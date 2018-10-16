Кошмарный матч самого огненного русского форварда. Радулов захочет поскорее забыть этот провал
Александра не спасает даже голевой ассист.
Александра не спасает даже голевой ассист.
Одно из главных достоинств Национальной хоккейной лиги — здесь все меняется невероятно быстро. В воскресенье утром все восхищались нападающим «Далласа» Александром Радуловым, который начал невероятный камбэк своей команды в игре с «Анахаймом», а уже два дня спустя от этих восторгов не осталось и следа — «Старз» провалили матч в Оттаве.
Для начала пару слов о «Сенаторах», которых многие успели похоронить еще до старта сезона — после расставания с топовым защитником Эриком Карлссоном и серьезного омоложения клуба. Но пока эти шаги менеджмента «Оттавы» — одного из самых критикуемых в НХЛ — работают. На днях канадская команда вынесла «Лос-Анджелес» Ильи Ковальчука, а в ночь с понедельника на вторник по московскому времени не пожалела и Радулова с партнерами.
А ведь начиналось для «Далласа» все лучше не придумаешь. За три минуты до конца первого периода российский форвард завез шайбу в зону соперника, Джейсон Спецца после паузы отдал ее Джону Клингбергу, а швед здорово бросил с дальнего пятака.
«Старз» вели в счете больше периода, но перед вторым перерывом Радулов неудачно отборолся за шайбу в чужой зоне, «Оттава» полетела в контратаку, в которой здоровый эгоизм продемонстировал 20-летний защитник Максим Лажойе.
В третьей двадцатиминутке на льду осталась только одна команда. Победный для «Сенаторов» гол забил 19-летний Брэйди Ткачак — за несколько секунд до этого Радулов в компании двух партнеров
В середине игрового отрезка за вальяжность у собственных ворот «Старз» наказал Миккель Бедкер, а когда «Даллас» попробовал зацепиться за результат и поменял голкипера на шестого полевого игрока, Радулов ошибся в передаче и привез четвертый гол в свои ворота.
1:4 — этот матч Александру Радулову (5 бросков, 2 хита, 23 минуты айстайма) и всем хоккеистам «Далласа» лучше поскорее забыть. «Оттава» же пока оставляет впечатление команды, способной стать одним из главных открытий нового сезона. Неужели для этого нужна было всего лишь избавиться от звездного защитника?
|Оттава Сенаторз
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4:1
(0:1, 1:0, 3:0)
|Даллас Старз
|Ги Буше
|Джим Монтгомери
|Крэйг Андерсон
|Бен Бишоп 52:12 (Б. Бишоп 53:06-55:14, Б. Бишоп 58:23)
|1-й период
|04:29
|Марк Боровицки
|Александр Радулов
|12:49
|16:13
|Максим Ладжой
|Йон Клингберг (Дж. Спецца, А. Радулов)
|16:53
|2-й период
|Миро Хейсканен
|31:05
|35:52
|Крис Тирни
|39:40
|Максим Ладжой (М. Дюшен, Б. Райан)
|3-й период
|41:27
|Брэди Ткачак (Д. Демело, К. Тирни)
|46:27
|Зак Смит
|50:12
|Миккель Бедкер (М. Дюшен)
|58:23
|п.в.
|Зак Смит
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|К. Андерсон (Оттава Сенаторз), Б. Ткачак (Оттава Сенаторз), М. Дюшен (Оттава Сенаторз)