«Он не человек или машина, он живой чит-код». 21-летний канадец снова вошел в историю НХЛ
Коннор Макдэвид — волшебник!
Коннор Макдэвид — волшебник!
Коннор Макдэвид — настоящая суперзвезда мирового хоккея. Он лучший бомбардир прошлого сезона, он первый во многочисленных рейтингах хоккеистов. Он просто тащит на себе «Эдмонтон» уже четвертый сезон подряд. С этого года вступил в силу новый контракт 21-летнего канадца с «нефтяниками», по которому он получает 12,5 млн долларов за сезон. Коннор сейчас является самым высокооплачиваемым хоккеистом в мире. И свою зарплату он отрабатывает полностью.
В матче с «Виннипегом» (5:4 ОТ) Макдэвид установил очередной рекорд лиги, поучаствовав в первых 9 голах «Эдмонтона» в сезоне. Прежний принадлежал Адаму Оутсу из «Детройта», участвовавшему в первых 7 голах команды в сезоне-1986/87.
Сегодня капитан «Ойлерз» набрал 4 (2+2) очка, сыграв ключевую роль в камбэке своей команды. Дважды Макдэвид возвращал в игру «Эдмонтон». А вот победную шайбу в овертайме забросил не он, а защитник Дарнелл Нурс.
— Он решил, что его команда должна выиграть, и он получил помощь со стороны, что и изменило ход встречи, — прокомментировал игру Макдэвида и победу «нефтяников» главный тренер Тодд Маклеллан.
За Коннором угнаться не может никто. Его скорость просто потрясает воображение. Благодаря взрывной работе ног и восхитительному катанию нападающий с первого шага получает преимущество над соперниками. Вот его первый гол в большинстве в матче.
Канадец реализовал еще одно численное преимущество по ходу встречи. В большинстве он всегда найдет место, откуда можно удачно бросить. В четырех матчах на счету Макдэвида уже 9 (4+5) очков.
Глупо отрицать, что «Эдмонтон» зависим от своего капитана. Причем, уже давно. В прошлом сезоне как бы не старался Макдэвид, но команда заняла лишь шестое место в Тихоокеанском дивизионе, задолго до окончания регулярного чемпионата потеряв шансы на
— В прошлом году мы думали, что победы сами придут к нам в руки; что мы победим только потому, что все от нас этого ждут. Но в НХЛ все совершенно не так. Хоккей — командная игра. Важно понимать добилась ли твоя команда успеха и выполнила ли она поставленные перед вами задачи… Мы, признаться честно, играли не очень хорошо в прошлом году, поэтому свою кандидатуру на роль самого ценного игрока Лиги считаю неправильной, — говорил хоккеист в интервью журналу GQ перед стартом сезона.
Теперь главное, чтобы партнеры услышали своего лидера.
|Виннипег Джетс
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4:5 ОТ
(3:1, 1:0, 0:3)
|Эдмонтон Ойлерз
|Пол Морис
|Тодд Маклеллан
|Коннор Хеллебайк
|Кэм Тэлбот
|1-й период
|04:51
|Адам Лаури (Б. Танев)
|07:47
|Адам Лаури (М. Перро, Э. Копп)
|11:50
|Дмитрий Куликов
|Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль)
|12:49
|13:11
|Бен Чиаро (Н. Элерс, Д. Куликов)
|19:09
|2-й период
|21:02
|Марк Шайфли (П. Лайне, Дж. Моррисси)
|Милан Лучич
|29:19
|3-й период
|Тай Рэтти (К. Макдэвид, О. Клефбом)
|40:18
|41:41
|Эндрю Копп
|Коннор Макдэвид (Р. Ньюджент-Хопкинс, Л. Драйзайтль)
|42:28
|Милан Лучич
|50:22
|Ессе Пульюярви (Р. Ньюджент-Хопкинс, К. Макдэвид)
|53:39
|Овертайм
|Дарнелл Нерс (Р. Ньюджент-Хопкинс)
|61:25
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), А. Лаури (Виннипег Джетс), Д. Нерс (Эдмонтон Ойлерз)