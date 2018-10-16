Кошмарный матч самого огненного русского форварда. Радулов захочет поскорее забыть этот провал

Одно из главных достоинств Национальной хоккейной лиги — здесь все меняется невероятно быстро. В воскресенье утром все восхищались нападающим «Далласа» Александром Радуловым, который начал невероятный камбэк своей команды в игре с «Анахаймом», а уже два дня спустя от этих восторгов не осталось и следа — «Старз» провалили матч в Оттаве.

Для начала пару слов о «Сенаторах», которых многие успели похоронить еще до старта сезона — после расставания с топовым защитником Эриком Карлссоном и серьезного омоложения клуба. Но пока эти шаги менеджмента «Оттавы» — одного из самых критикуемых в НХЛ — работают. На днях канадская команда вынесла «Лос-Анджелес» Ильи Ковальчука, а в ночь с понедельника на вторник по московскому времени не пожалела и Радулова с партнерами.

А ведь начиналось для «Далласа» все лучше не придумаешь. За три минуты до конца первого периода российский форвард завез шайбу в зону соперника, Джейсон Спецца после паузы отдал ее Джону Клингбергу, а швед здорово бросил с дальнего пятака.

«Старз» вели в счете больше периода, но перед вторым перерывом Радулов неудачно отборолся за шайбу в чужой зоне, «Оттава» полетела в контратаку, в которой здоровый эгоизм продемонстировал 20-летний защитник Максим Лажойе.

В третьей двадцатиминутке на льду осталась только одна команда. Победный для «Сенаторов» гол забил 19-летний Брэйди Ткачак — за несколько секунд до этого Радулов в компании двух партнеров зачем-то бросились на одного игрока соперника, забыв про остальных.

В середине игрового отрезка за вальяжность у собственных ворот «Старз» наказал Миккель Бедкер, а когда «Даллас» попробовал зацепиться за результат и поменял голкипера на шестого полевого игрока, Радулов ошибся в передаче и привез четвертый гол в свои ворота.

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