Шайба Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче против «Торонто»

В составе победителей шайбы забросили Каспери Капанен (1-я и 48-я минуты), Патрик Марло (20) и Митчелл Марнер (29). Ковальчук остался единственным, кто отличился у «Лос- Анджелеса». Также в матче приняли участие защитники «Торонто» Никита Зайцев (19 минут, 1 бросок, 6 хитов) и Игорь Ожиганов (19 минут, 1 бросок, 2 хита).

Первой звездой встречи был назван Капанен (2+0), второй звездой стал голкипер «Торонто» Гэррет Спаркс (33 сейва), третьей — Остон Мэттьюз (0+2).

В другом матче игрового дня «Даллас» в гостях уступил «Оттаве» со счетом 1:4. В составе гостей результативной передачей отметился Александр Радулов. Он ассистировал Джону Клингбергу в моменте с первой заброшенной шайбой. Валерий Ничушкин («Даллас») провел на площадке 10 минут 40 секунд и совершил два броска по воротам.

Результаты других матчей игрового дня:

«Монреаль» — «Детройт» — 7:3;.