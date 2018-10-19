Тренерский штаб «Сент-Луиса» вернул Тарасенко в одно звено с Шенном и Шварцем
Главный тренер клуба «Сент-Луис Блюз» Майк Йео произвёл перестановки в сочетаниях звеньев.
Главный тренер клуба «Сент-Луис Блюз» Майк Йео произвёл перестановки в сочетаниях звеньев.
Как сообщает журналист Джереми Рутерфорд, тренерский штаб вернул российского форварда Владимира Тарасенко в одно звено с Брэйденом Шенном и Джейденом Шварцем.
Йео использовал это сочетание в прошлом сезоне, но был вынужден изменить расстановку после травмы Шварца.
Во втором звене на тренировке «Сент-Луиса» работали Зак Сэнфорд, Райан О’Райлли и Давид Перрон, в третьем — Патрик Марун, Тайлер Бозак и Александр Стеен. Четвёртое звено составили Джордан Кайру, Иван Барбашев, Роберт Томас и Самуэль Блэйз.
В новом сезоне «Сент-Луис» стартовал неудачно, потерпев пять поражений в шести матчах.
В Западной конференции «Сент-Луис» занимает предпоследнее место.