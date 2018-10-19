«Лос-Анджелес» проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Ковальчук отдал результативную передачу

Источник: AP 2018

В составе победителей дубль оформил финский форвард Валттери Филппула (33-я и 44-я минуты), также шайбы забросили Кейси Сизикас (5), Джош Бэйли (24), Мэтт Мартин (45), Лео Комаров (50) и Эндрю Лэдд (52). У хозяев отличились Тайлер Тоффоли (15) и Джефф Картер (43).

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Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на льду 19 минут 26 секунд, отметился результативной передачей на Тоффоли, завершив встречу с показателем полезности «-2».

«Айлендерс» одержали вторую победу в шести матчах с начала сезона, набрав шесть очков. Нью-йоркский клуб занимает 11-е место на Востоке. «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд и расположился на 13-й позиции на Западе. В активе команды пять очков.

В следующем матче в ночь на воскресенье «Айлендерс» сыграют на выезде с «Сан-Хосе». «Лос-Анджелес» в субботу на своем льду примет «Баффало».