«Питтсбург» обыграл «Торонто» в матче НХЛ, Малкин набрал три очка

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Малкин (12-я и 58-я минуты) и Крис Летанг (59). Всего в текущем сезоне Малкин набрал 12 (3+9) очков в шести матчах. Также по встрече приняли участие двое российских защитников «Торонто» — Никита Зайцев (21 минута, 1 бросок, 1 хит) и Игорь Ожиганов (15 минут, 2 хита), которые результативными действиями не отметились.

Хоккей НХЛ 2018-2019 Неделя 3, 19.10.2018, 2:00 Коламбус Блю Джэкетс 6 Филадельфия Флайерз 3

Первой звездой матча был признан голкипер «Питтсбурга» Мэттью Мюррей (38 сейвов). Второй звездой стал Малкин (2+1), третьей — вратарь «Торонто» Фредерик Андерсен (36 сейвов).

В другом матче «Коламбус» дома победил «Филадельфию» со счетом 6:3. Российский форвард хозяев Артемий Панарин сделал две результативные передачи, а голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский совершил 32 сейва. Защитник гостей Иван Проворов отметился одной голевой передачей, проведя на площадке 22 минуты 11 секунд.