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12:09 (мск), источник: Sport24

«Он не человек или машина, он живой чит-код». 21-летний канадец снова вошел в историю НХЛ

Коннор Макдэвид — волшебник!

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Источник: AP 2018

Коннор Макдэвид — настоящая суперзвезда мирового хоккея. Он лучший бомбардир прошлого сезона, он первый во многочисленных рейтингах хоккеистов. Он просто тащит на себе «Эдмонтон» уже четвертый сезон подряд. С этого года вступил в силу новый контракт 21-летнего канадца с «нефтяниками», по которому он получает 12,5 млн долларов за сезон. Коннор сейчас является самым высокооплачиваемым хоккеистом в мире. И свою зарплату он отрабатывает полностью.

В матче с «Виннипегом» (5:4 ОТ) Макдэвид установил очередной рекорд лиги, поучаствовав в первых 9 голах «Эдмонтона» в сезоне. Прежний принадлежал Адаму Оутсу из «Детройта», участвовавшему в первых 7 голах команды в сезоне-1986/87.

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Сегодня капитан «Ойлерз» набрал 4 (2+2) очка, сыграв ключевую роль в камбэке своей команды. Дважды Макдэвид возвращал в игру «Эдмонтон». А вот победную шайбу в овертайме забросил не он, а защитник Дарнелл Нурс.

— Он решил, что его команда должна выиграть, и он получил помощь со стороны, что и изменило ход встречи, — прокомментировал игру Макдэвида и победу «нефтяников» главный тренер Тодд Маклеллан.

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За Коннором угнаться не может никто. Его скорость просто потрясает воображение. Благодаря взрывной работе ног и восхитительному катанию нападающий с первого шага получает преимущество над соперниками. Вот его первый гол в большинстве в матче.

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Канадец реализовал еще одно численное преимущество по ходу встречи. В большинстве он всегда найдет место, откуда можно удачно бросить. В четырех матчах на счету Макдэвида уже 9 (4+5) очков.

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Глупо отрицать, что «Эдмонтон» зависим от своего капитана. Причем, уже давно. В прошлом сезоне как бы не старался Макдэвид, но команда заняла лишь шестое место в Тихоокеанском дивизионе, задолго до окончания регулярного чемпионата потеряв шансы на плей-офф.

— В прошлом году мы думали, что победы сами придут к нам в руки; что мы победим только потому, что все от нас этого ждут. Но в НХЛ все совершенно не так. Хоккей — командная игра. Важно понимать добилась ли твоя команда успеха и выполнила ли она поставленные перед вами задачи… Мы, признаться честно, играли не очень хорошо в прошлом году, поэтому свою кандидатуру на роль самого ценного игрока Лиги считаю неправильной, — говорил хоккеист в интервью журналу GQ перед стартом сезона.

Теперь главное, чтобы партнеры услышали своего лидера.

Виннипег Джетс 4:5 ОТ
(3:1, 1:0, 0:3)
Эдмонтон Ойлерз
17.10.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол Морис Тодд Маклеллан
Вратари
Коннор Хеллебайк Кэм Тэлбот
1-й период
04:51 Адам Лаури (Б. Танев)
07:47 Адам Лаури (М. Перро, Э. Копп)
11:50 Дмитрий Куликов
Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль) 12:49
13:11 Бен Чиаро (Н. Элерс, Д. Куликов)
19:09
2-й период
21:02 Марк Шайфли (П. Лайне, Дж. Моррисси)
Милан Лучич 29:19
3-й период
Тай Рэтти (К. Макдэвид, О. Клефбом) 40:18
41:41 Эндрю Копп
Коннор Макдэвид (Р. Ньюджент-Хопкинс, Л. Драйзайтль) 42:28
Милан Лучич 50:22
Ессе Пульюярви (Р. Ньюджент-Хопкинс, К. Макдэвид) 53:39
Овертайм
Дарнелл Нерс (Р. Ньюджент-Хопкинс) 61:25
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), А. Лаури (Виннипег Джетс), Д. Нерс (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
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