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20:23 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Коварж подписал просмотровый контракт с фарм-клубом «Бостона»

ТАСС, 18 октября. Двукратный обладатель Кубка Гагарина чешский хоккеист Ян Коварж подписал просмотровое соглашение с командой Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Провиденс Брюинз». Об этом сообщает The Providence journal.

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В июле текущего года 28-летний Коварж подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Хоккеист не провел за команду ни одного матча и был выставлен на драфт отказов.

В составе «Металлурга» из Магнитогорска Коварж отыграл пять сезонов, проведя 285 матчей в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и набрав 286 очков (97 шайб + 189 передач). В плей-офф нападающий принял участие в 83 встречах, набрав 91 очко (32+59).

В составе сборной Чехии Коварж принимал участие в пяти чемпионатах мира (2013−2017). На его счету 42 игры и 19 очков (6+13).

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