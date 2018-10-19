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10:23 (мск), источник: Р-Спорт

«Тампа» нанесла «Детройту» седьмое поражение в НХЛ, Василевский — первая звезда

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Тампа Бэй Лайтнинг» обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в четверг в Тампе, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу «молний». У хозяев забили Брэйден Поинт (8-я минута), Стивен Стэмкос (36), которому ассистировали россияне Михаил Сергачёв и Никита Кучеров, и Алекс Киллорн (59). У гостей шайбу забросил Люк Гленденинг (27). Первой звездой матча стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 29 из 30 бросков в створ его ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Детройт» впервые начал сезон с семи поражений подряд.

В другом матче четверга «Коламбус» дома обыграл «Филадельфию» — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1). В составе победителей две голевые передачи сделал российский форвард Артемий Панарин, ставший второй звездой встречи. Россиянин Сергей Бобровский отразил 32 броска по своим воротам. У «Филадельфии» голевой передачей отметился российский защитник Иван Проворов.

Тампа-Бэй Лайтнинг 3:1
(1:0, 1:1, 1:0)
Детройт Ред Уингз
19.10.2018, 02:30 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский Джимми Ховард 57:59 (Дж. Ховард 58:53-59:21)
1-й период
Никлас Крунвалль 05:19
07:33 Брэйден Пойнт (Я. Гурд, О. Палат)
Люк Гленденинг 09:36
18:50 Джей.Ти. Миллер
2-й период
23:56 Джей.Ти. Миллер
Люк Гленденинг (Т. Дэйли, Дж. Абделькадер) 26:20
32:08 Седрик Пакетт
32:08 Седрик Пакетт
Тайлер Бертуцци 32:08
35:19 Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, М. Сергачев)
35:33 Ондржей Палат
3-й период
Кристофер Эн 44:13
Никлас Крунвалль 47:40
58:53 п.в. Алекс Киллорн (Р. Макдона)
59:21 Брэйдон Коберн
Статистика
12 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), С. Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Ховард (Детройт Ред Уингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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