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11:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Флорида» по буллитам обыграла «Вашингтон», Дадонов набрал два очка

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» по буллитам обыграли «Вашингтон Кэпиталз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 6:5 (4:1, 1:3, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбу забросил российский форвард Евгений Дадонов, отличившийся на 16-й минуте. Также нападающий «Пантерз» отметился результативной передачей. Победу «Флориде» принес буллит в исполнении Жонатана Юбердо.

Во время загрузки произошла ошибка.

У хозяев два голевых паса записал на свой счет россиянин Евгений Кузнецов, его соотечественник Александр Овечкин результативных баллов не набрал.

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

«Даллас» — «Миннесота» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3),

«Калгари» — «Нэшвилл» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2).

Вашингтон Кэпиталз 5:6 Б
(1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Флорида Пантерз
20.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд Рирден Боб Бонер
Вратари
Брэйден Холтби 20:00 (Ф. Копли 20:00-57:50, Ф. Копли 58:35) Джеймс Раймер 33:15 (М. Хатчинсон 33:15)
1-й период
06:10 Якуб Врана
Винс Трочек (А. Петровик, Дж. Юбердо) 10:49
15:26 Джон Карлсон (Л. Эллер, М. Кемпны)
15:41 Евгений Кузнецов
Евгений Дадонов (А. Барков, В. Трочек) 15:58
Колтон Сивиур (Дж. Юбердо, В. Трочек) 16:36
Джаред Маккэн (Д. Мальгин, К. Яндл) 18:52
2-й период
21:48 Бретт Коннолли (Я. Врана, К. Дьос)
Кит Яндл 23:50
28:38 Якуб Врана (Б. Коннолли, Л. Эллер)
29:51 Кристиан Дьос
Фрэнк Ватрано 29:51
33:15 Деванте Смит-Пелли (М. Нисканен, Е. Кузнецов)
37:18 Александр Овечкин
38:03
Джонатан Юбердо (Е. Дадонов, М. Хоффман) 39:09
39:52 Евгений Кузнецов
3-й период
Винс Трочек 47:38
48:29 Ти. Джей. Оши
Маккензи Уигар 56:52
58:35 Никлас II Бэкстрем (Л. Эллер, Е. Кузнецов)
59:37 Мэтт Нисканен
Серия буллитов - победный бросок
Дж. Юбердо
Статистика
16 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
В. Трочек (Флорида Пантерз), Дж. Юбердо (Флорида Пантерз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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