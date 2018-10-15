История, которая пробирает до слез. Хоккеисты из Кении сыграли с суперзвездами НХЛ
В стране есть целая хоккейная команда — «Ледовые Львы».
В стране есть целая хоккейная команда — «Ледовые Львы».
Они осуществили свою мечту.
Хоккей и Африка — вещи, как кажется на первый взгляд, несовместимые. Но это не совсем так. В Кении — стране, которая знаменита в спортивном смысле своим легкоатлетами, есть целая хоккейная команда — «Айс Лайонс» («Ледовые Львы»).
Где же они играют? К счастью, в одном из отелей в Найроби есть каток — единственный на всю Восточную и Центральную Африку — и каждые среду и воскресенье «Львы» отправляются на него, чтобы заняться любимым делом. Но есть одна большая проблема — с кем сыграть в хоккей?
— Сначала я не знал, что такое хоккей. Я смотрел матч, но не мог понять, как игроки двигаются — они скользили, а не бежали, — вспоминает один из хоккеистов «Лайонс».
Теперь надежда кенийских игроков о настоящем матче осуществилась, причем в формате, о котором они вряд ли
— Это было мечтой не просто впервые в жизни сыграть в Канаде, но выйти на лед с двумя величайшими хоккеистами, — рассказывает капитан «Львов» Бенард Азегере. — Когда мы только начали играть в Кении, у нас даже не было нормальной экипировки.
— Это честь для меня присоединиться к «Лайонс» в их первом матче против другой команды, — отмечает Кросби. — То, что я люблю в хоккее — он объединяют людей из разных стран.