«Он не человек или машина, он живой чит-код». 21-летний канадец снова вошел в историю НХЛ

Источник: AP 2018

Коннор Макдэвид — настоящая суперзвезда мирового хоккея. Он лучший бомбардир прошлого сезона, он первый во многочисленных рейтингах хоккеистов. Он просто тащит на себе «Эдмонтон» уже четвертый сезон подряд. С этого года вступил в силу новый контракт 21-летнего канадца с «нефтяниками», по которому он получает 12,5 млн долларов за сезон. Коннор сейчас является самым высокооплачиваемым хоккеистом в мире. И свою зарплату он отрабатывает полностью.

В матче с «Виннипегом» (5:4 ОТ) Макдэвид установил очередной рекорд лиги, поучаствовав в первых 9 голах «Эдмонтона» в сезоне. Прежний принадлежал Адаму Оутсу из «Детройта», участвовавшему в первых 7 голах команды в сезоне-1986/87.

Сегодня капитан «Ойлерз» набрал 4 (2+2) очка, сыграв ключевую роль в камбэке своей команды. Дважды Макдэвид возвращал в игру «Эдмонтон». А вот победную шайбу в овертайме забросил не он, а защитник Дарнелл Нурс.

— Он решил, что его команда должна выиграть, и он получил помощь со стороны, что и изменило ход встречи, — прокомментировал игру Макдэвида и победу «нефтяников» главный тренер Тодд Маклеллан.

За Коннором угнаться не может никто. Его скорость просто потрясает воображение. Благодаря взрывной работе ног и восхитительному катанию нападающий с первого шага получает преимущество над соперниками. Вот его первый гол в большинстве в матче.

Канадец реализовал еще одно численное преимущество по ходу встречи. В большинстве он всегда найдет место, откуда можно удачно бросить. В четырех матчах на счету Макдэвида уже 9 (4+5) очков.

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Глупо отрицать, что «Эдмонтон» зависим от своего капитана. Причем, уже давно. В прошлом сезоне как бы не старался Макдэвид, но команда заняла лишь шестое место в Тихоокеанском дивизионе, задолго до окончания регулярного чемпионата потеряв шансы на плей-офф.

— В прошлом году мы думали, что победы сами придут к нам в руки; что мы победим только потому, что все от нас этого ждут. Но в НХЛ все совершенно не так. Хоккей — командная игра. Важно понимать добилась ли твоя команда успеха и выполнила ли она поставленные перед вами задачи… Мы, признаться честно, играли не очень хорошо в прошлом году, поэтому свою кандидатуру на роль самого ценного игрока Лиги считаю неправильной, — говорил хоккеист в интервью журналу GQ перед стартом сезона.