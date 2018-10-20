«Флорида» по буллитам обыграла «Вашингтон», Дадонов набрал два очка
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» по буллитам обыграли «Вашингтон Кэпиталз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» по буллитам обыграли «Вашингтон Кэпиталз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 6:5 (4:1, 1:3, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбу забросил российский форвард Евгений Дадонов, отличившийся на 16-й минуте. Также нападающий «Пантерз» отметился результативной передачей. Победу «Флориде» принес буллит в исполнении Жонатана Юбердо.
У хозяев два голевых паса записал на свой счет россиянин Евгений Кузнецов, его соотечественник Александр Овечкин результативных баллов не набрал.
В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:
«Даллас» — «Миннесота» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3),
«Калгари» — «Нэшвилл» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2).
|Вашингтон Кэпиталз
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5:6 Б
(1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 0:1)
|Флорида Пантерз
|Тодд Рирден
|Боб Бонер
|Брэйден Холтби 20:00 (Ф. Копли 20:00-57:50, Ф. Копли 58:35)
|Джеймс Раймер 33:15 (М. Хатчинсон 33:15)
|1-й период
|06:10
|Якуб Врана
|Винс Трочек (А. Петровик, Дж. Юбердо)
|10:49
|15:26
|Джон Карлсон (Л. Эллер, М. Кемпны)
|15:41
|Евгений Кузнецов
|Евгений Дадонов (А. Барков, В. Трочек)
|15:58
|Колтон Сивиур (Дж. Юбердо, В. Трочек)
|16:36
|Джаред Маккэн (Д. Мальгин, К. Яндл)
|18:52
|2-й период
|21:48
|Бретт Коннолли (Я. Врана, К. Дьос)
|Кит Яндл
|23:50
|28:38
|Якуб Врана (Б. Коннолли, Л. Эллер)
|29:51
|Кристиан Дьос
|Фрэнк Ватрано
|29:51
|33:15
|Деванте Смит-Пелли (М. Нисканен, Е. Кузнецов)
|37:18
|Александр Овечкин
|38:03
|Джонатан Юбердо (Е. Дадонов, М. Хоффман)
|39:09
|39:52
|Евгений Кузнецов
|3-й период
|Винс Трочек
|47:38
|48:29
|Ти. Джей. Оши
|Маккензи Уигар
|56:52
|58:35
|Никлас II Бэкстрем (Л. Эллер, Е. Кузнецов)
|59:37
|Мэтт Нисканен
|Дж. Юбердо
|16
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|В. Трочек (Флорида Пантерз), Дж. Юбердо (Флорида Пантерз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз)