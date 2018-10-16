19-летний русский вратарь поразил Северную Америку. Он отметил победу акробатическим шоу
В детстве Иван Просветов занимался гимнастикой.
В детстве Иван Просветов занимался гимнастикой.
Голкипер Иван Просветов перед драфтом Национальной хоккейной лиги этого года в различных скаутских рейтингах не попадал в топ-10 самых перспективных молодых вратарей. Свою карьеру этот парень начинал в ЦСКА и до 2016-го выступал за команды из Москвы и Московской области — ступинский «Капитан», «Динамо» и «Русь». Два года назад 195-сантиметровый гигант рванул в Северную Америку, где до этого лета успел поиграть в двух лигах — NAHL и USHL.
В итоге голкипер, права на которого в КХЛ принадлежат ХК «Сочи», был выбран «Аризоной» в четвертом раунде драфта под общим 114-м номером. Зато первым из российских вратарей.
Он полон жизни и энергии за пределами льда. Всегда улыбчив и уверен в себе. На льду он смотрится мощным, взрывным и атлетичным вратарём. Очевидно, что у него хорошие природные данные. Но как профессионалу ему нужно научиться сохранять спокойствие.
Просветов принял участие в лагере развития «Аризоны», но новый сезон вполне ожидаемо начал в юниорской лиге Онтарио, в составе команды «Сагино Спирит». Чемпионат стартовал для Ивана с выхода на замену — его сменщик пустил три шайбы уже в первом периоде, а первый полноценный матч российский вратарь проиграл со счетом 5:6.
Зато сейчас Просветов идет на серии из четырех побед подряд. В последней из этих игр «Сагино» встречался с «Китченер Рейнджерс», Иван отбил 24 броска из 25 и стал первой звездой матча. Отметил такое событие россиянин оригинально — исполнил акробатическое «колесо» прямо на льду.
Про необычное празднование от русского голкипера уже написали все ведущие североамериканский СМИ. Например, журналисты TSN предположили, что Просветова вдохновил пример
На самом деле, все гораздо проще: Иван в детстве занимался гимнастикой, а «колесо» — его фишка, при помощи которой он веселил своих партнеров после каждой тренировки еще в лагере развития «Койотис».