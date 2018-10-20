«Флорида» по буллитам обыграла «Вашингтон», Дадонов набрал два очка

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 6:5 (4:1, 1:3, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбу забросил российский форвард Евгений Дадонов, отличившийся на 16-й минуте. Также нападающий «Пантерз» отметился результативной передачей. Победу «Флориде» принес буллит в исполнении Жонатана Юбердо.