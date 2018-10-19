СМИ: НХЛ изучает вариант привлечения женщин-арбитров к судейству матчей

«НХЛ стопроцентно готова к этому, это неизбежно, но временные рамки пока неизвестны, — отметил журналист телеканала Дарен Дрегер. — В прошлом году много женщин посетило совещание официальных лиц НХЛ. Я знаю, что лига будет приглашать их на подобные мероприятия для получения необходимого опыта, и когда они достигнут определенных навыков, будут работать».