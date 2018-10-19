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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренерский штаб «Сент-Луиса» вернул Тарасенко в одно звено с Шенном и Шварцем

Главный тренер клуба «Сент-Луис Блюз» Майк Йео произвёл перестановки в сочетаниях звеньев.

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Источник: Reuters

Как сообщает журналист Джереми Рутерфорд, тренерский штаб вернул российского форварда Владимира Тарасенко в одно звено с Брэйденом Шенном и Джейденом Шварцем.

Йео использовал это сочетание в прошлом сезоне, но был вынужден изменить расстановку после травмы Шварца.

Во втором звене на тренировке «Сент-Луиса» работали Зак Сэнфорд, Райан О’Райлли и Давид Перрон, в третьем — Патрик Марун, Тайлер Бозак и Александр Стеен. Четвёртое звено составили Джордан Кайру, Иван Барбашев, Роберт Томас и Самуэль Блэйз.

В новом сезоне «Сент-Луис» стартовал неудачно, потерпев пять поражений в шести матчах.

В Западной конференции «Сент-Луис» занимает предпоследнее место.

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