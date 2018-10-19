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18:55 (мск), источник: ТАСС

СМИ: НХЛ изучает вариант привлечения женщин-арбитров к судейству матчей

ТАСС, 19 октября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает возможность привлечения к судейству матчей лиги арбитров женского пола. Об этом сообщает телеканал TSN.

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Источник: AFP 2018

«НХЛ стопроцентно готова к этому, это неизбежно, но временные рамки пока неизвестны, — отметил журналист телеканала Дарен Дрегер. — В прошлом году много женщин посетило совещание официальных лиц НХЛ. Я знаю, что лига будет приглашать их на подобные мероприятия для получения необходимого опыта, и когда они достигнут определенных навыков, будут работать».

В других североамериканских лигах — Национальной футбольной лиге (НФЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) женщины уже обслуживают матчи. В мужских футбольных лигах женщины работают на играх в качестве главных арбитров.

Клубы НХЛ ранее привлекали хоккеисток к выступлению в предсезонных матчах. Манон Реом стала первой женщиной, сыгравшей за клуб НХЛ. В сентябре 1992 года она провела период в воротах «Тампы» в предсезонном матче с «Сент- Луисом», отразив семь бросков из девяти.

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