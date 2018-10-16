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09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монреаль» нанёс «Детройту» шестое поражение подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:3 (3:1, 3:0, 1:2).

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Уже к 25-й минуте хозяева вели — 5:1. На забитый буллит Джонатана Друена, голы Томаша Плеканеца, Томаша Татара, Брендана Галлахера и Шарля Юдона «красные крылья» ответили лишь точным броском Андреаса Атанасиу. В оставшееся время обе команды забили по два гола: у «Монреаля» отметились в итоговом протоколе тот же Друен и Пол Байрон, у «Детройта» — Томас Ванек и Атанасиу, оформивший дубль.

«Монреаль» с семью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт», уступивший шестой раз подряд, на пятнадцатой позиции.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» одержал пятую победу в сезоне, обыграв «Миннесоту Уайлд» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). В составе «хищников» заброшенными шайбами отметились Крэйг Смит, Матиас Экхольм, Филип Форсберг и Миикка Саломяки. У «дикарей» голы на счету Микко Койву и Мэтта Дамбы.

«Нэшвилл», набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота (4) — 12-я.

Монреаль Канадиенс 7:3
(3:1, 3:0, 1:2)
Детройт Ред Уингз
16.10.2018, 02:30 Регулярный чемпионат Centre Bell
Главные тренеры
Клод Жюльен Джефф Блэшилл
Вратари
Антти Ниеми Джимми Ховард 24:35 (Дж. Бернье 24:35)
1-й период
07:13 б Джонатан Друэн
Томас Ванек 14:13
16:56 Томаш Плеканец (Мэт. Пека, Н. Юулсен)
Андреас Атанасиу (Т. Бертуцци, Ф. Гронек) 17:24
17:36 Томаш Татар
19:51 Томаш Татар (Ф. Дано)
2-й период
23:52 Брендан Галлахер (Т. Татар, М. Райлли)
24:35 Шарль Юдон (Мэт. Пека, Дж. Питри)
28:02 Джонатан Друэн
Тайлер Бертуцци 28:02
Мартин Фрк 29:15
Деннис Чоловски 31:45
Дилан Ларкин 35:01
35:59 Джонатан Друэн (М. Доми, Т. Татар)
3-й период
Андреас Атанасиу (Л. Гленденинг, Г. Нюквист) 47:03
48:07 Ксавье Улле
Тайлер Бертуцци 48:07
49:19 Виктор Мете
Томас Ванек (Э. Манта) 50:11
Филип Гронек 53:41
58:11 Пол Байрон (Дж. Армиа, Е. Котканиеми)
Статистика
11 Штрафное время 17
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Т. Плеканец (Монреаль Канадиенс), Т. Татар (Монреаль Канадиенс), Дж. Друэн (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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