«Монреаль» нанёс «Детройту» шестое поражение подряд

Уже к 25-й минуте хозяева вели — 5:1. На забитый буллит Джонатана Друена, голы Томаша Плеканеца, Томаша Татара, Брендана Галлахера и Шарля Юдона «красные крылья» ответили лишь точным броском Андреаса Атанасиу. В оставшееся время обе команды забили по два гола: у «Монреаля» отметились в итоговом протоколе тот же Друен и Пол Байрон, у «Детройта» — Томас Ванек и Атанасиу, оформивший дубль.