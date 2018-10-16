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11:17 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Торонто» Капанен признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 16 октября. Финский нападающий «Торонто» Каспери Капанен признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

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В ночь на вторник «Торонто» дома обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:1. Капанен оформил дубль.

Второй звездой дня стал словацкий нападающий «Монреаля» Томаш Татар. «Монреаль» на своем льду победил «Детройт» со счетом 7:3. Татар забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Финский вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне признан третьей звездой дня. В домашнем матче с «Миннесотой» (4:2) он отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

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