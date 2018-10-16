Нападающий «Торонто» Капанен признан первой звездой дня в НХЛ

В ночь на вторник «Торонто» дома обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:1. Капанен оформил дубль.

Второй звездой дня стал словацкий нападающий «Монреаля» Томаш Татар. «Монреаль» на своем льду победил «Детройт» со счетом 7:3. Татар забросил шайбу и отдал две результативные передачи.