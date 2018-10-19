«Тампа» нанесла «Детройту» седьмое поражение в НХЛ, Василевский — первая звезда

Встреча, прошедшая в четверг в Тампе, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу «молний». У хозяев забили Брэйден Поинт (8-я минута), Стивен Стэмкос (36), которому ассистировали россияне Михаил Сергачёв и Никита Кучеров, и Алекс Киллорн (59). У гостей шайбу забросил Люк Гленденинг (27). Первой звездой матча стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 29 из 30 бросков в створ его ворот.