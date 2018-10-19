«Питтсбург» обыграл «Торонто» в матче НХЛ, Малкин набрал три очка

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Малкин (12-я и 58-я минуты) и Крис Летанг (59). Всего в текущем сезоне Малкин набрал 12 (3+9) очков в шести матчах. Также по встрече приняли участие двое российских защитников «Торонто» — Никита Зайцев (21 минута, 1 бросок, 1 хит) и Игорь Ожиганов (15 минут, 2 хита), которые результативными действиями не отметились.
Первой звездой матча был признан голкипер «Питтсбурга» Мэттью Мюррей (38 сейвов). Второй звездой стал Малкин (2+1), третьей — вратарь «Торонто» Фредерик Андерсен (36 сейвов).
В другом матче «Коламбус» дома победил «Филадельфию» со счетом 6:3. Российский форвард хозяев Артемий Панарин сделал две результативные передачи, а голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский совершил 32 сейва. Защитник гостей Иван Проворов отметился одной голевой передачей, проведя на площадке 22 минуты 11 секунд.
В еще одном матче дня «Колорадо» в гостях обыграл «Нью-Джерси» — 5:3. Никита Задоров (15 минут, 2 броска, 5 хитов) и Владислав Каменев (12 минут, 1 бросок) из «Колорадо» очков в этой встрече не набрали.