Русский защитник уехал к самому крутому тренеру мира. Он уже играет по 20 минут в составе лидера НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» — лучшая команда Национальной хоккейной лиги прямо сейчас. Канадский клуб выиграл шесть из семи стартовых матчей регулярного чемпионата, дважды в этих играх забивал по 7 шайб и всего за две недели сезона заставил болельщиков, журналистов и букмекеров называть себя главным претендентом на Кубок Стэнли. Sport24 неоднократно писал о том, что в ближайшие годы «Торонто» обязан взять главный трофей НХЛ и, кажется, этот день может настать быстрее, чем все мы ожидали.

Майк Бэбкок — лучший тренер мира. Он — единственный специалист в хоккейной истории, выигрывавший со своими командами Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли. Можно сказать, что Бэбкоку повезло работать со сборной Канады и «Детройтом» (в тот момент «Ред Уингз» были сильно лучше себя сегодняшних), но свою уникальность Майк теперь успешно доказывает и в Торонто — городе, где чемпионскую команду ни один тренер не может построить уже больше 50 лет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmuLPS4jxGN/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmuLPS4jxGN/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/slimthickmitch/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> MITCH & WILLIAM FAN ACCOUNT??</a> (@slimthickmitch) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-21T00:52:30+00:00">20 Авг 2018 в 5:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Все это счастье нынешним летом свалилось на защитника сборной России Игоря Ожиганова. Хоккеист, пробивавшийся в основу ЦСКА через хабаровский «Амур» и новосибирскую «Сибирь», в прошлом сезоне не получал нужного доверия от тренерского штаба армейцев и решил податься за океан.

Возможно, я бы остался в России, если бы постоянно играл. Но, кажется, что мне в КХЛ ничего не светило. И раз появился такой вариант, то почему бы не уехать. Игорь Ожиганов, защитник «Торонто Мэйпл Лифс»

Убедиться, что Ожиганов не ошибся в своем выборе можно было еще в тренировочном лагере. Русский защитник заслужил комплимент от Майка Бэбкока, а через некоторое время этот комплимент был подкреплен попаданием Игоря в состав главной команды перед стартом нового сезона.

Он умеет играть в пас, видит лед, играет с поднятой головой, обладает габаритами. Он хорошо смотрится. Майк Бэбкок, главный тренер «Тороно Мэйпл Лифс»

В дебютной встрече регулярки против «Монреаля» Ожиганов отыграл 13 минут — этот показатель оказался худшим среди всех защитников «Торонто». Россиянин провел 3 силовых приема, заблокировал 1 бросок, заработал удаление, а его команда победила в овертайме. Игорь действовал максимально просто, но этому у него самого есть логическое объяснение:

«Не знаю, что от меня ждали, но первые матчи мне нужно проводить аккуратно. Тут хоккей значительно отличается. Например, я в России должен был выкидывать шайбу из зоны по борту. А в НХЛ надо через центр, чтобы сразу начинать атаку. Дайте мне немного времени, я привыкну. Говорят, что для этого матчей десять нужно». («Спорт-Экспресс»).

Во второй игре сезона «Торонто» потерпело пока единственно поражение, а Ожиганов в противостоянии с «Оттавой» наиграл на показатель полезности «-2» — следующую встречу нашему защитнику по решению тренерского штаба пришлось пропустить. Но долго держать новичка в запасе Майк Бэбкок не стал: Игорь вернулся на лед уже в матче с «Далласом», получил 16 минут айстайма и помог «Мэйпл Лифс» выиграть со счетом 7:4.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BovLX6ThZya/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BovLX6ThZya/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mapleleafs/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Toronto Maple Leafs</a> (@mapleleafs) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-10T03:15:42+00:00">9 Окт 2018 в 8:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а этой ночью по московскому времени случился настоящий прорыв. В игре с «Лос-Анджелес Кингз» Игорю Ожиганову доверили 19 минут 27 секунд — это третий результат среди всех игроков «Торонто». При этом, по игровому времени в равных составах россиянин вообще стал лучшим в составе «Мэйпл Лифс».