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10:04 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес» проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Ковальчук отдал результативную передачу

ТАСС, 19 октября. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал крупную победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 7:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

В составе победителей дубль оформил финский форвард Валттери Филппула (33-я и 44-я минуты), также шайбы забросили Кейси Сизикас (5), Джош Бэйли (24), Мэтт Мартин (45), Лео Комаров (50) и Эндрю Лэдд (52). У хозяев отличились Тайлер Тоффоли (15) и Джефф Картер (43).

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Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на льду 19 минут 26 секунд, отметился результативной передачей на Тоффоли, завершив встречу с показателем полезности «-2».

«Айлендерс» одержали вторую победу в шести матчах с начала сезона, набрав шесть очков. Нью-йоркский клуб занимает 11-е место на Востоке. «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд и расположился на 13-й позиции на Западе. В активе команды пять очков.

В следующем матче в ночь на воскресенье «Айлендерс» сыграют на выезде с «Сан-Хосе». «Лос-Анджелес» в субботу на своем льду примет «Баффало».

В другом матче дня «Сан-Хосе» дома победил «Баффало» со счетом 5:1.

Лос-Анджелес Кингз 2:7
(1:1, 0:2, 1:4)
Нью-Йорк Айлендерс
19.10.2018, 05:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Джон Стивенс Барри Тротц
Вратари
Джонатан Куик 49:20 (Дж. Кэмпбелл 49:20) Робин Ленер 49:06 (Р. Ленер 49:20-52:56, Т. Грайсс 52:56)
1-й период
Мэтью Барзал 01:18
Кейси Сизикас (С. Мэйфилд) 04:55
Леонид Комаров 14:48
14:56 Тайлер Тоффоли (Д. Даути, И. Ковальчук)
15:12 Адриан Кемпе
2-й период
21:50 Адриан Кемпе
Джош Бэйли (Дж. Эберле, М. Барзал) 23:43
29:28 Джонатан Куик
Валттери Филппула (Э. Лэдд, Л. Комаров) 32:07
3-й период
Эндрю Лэдд 41:44
Леонид Комаров 42:18
42:54 Джефф Картер (А. Иафалло, Д. Даути)
Валттери Филппула (Э. Лэдд) 43:40
Мэтт Мартин (К. Сизикас, К. Клаттербак) 44:40
Леонид Комаров (В. Филппула, С. Мэйфилд) 49:20
Эндрю Лэдд (С. Мэйфилд, М. Барзал) 51:34
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
В. Филппула (Нью-Йорк Айлендерс), С. Мэйфилд (Нью-Йорк Айлендерс), Э. Лэдд (Нью-Йорк Айлендерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
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