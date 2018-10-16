Русский защитник уехал к самому крутому тренеру мира. Он уже играет по 20 минут в составе лидера НХЛ
Первый рекорд Игоря Ожиганова на Западе.
Первый рекорд Игоря Ожиганова на Западе.
«Торонто Мэйпл Лифс» — лучшая команда Национальной хоккейной лиги прямо сейчас. Канадский клуб выиграл шесть из семи стартовых матчей регулярного чемпионата, дважды в этих играх забивал по 7 шайб и всего за две недели сезона заставил болельщиков, журналистов и букмекеров называть себя главным претендентом на Кубок Стэнли. Sport24 неоднократно писал о том, что в ближайшие годы «Торонто» обязан взять главный трофей НХЛ и, кажется, этот день может настать быстрее, чем все мы ожидали.
Майк Бэбкок — лучший тренер мира. Он — единственный специалист в хоккейной истории, выигрывавший со своими командами Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли. Можно сказать, что Бэбкоку повезло работать со сборной Канады и «Детройтом» (в тот момент «Ред Уингз» были сильно лучше себя сегодняшних), но свою уникальность Майк теперь успешно доказывает и в Торонто — городе, где чемпионскую команду ни один тренер не может построить уже больше 50 лет.
Все это счастье нынешним летом свалилось на защитника сборной России Игоря Ожиганова. Хоккеист, пробивавшийся в основу ЦСКА через хабаровский «Амур» и новосибирскую «Сибирь», в прошлом сезоне не получал нужного доверия от тренерского штаба армейцев и решил податься за океан.
Возможно, я бы остался в России, если бы постоянно играл. Но, кажется, что мне в КХЛ ничего не светило. И раз появился такой вариант, то почему бы не уехать.
Убедиться, что Ожиганов не ошибся в своем выборе можно было еще в тренировочном лагере. Русский защитник заслужил комплимент от Майка Бэбкока, а через некоторое время этот комплимент был подкреплен попаданием Игоря в состав главной команды перед стартом нового сезона.
Он умеет играть в пас, видит лед, играет с поднятой головой, обладает габаритами. Он хорошо смотрится.
В дебютной встрече регулярки против «Монреаля» Ожиганов отыграл 13 минут — этот показатель оказался худшим среди всех защитников «Торонто». Россиянин провел 3 силовых приема, заблокировал 1 бросок, заработал удаление, а его команда победила в овертайме. Игорь действовал максимально просто, но этому у него самого есть логическое объяснение:
«Не знаю, что от меня ждали, но первые матчи мне нужно проводить аккуратно. Тут хоккей значительно отличается. Например, я в России должен был выкидывать шайбу из зоны по борту. А в НХЛ надо через центр, чтобы сразу начинать атаку. Дайте мне немного времени, я привыкну. Говорят, что для этого матчей десять нужно». («Спорт-Экспресс»).
Во второй игре сезона «Торонто» потерпело пока единственно поражение, а Ожиганов в противостоянии с «Оттавой» наиграл на показатель полезности «-2» — следующую встречу нашему защитнику по решению тренерского штаба пришлось пропустить. Но долго держать новичка в запасе Майк Бэбкок не стал: Игорь вернулся на лед уже в матче с «Далласом», получил 16 минут айстайма и помог «Мэйпл Лифс» выиграть со счетом 7:4.
Ну, а этой ночью по московскому времени случился настоящий прорыв. В игре с «Лос-Анджелес Кингз» Игорю Ожиганову доверили 19 минут 27 секунд — это третий результат среди всех игроков «Торонто». При этом, по игровому времени в равных составах россиянин вообще стал лучшим в составе «Мэйпл Лифс».
К личному рекорду Ожиганова в НХЛ добавилась уверенная победа его клуба надо командой Ильи Ковальчука — 4:1.
|Торонто Мэйпл Ливз
|
4:1
(2:0, 1:1, 1:0)
|Лос-Анджелес Кингз
|Майк Бэбкок
|Джон Стивенс
|Гаррет Спаркс
|Джек Кэмпбелл
|1-й период
|00:46
|Каспери Капанен (Дж. Гардинер, О. Мэттьюс)
|Кайл Клиффорд
|04:23
|Адриан Кемпе
|18:11
|19:38
|Патрик Марло (Дж. Лейво, Дж. Гардинер)
|2-й период
|Илья Ковальчук (А. Иафалло, Д. Форборт)
|23:38
|28:32
|Митчелл Марнер (Дж. Таварес, З. Хаймэн)
|29:05
|Митчелл Марнер
|32:11
|Митчелл Марнер
|3-й период
|42:10
|Фредерик Готье
|47:45
|Каспери Капанен (О. Мэттьюс)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|К. Капанен (Торонто Мэйпл Ливз), Г. Спаркс (Торонто Мэйпл Ливз), О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз)