«Тампа» нанесла «Детройту» седьмое поражение в НХЛ, Василевский — первая звезда
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Тампа Бэй Лайтнинг» обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Тампа Бэй Лайтнинг» обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в четверг в Тампе, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу «молний». У хозяев забили Брэйден Поинт (8-я минута), Стивен Стэмкос (36), которому ассистировали россияне Михаил Сергачёв и Никита Кучеров, и Алекс Киллорн (59). У гостей шайбу забросил Люк Гленденинг (27). Первой звездой матча стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 29 из 30 бросков в створ его ворот.
«Детройт» впервые начал сезон с семи поражений подряд.
В другом матче четверга «Коламбус» дома обыграл «Филадельфию» — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1). В составе победителей две голевые передачи сделал российский форвард Артемий Панарин, ставший второй звездой встречи. Россиянин Сергей Бобровский отразил 32 броска по своим воротам. У «Филадельфии» голевой передачей отметился российский защитник Иван Проворов.
|Тампа-Бэй Лайтнинг
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3:1
(1:0, 1:1, 1:0)
|Детройт Ред Уингз
|Джон Купер
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский
|Джимми Ховард 57:59 (Дж. Ховард 58:53-59:21)
|1-й период
|Никлас Крунвалль
|05:19
|07:33
|Брэйден Пойнт (Я. Гурд, О. Палат)
|Люк Гленденинг
|09:36
|18:50
|Джей.Ти. Миллер
|2-й период
|23:56
|Джей.Ти. Миллер
|Люк Гленденинг (Т. Дэйли, Дж. Абделькадер)
|26:20
|32:08
|Седрик Пакетт
|32:08
|Седрик Пакетт
|Тайлер Бертуцци
|32:08
|35:19
|Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, М. Сергачев)
|35:33
|Ондржей Палат
|3-й период
|Кристофер Эн
|44:13
|Никлас Крунвалль
|47:40
|58:53
|п.в.
|Алекс Киллорн (Р. Макдона)
|59:21
|Брэйдон Коберн
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), С. Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Ховард (Детройт Ред Уингз)