бейсболе у него получалось лучше. Но его сердце было не там», — рассказывал Брайан Мэттьюс, папа игрока. Но сын выбрал хоккей.

Будущая звезда «Торонто» выросла в не в самой хоккейной местности, но любовь к спорту ему передалась на генетическом уровне. Через два месяца после его рождения семья переехала в Аризону, где свои первые шаги на льду и делал Остон. С трех лет он болел за местный «Финикс». Его мама, Эмма — мексиканка, поэтому мальчик еще в детстве выучил испанский.

Одну из ключевых ролей в становлении звезды мирового хоккея сыграл украинский тренер. Борис Дороженко родился в Советском союзе, а в разгар экономического кризиса в начале 90-х уехал за лучшей жизнью за океан. Жил в Мексике, где учил местных хоккейным азам, а в 2005 году решил организовать тренировочный лагерь в Финиксе. Среди учеников оказался и 7-летний мальчик по имени Остон Мэттьюс. Родители детей были так впечатлены работой Дороженко, что предложили ему переехать в Аризону на постоянной основе. Борис почти не знал английского, но решил остаться. Первое время он жил у дедушки и бабушки Остона, много общался по-испански с мамой мальчика Эмой.

В 17 лет Мэттьюс попал в число участников национальной программы развития хоккея США. Два года он выступал в USHL за юниорскую сборную США. Дважды брал золото на чемпионате мира до 18 лет. За год до драфта Остон уехал в Европу. Довольно нестандартный ход для восходящей звезды американского хоккея. В первом матче за «Цюрих» он сразу забил гол. За 36 матчей в регулярном чемпионате NLA Мэттьюс набрал 46 (24+22) очков. А летом «Торонто» выбрал его под первым номером на драфте.

За первые два сезона в НХЛ Остон набрал 132 очков. Он стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиге, которому в дебютном матче удалось забить четыре гола. Хоккеист перед началом первого сезона в Канаде признавался, что был шокирован огромному вниманию ко своей фигуре. Ему вообще все равно на шумиху вокруг себя, главное — игра.

— Я не знаю, о чем можно говорить с девушками. Я говорю о хоккее все время, это то, о чем я хочу думать всегда. Честное слово, — признавался Мэттьюс журналу GQ.