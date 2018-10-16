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12:26 (мск), источник: Sport24

Последняя овация для погибшего вратаря. Клуб НХЛ трогательно почтил память бывшего голкипера

В этой команде начиналась его карьера.

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Это хоккейное межсезонье в Национальной хоккейной лиге омрачила трагическая гибель 35-летнего вратаря Рэя Эмери. Бывший голкипер «Оттавы», «Филадельфии», «Анахайма», «Чикаго» и мытщинского «Атланта» утонул в озере Онтарио, неподалеку от города Гамильтон. Канадец был любимцем фанатов всех команд, за которые он играл — не только благодаря своему мастерству, но и боксерским навыкам.

Я проснулся утром, надеясь, что это ужасный сон, но, к сожалению, это не так. Мир слишком рано потерял ещё одного настоящего бойца. Дядя Рэй, всем, кто имел удовольствие и честь сражаться с вами на льду каждую ночь, будет вас не хватать.
Уэйн Симмондс, нападающий «Филадельфия Флайерз»

В понедельник память Рэя почтили в Оттаве — городе, где началась его карьера в сильнейшей лиге мира. Перед матчем певица Кешиа Шанте исполнила гимны США и Канады в джерси с фамилией Эмери.

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А во время первой коммерческой паузы на видеокубе показали клип о погибшем голкипере — минутное видео с самыми яркими эпизодами его карьеры. Зрители встретили ролик овацией.

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Символично, что в этот день «Оттава» одержала победу, а первой звездой матча стал нынешний голкипер «Сенаторов». Крэйг Андерсон совершил 37 сэйвов и позволил хоккеистам «Далласа» во главе с Александром Радуловым забросить лишь одну шайбу.

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Оттава Сенаторз 4:1
(0:1, 1:0, 3:0)
Даллас Старз
16.10.2018, 02:30 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ги Буше Джим Монтгомери
Вратари
Крэйг Андерсон Бен Бишоп 52:12 (Б. Бишоп 53:06-55:14, Б. Бишоп 58:23)
1-й период
04:29 Марк Боровицки
Александр Радулов 12:49
16:13 Максим Ладжой
Йон Клингберг (Дж. Спецца, А. Радулов) 16:53
2-й период
Миро Хейсканен 31:05
35:52 Крис Тирни
39:40 Максим Ладжой (М. Дюшен, Б. Райан)
3-й период
41:27 Брэди Ткачак (Д. Демело, К. Тирни)
46:27 Зак Смит
50:12 Миккель Бедкер (М. Дюшен)
58:23 п.в. Зак Смит
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Андерсон (Оттава Сенаторз), Б. Ткачак (Оттава Сенаторз), М. Дюшен (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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