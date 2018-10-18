Хоккеист Коварж подписал просмотровый контракт с фарм-клубом «Бостона»

В июле текущего года 28-летний Коварж подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Хоккеист не провел за команду ни одного матча и был выставлен на драфт отказов.

В составе «Металлурга» из Магнитогорска Коварж отыграл пять сезонов, проведя 285 матчей в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и набрав 286 очков (97 шайб + 189 передач). В плей-офф нападающий принял участие в 83 встречах, набрав 91 очко (32+59).