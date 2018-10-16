Последняя овация для погибшего вратаря. Клуб НХЛ трогательно почтил память бывшего голкипера

Я проснулся утром, надеясь, что это ужасный сон, но, к сожалению, это не так. Мир слишком рано потерял ещё одного настоящего бойца. Дядя Рэй, всем, кто имел удовольствие и честь сражаться с вами на льду каждую ночь, будет вас не хватать.

Уэйн Симмондс, нападающий «Филадельфия Флайерз»