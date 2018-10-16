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10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Остон Мэттьюс повторил достижение Уэйна Гретцки и Майка Босси

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 1:0).

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Источник: Reuters

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс сделал две результативные передачи. 21-летний американец набрал два или более очков в каждом из семи матчей регулярного чемпионата с начала сезона.

До него такое удавалось всего четырём игрокам — Марио Лемье (сезон-1992/93, обладатель рекорда по продолжительности такой серии — 12 матчей), Кевину Стивенсу (1992/93, восемь матчей), Уэйну Гретцки (1983/84) и Майку Босси (1984/85, оба — по семь).

В семи матчах сезона Мэттьюс набрал 16 (10+6) очков и возглавляет бомбардирскую и снайперскую гонки. Всего за карьеру в НХЛ на счету уроженца Сан-Рамона 148 (84+64) очков в 151 матче.

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