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11:06 (мск), источник: Sport24

19-летний русский вратарь поразил Северную Америку. Он отметил победу акробатическим шоу

В детстве Иван Просветов занимался гимнастикой.

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Голкипер Иван Просветов перед драфтом Национальной хоккейной лиги этого года в различных скаутских рейтингах не попадал в топ-10 самых перспективных молодых вратарей. Свою карьеру этот парень начинал в ЦСКА и до 2016-го выступал за команды из Москвы и Московской области — ступинский «Капитан», «Динамо» и «Русь». Два года назад 195-сантиметровый гигант рванул в Северную Америку, где до этого лета успел поиграть в двух лигах — NAHL и USHL.

В итоге голкипер, права на которого в КХЛ принадлежат ХК «Сочи», был выбран «Аризоной» в четвертом раунде драфта под общим 114-м номером. Зато первым из российских вратарей.

Он полон жизни и энергии за пределами льда. Всегда улыбчив и уверен в себе. На льду он смотрится мощным, взрывным и атлетичным вратарём. Очевидно, что у него хорошие природные данные. Но как профессионалу ему нужно научиться сохранять спокойствие.
Кори Шваб, тренер вратарей «Аризона Койотис»
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Просветов принял участие в лагере развития «Аризоны», но новый сезон вполне ожидаемо начал в юниорской лиге Онтарио, в составе команды «Сагино Спирит». Чемпионат стартовал для Ивана с выхода на замену — его сменщик пустил три шайбы уже в первом периоде, а первый полноценный матч российский вратарь проиграл со счетом 5:6.

Зато сейчас Просветов идет на серии из четырех побед подряд. В последней из этих игр «Сагино» встречался с «Китченер Рейнджерс», Иван отбил 24 броска из 25 и стал первой звездой матча. Отметил такое событие россиянин оригинально — исполнил акробатическое «колесо» прямо на льду.

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Про необычное празднование от русского голкипера уже написали все ведущие североамериканский СМИ. Например, журналисты TSN предположили, что Просветова вдохновил пример Марка-Андре Флери, который, выступая за «Питтсбург» исполнял аналогичный номер в полной вратарской экипировке. Правда, в подтрибунном помещении.

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На самом деле, все гораздо проще: Иван в детстве занимался гимнастикой, а «колесо» — его фишка, при помощи которой он веселил своих партнеров после каждой тренировки еще в лагере развития «Койотис».

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