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10:04 (мск), источник: Sport24

Ковальчук наказал нового короля НХЛ, но все без толку. Его клуб получил 2:9 за два матча в Канаде

Кошмарный старт «Лос-Анджелеса».

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Канадское турне «Лос-Анджелеса» началось с поражения от «Виннипега» со счетом 1:2. Случилось оно ровно неделю назад, а игра стал для знаковой для российского форварда Ильи Ковальчука — он забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиги за пять лет. Болельщики и журналисты принялись считать, сколько же дней продлилась сухая серия форварда, который все это время исправно забивал в составе СКА и сборной России, а сам он в послематчевом интервью в очередной раз напомнил, что в Северную Америки вернулся, в первую очередь, не за голами и передачами, а за победами и трофеем.

Я предпочитаю выигрывать, а не просто забивать голы. Сегодня этого было недостаточно, поэтому в следующей игре мы должны сыграть лучше.
Илья Ковальчук, нападающий ХК «Лос-Анджелес Кингз»

Партнеры Илью услышали и через пару дней обыграли «Монреаль» — россиянин в той встрече 8 раз бросил по воротам, но «Кингз» справились и без его голов. Можно было надеяться, что дела у «Лос-Анджелеса» пойдут на поправку, но в следующем матче эти надежды жестко прибила «Оттава» — «Сенаторз» уже в первом периоде положили в ворота соперника три шайбы, а в итоге победили со счетом 5:1. Пять матчей и три поражения: с таким багажом Ковальчук и компания прибыли в Торонто — прямо сейчас это худший город земли для команд, которые планируют начать выбираться из кризиса. На старте этого сезона команда Майка Бэбкока крушит всех оппонентов, за четыре предыдущих матча отгрузила 23 шайбы, а в котировках букмекерских контор именно «Мэйпл Лифс» идут фаворитами чемпионата.

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С «Королями» лучшая команда лиги разобралась убийственно спокойно. Уже на 46-й секунде в обороне гостей случился форменный бардак, Ковальчук вынужден был метаться между двумя игроками «Торонто», а Каспери Капанен разбудил вратаря Джека Кэмпбелла броском с отрицательного угла.

В концовке периода «Кленовые листья» реализовали большинство, но после перерыва Ковальчук вернул «Лос-Анджелес» в игру. Помог человек, который к этому моменту царит в бомбардирском и снайперском топах НХЛ. Остон Мэттьюс был слишком расслаблен в своей зоне, подарил «Королям» шайбу, за что российский форвард его и наказал.

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Интрига продержалась всего пять минут. В очередной атаке центральный нападающий «Торонто» Зак Хайман поиздевался над лучшим защитником «Кинз» Дрю Даути, а Джон Таварес забрал подбор и поделился шайбой с Мичтеллом Марнером. Тот же Марнер до конца игрового отрезка дважды удалился, но «Лос-Анджелес» из четырех минут большинства не выжал ничего.

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В третьем периоде хоккеистам «Мэйпл Лифс» не потребовалось добивать соперника — «Короли» справились с этой задачей самостоятельно. Защитник Дерек Форборт адской передачей за спину отправил к собственным воротам Мэттьюса и Капанена, которые исполнили выход «2 в 1» даже немного издевательски.

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История недельной давности повторилась: Илья Ковальчук снова забил, а «Лос-Анджелес» опять проиграл. Российский форвард попал в ситуацию, от которой за последние годы точно отвык — его команда чаще проигрывает, чем побеждает. Впрочем, обыграть сегодняшний «Торонто» будет трудно любому клубу в мире.

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Теперь «Кингз» возвращаются домой, где сыграют с «Айлендерс» и «Баффало» — вот он отличный шанс, чтобы наконец-то одержать пару побед подряд и начать забывать о провальном старте. К слову, в прошлом сезоне четвертое поражение случилось с «Королями» только в 14-м матче.

Торонто Мэйпл Ливз 4:1
(2:0, 1:1, 1:0)
Лос-Анджелес Кингз
16.10.2018, 02:30 Регулярный чемпионат Scotiabank Arena
Главные тренеры
Майк Бэбкок Джон Стивенс
Вратари
Гаррет Спаркс Джек Кэмпбелл
1-й период
00:46 Каспери Капанен (Дж. Гардинер, О. Мэттьюс)
Кайл Клиффорд 04:23
Адриан Кемпе 18:11
19:38 Патрик Марло (Дж. Лейво, Дж. Гардинер)
2-й период
Илья Ковальчук (А. Иафалло, Д. Форборт) 23:38
28:32 Митчелл Марнер (Дж. Таварес, З. Хаймэн)
29:05 Митчелл Марнер
32:11 Митчелл Марнер
3-й период
42:10 Фредерик Готье
47:45 Каспери Капанен (О. Мэттьюс)
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Капанен (Торонто Мэйпл Ливз), Г. Спаркс (Торонто Мэйпл Ливз), О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
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