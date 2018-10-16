Последняя овация для погибшего вратаря. Клуб НХЛ трогательно почтил память бывшего голкипера
В этой команде начиналась его карьера.
В этой команде начиналась его карьера.
Это хоккейное межсезонье в Национальной хоккейной лиге омрачила трагическая гибель 35-летнего вратаря Рэя Эмери. Бывший голкипер «Оттавы», «Филадельфии», «Анахайма», «Чикаго» и мытщинского «Атланта» утонул в озере Онтарио, неподалеку от города Гамильтон. Канадец был любимцем фанатов всех команд, за которые он играл — не только благодаря своему мастерству, но и боксерским навыкам.
Я проснулся утром, надеясь, что это ужасный сон, но, к сожалению, это не так. Мир слишком рано потерял ещё одного настоящего бойца. Дядя Рэй, всем, кто имел удовольствие и честь сражаться с вами на льду каждую ночь, будет вас не хватать.
В понедельник память Рэя почтили в Оттаве — городе, где началась его карьера в сильнейшей лиге мира. Перед матчем певица Кешиа Шанте исполнила гимны США и Канады в джерси с фамилией Эмери.
А во время первой коммерческой паузы на видеокубе показали клип о погибшем голкипере — минутное видео с самыми яркими эпизодами его карьеры. Зрители встретили ролик овацией.
Символично, что в этот день «Оттава» одержала победу, а первой звездой матча стал нынешний голкипер «Сенаторов». Крэйг Андерсон совершил 37 сэйвов и позволил хоккеистам «Далласа» во главе с Александром Радуловым забросить лишь одну шайбу.
|Оттава Сенаторз
|
4:1
(0:1, 1:0, 3:0)
|Даллас Старз
|Ги Буше
|Джим Монтгомери
|Крэйг Андерсон
|Бен Бишоп 52:12 (Б. Бишоп 53:06-55:14, Б. Бишоп 58:23)
|1-й период
|04:29
|Марк Боровицки
|Александр Радулов
|12:49
|16:13
|Максим Ладжой
|Йон Клингберг (Дж. Спецца, А. Радулов)
|16:53
|2-й период
|Миро Хейсканен
|31:05
|35:52
|Крис Тирни
|39:40
|Максим Ладжой (М. Дюшен, Б. Райан)
|3-й период
|41:27
|Брэди Ткачак (Д. Демело, К. Тирни)
|46:27
|Зак Смит
|50:12
|Миккель Бедкер (М. Дюшен)
|58:23
|п.в.
|Зак Смит
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|К. Андерсон (Оттава Сенаторз), Б. Ткачак (Оттава Сенаторз), М. Дюшен (Оттава Сенаторз)