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09:58 (мск), источник: ТАСС

Шайба Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче против «Торонто»

ТАСС, 16 октября. «Торонто» одержал победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий Илья Ковальчук отметился голом.

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В составе победителей шайбы забросили Каспери Капанен (1-я и 48-я минуты), Патрик Марло (20) и Митчелл Марнер (29). Ковальчук остался единственным, кто отличился у «Лос- Анджелеса». Также в матче приняли участие защитники «Торонто» Никита Зайцев (19 минут, 1 бросок, 6 хитов) и Игорь Ожиганов (19 минут, 1 бросок, 2 хита).

Первой звездой встречи был назван Капанен (2+0), второй звездой стал голкипер «Торонто» Гэррет Спаркс (33 сейва), третьей — Остон Мэттьюз (0+2).

В другом матче игрового дня «Даллас» в гостях уступил «Оттаве» со счетом 1:4. В составе гостей результативной передачей отметился Александр Радулов. Он ассистировал Джону Клингбергу в моменте с первой заброшенной шайбой. Валерий Ничушкин («Даллас») провел на площадке 10 минут 40 секунд и совершил два броска по воротам.

Результаты других матчей игрового дня:

«Монреаль» — «Детройт» — 7:3;.

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 3:0.

Торонто Мэйпл Ливз 4:1
(2:0, 1:1, 1:0)
Лос-Анджелес Кингз
16.10.2018, 02:30 Регулярный чемпионат Scotiabank Arena
Главные тренеры
Майк Бэбкок Джон Стивенс
Вратари
Гаррет Спаркс Джек Кэмпбелл
1-й период
00:46 Каспери Капанен (Дж. Гардинер, О. Мэттьюс)
Кайл Клиффорд 04:23
Адриан Кемпе 18:11
19:38 Патрик Марло (Дж. Лейво, Дж. Гардинер)
2-й период
Илья Ковальчук (А. Иафалло, Д. Форборт) 23:38
28:32 Митчелл Марнер (Дж. Таварес, З. Хаймэн)
29:05 Митчелл Марнер
32:11 Митчелл Марнер
3-й период
42:10 Фредерик Готье
47:45 Каспери Капанен (О. Мэттьюс)
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Капанен (Торонто Мэйпл Ливз), Г. Спаркс (Торонто Мэйпл Ливз), О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
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