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10:28 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» обыграл «Торонто» в матче НХЛ, Малкин набрал три очка

ТАСС, 19 октября. «Питтсбург» обыграл «Торонто» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На счету нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина 3 (2 гола + 1 передача) очка.

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Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Малкин (12-я и 58-я минуты) и Крис Летанг (59). Всего в текущем сезоне Малкин набрал 12 (3+9) очков в шести матчах. Также по встрече приняли участие двое российских защитников «Торонто» — Никита Зайцев (21 минута, 1 бросок, 1 хит) и Игорь Ожиганов (15 минут, 2 хита), которые результативными действиями не отметились.

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НХЛ 2018-2019
Неделя 3, 19.10.2018, 2:00
Коламбус Блю Джэкетс
6Филадельфия Флайерз3

Первой звездой матча был признан голкипер «Питтсбурга» Мэттью Мюррей (38 сейвов). Второй звездой стал Малкин (2+1), третьей — вратарь «Торонто» Фредерик Андерсен (36 сейвов).

В другом матче «Коламбус» дома победил «Филадельфию» со счетом 6:3. Российский форвард хозяев Артемий Панарин сделал две результативные передачи, а голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский совершил 32 сейва. Защитник гостей Иван Проворов отметился одной голевой передачей, проведя на площадке 22 минуты 11 секунд.

В еще одном матче дня «Колорадо» в гостях обыграл «Нью-Джерси» — 5:3. Никита Задоров (15 минут, 2 броска, 5 хитов) и Владислав Каменев (12 минут, 1 бросок) из «Колорадо» очков в этой встрече не набрали.

Торонто Мэйпл Ливз 0:3
(0:1, 0:0, 0:2)
Питтсбург Пингвинз
19.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Scotiabank Arena
Главные тренеры
Майк Бэбкок Майк Салливан
Вратари
Фредерик Андерсен 57:00 (Ф. Андерсен 57:53-58:00, Ф. Андерсен 58:52) Мэттью Мюррей
1-й период
11:36
Евгений Малкин (К. Летанг, С. Кросби) 11:42
2-й период
28:21 Зак Хаймэн
Мэттью Мюррей 29:44
3-й период
Евгений Малкин п.в. 57:53
Крис Летанг (Е. Малкин, Б. Раст) п.в. 58:52
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Колорадо Эвеланш
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