История, которая пробирает до слез. Хоккеисты из Кении сыграли с суперзвездами НХЛ

Источник: Спорт-Экспресс

Они осуществили свою мечту.

Хоккей и Африка — вещи, как кажется на первый взгляд, несовместимые. Но это не совсем так. В Кении — стране, которая знаменита в спортивном смысле своим легкоатлетами, есть целая хоккейная команда — «Айс Лайонс» («Ледовые Львы»).

Где же они играют? К счастью, в одном из отелей в Найроби есть каток — единственный на всю Восточную и Центральную Африку — и каждые среду и воскресенье «Львы» отправляются на него, чтобы заняться любимым делом. Но есть одна большая проблема — с кем сыграть в хоккей?

— Сначала я не знал, что такое хоккей. Я смотрел матч, но не мог понять, как игроки двигаются — они скользили, а не бежали, — вспоминает один из хоккеистов «Лайонс».

Теперь надежда кенийских игроков о настоящем матче осуществилась, причем в формате, о котором они вряд ли когда-либо могли даже мечтать. В Канаде была организована специальная встречу, на которую пригласили 12 хоккеистов «Лайонс», а их партнерами стали … суперзвезды НХЛ — форварды «Питтсбурга» и «Колорадо» Сидни Кросби и Нэйтан Маккиннон. При этом для кенийских игроков это было сюрпризом: они не могли (и их можно понять!) сдержать своих эмоций, когда знаменитые нападающие появились в раздевалке перед матчем. «Я думал, что попал на небеса», — реагирует один из хоккеистов.

— Это было мечтой не просто впервые в жизни сыграть в Канаде, но выйти на лед с двумя величайшими хоккеистами, — рассказывает капитан «Львов» Бенард Азегере. — Когда мы только начали играть в Кении, у нас даже не было нормальной экипировки.

— Это честь для меня присоединиться к «Лайонс» в их первом матче против другой команды, — отмечает Кросби. — То, что я люблю в хоккее — он объединяют людей из разных стран.