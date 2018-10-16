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11:26 (мск), источник: Sport24

Русский защитник уехал к самому крутому тренеру мира. Он уже играет по 20 минут в составе лидера НХЛ

Первый рекорд Игоря Ожиганова на Западе.

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«Торонто Мэйпл Лифс» — лучшая команда Национальной хоккейной лиги прямо сейчас. Канадский клуб выиграл шесть из семи стартовых матчей регулярного чемпионата, дважды в этих играх забивал по 7 шайб и всего за две недели сезона заставил болельщиков, журналистов и букмекеров называть себя главным претендентом на Кубок Стэнли. Sport24 неоднократно писал о том, что в ближайшие годы «Торонто» обязан взять главный трофей НХЛ и, кажется, этот день может настать быстрее, чем все мы ожидали.

Майк Бэбкок — лучший тренер мира. Он — единственный специалист в хоккейной истории, выигрывавший со своими командами Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли. Можно сказать, что Бэбкоку повезло работать со сборной Канады и «Детройтом» (в тот момент «Ред Уингз» были сильно лучше себя сегодняшних), но свою уникальность Майк теперь успешно доказывает и в Торонто — городе, где чемпионскую команду ни один тренер не может построить уже больше 50 лет.

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Все это счастье нынешним летом свалилось на защитника сборной России Игоря Ожиганова. Хоккеист, пробивавшийся в основу ЦСКА через хабаровский «Амур» и новосибирскую «Сибирь», в прошлом сезоне не получал нужного доверия от тренерского штаба армейцев и решил податься за океан.

Возможно, я бы остался в России, если бы постоянно играл. Но, кажется, что мне в КХЛ ничего не светило. И раз появился такой вариант, то почему бы не уехать.
Игорь Ожиганов, защитник «Торонто Мэйпл Лифс»

Убедиться, что Ожиганов не ошибся в своем выборе можно было еще в тренировочном лагере. Русский защитник заслужил комплимент от Майка Бэбкока, а через некоторое время этот комплимент был подкреплен попаданием Игоря в состав главной команды перед стартом нового сезона.

Он умеет играть в пас, видит лед, играет с поднятой головой, обладает габаритами. Он хорошо смотрится.
Майк Бэбкок, главный тренер «Тороно Мэйпл Лифс»

В дебютной встрече регулярки против «Монреаля» Ожиганов отыграл 13 минут — этот показатель оказался худшим среди всех защитников «Торонто». Россиянин провел 3 силовых приема, заблокировал 1 бросок, заработал удаление, а его команда победила в овертайме. Игорь действовал максимально просто, но этому у него самого есть логическое объяснение:

«Не знаю, что от меня ждали, но первые матчи мне нужно проводить аккуратно. Тут хоккей значительно отличается. Например, я в России должен был выкидывать шайбу из зоны по борту. А в НХЛ надо через центр, чтобы сразу начинать атаку. Дайте мне немного времени, я привыкну. Говорят, что для этого матчей десять нужно». («Спорт-Экспресс»).

Во второй игре сезона «Торонто» потерпело пока единственно поражение, а Ожиганов в противостоянии с «Оттавой» наиграл на показатель полезности «-2» — следующую встречу нашему защитнику по решению тренерского штаба пришлось пропустить. Но долго держать новичка в запасе Майк Бэбкок не стал: Игорь вернулся на лед уже в матче с «Далласом», получил 16 минут айстайма и помог «Мэйпл Лифс» выиграть со счетом 7:4.

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Ну, а этой ночью по московскому времени случился настоящий прорыв. В игре с «Лос-Анджелес Кингз» Игорю Ожиганову доверили 19 минут 27 секунд — это третий результат среди всех игроков «Торонто». При этом, по игровому времени в равных составах россиянин вообще стал лучшим в составе «Мэйпл Лифс».

К личному рекорду Ожиганова в НХЛ добавилась уверенная победа его клуба надо командой Ильи Ковальчука — 4:1. Экс-защитнику ЦСКА еще предстоит серьезная борьба за место в составе, но если Игорь ее выиграет, а «Торонто» спустя пять с лишним десятков лет наконец-то порадует своих поклонников, очередная история покорения русским хоккеистом сильнейшей лиги мира может получиться очень красивой.

Торонто Мэйпл Ливз 4:1
(2:0, 1:1, 1:0)
Лос-Анджелес Кингз
16.10.2018, 02:30 Регулярный чемпионат Scotiabank Arena
Главные тренеры
Майк Бэбкок Джон Стивенс
Вратари
Гаррет Спаркс Джек Кэмпбелл
1-й период
00:46 Каспери Капанен (Дж. Гардинер, О. Мэттьюс)
Кайл Клиффорд 04:23
Адриан Кемпе 18:11
19:38 Патрик Марло (Дж. Лейво, Дж. Гардинер)
2-й период
Илья Ковальчук (А. Иафалло, Д. Форборт) 23:38
28:32 Митчелл Марнер (Дж. Таварес, З. Хаймэн)
29:05 Митчелл Марнер
32:11 Митчелл Марнер
3-й период
42:10 Фредерик Готье
47:45 Каспери Капанен (О. Мэттьюс)
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Капанен (Торонто Мэйпл Ливз), Г. Спаркс (Торонто Мэйпл Ливз), О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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