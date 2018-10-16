Остон Мэттьюс повторил достижение Уэйна Гретцки и Майка Босси

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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс сделал две результативные передачи. 21-летний американец набрал два или более очков в каждом из семи матчей регулярного чемпионата с начала сезона.

До него такое удавалось всего четырём игрокам — Марио Лемье (сезон-1992/93, обладатель рекорда по продолжительности такой серии — 12 матчей), Кевину Стивенсу (1992/93, восемь матчей), Уэйну Гретцки (1983/84) и Майку Босси (1984/85, оба — по семь).