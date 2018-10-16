«Монреаль» нанёс «Детройту» шестое поражение подряд
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:3 (3:1, 3:0, 1:2).
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:3 (3:1, 3:0, 1:2).
Уже к 25-й минуте хозяева вели — 5:1. На забитый буллит Джонатана Друена, голы Томаша Плеканеца, Томаша Татара, Брендана Галлахера и Шарля Юдона «красные крылья» ответили лишь точным броском Андреаса Атанасиу. В оставшееся время обе команды забили по два гола: у «Монреаля» отметились в итоговом протоколе тот же Друен и Пол Байрон, у «Детройта» — Томас Ванек и Атанасиу, оформивший дубль.
«Монреаль» с семью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт», уступивший шестой раз подряд, на пятнадцатой позиции.
В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» одержал пятую победу в сезоне, обыграв «Миннесоту Уайлд» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). В составе «хищников» заброшенными шайбами отметились Крэйг Смит, Матиас Экхольм, Филип Форсберг и Миикка Саломяки. У «дикарей» голы на счету Микко Койву и Мэтта Дамбы.
«Нэшвилл», набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота (4) — 12-я.
|Монреаль Канадиенс
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7:3
(3:1, 3:0, 1:2)
|Детройт Ред Уингз
|Клод Жюльен
|Джефф Блэшилл
|Антти Ниеми
|Джимми Ховард 24:35 (Дж. Бернье 24:35)
|1-й период
|07:13
|б
|Джонатан Друэн
|Томас Ванек
|14:13
|16:56
|Томаш Плеканец (Мэт. Пека, Н. Юулсен)
|Андреас Атанасиу (Т. Бертуцци, Ф. Гронек)
|17:24
|17:36
|Томаш Татар
|19:51
|Томаш Татар (Ф. Дано)
|2-й период
|23:52
|Брендан Галлахер (Т. Татар, М. Райлли)
|24:35
|Шарль Юдон (Мэт. Пека, Дж. Питри)
|28:02
|Джонатан Друэн
|Тайлер Бертуцци
|28:02
|Мартин Фрк
|29:15
|Деннис Чоловски
|31:45
|Дилан Ларкин
|35:01
|35:59
|Джонатан Друэн (М. Доми, Т. Татар)
|3-й период
|Андреас Атанасиу (Л. Гленденинг, Г. Нюквист)
|47:03
|48:07
|Ксавье Улле
|Тайлер Бертуцци
|48:07
|49:19
|Виктор Мете
|Томас Ванек (Э. Манта)
|50:11
|Филип Гронек
|53:41
|58:11
|Пол Байрон (Дж. Армиа, Е. Котканиеми)
|11
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Т. Плеканец (Монреаль Канадиенс), Т. Татар (Монреаль Канадиенс), Дж. Друэн (Монреаль Канадиенс)