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11:48 (мск), источник: Р-Спорт

Овечкин вывел из игры защитника «Флориды» силовым приемом, который не заметили судьи

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подвергся критике со стороны главного тренера «Флориды» Боба Бунера, который обвинил россиянина в излишней жестокости в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Форвард «Кэпиталз» отметился в домашней игре с «Пантерз» двумя силовыми приемами, один из которых, по мнению Бунера, вполне заслуживал удаления. В одном из эпизодов Овечкин плечом атаковал защитника команды соперника Марка Пысика, который получил болезненный удар и не смог продолжить игру.

«Овечкин нанес удар плечом в голову, это слишком высоко. НХЛ пытается вести с этим борьбу, но тут судьи даже не выписали две минуты. Но я не виню их, может, они не обратили внимание. Хотя такое, конечно, нужно рассматривать отдельно, — сказал Бунер после игры.

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Ранее Лига дисквалифицировала одноклубника Овечкина Тома Уилсона на 20 матчей за похожее нарушение правил, совершенное в предсезонном матче. Канадский форвард атаковал Оскара Сундквиста, выступающего за «Сент-Луис».

В другом эпизоде от Овечкина, который результативными действиями в этой игре не отметился, досталось Александру Баркову. Финский форвард русского происхождения принял на себя всю мощь лидера атак хозяев площадки. Пресс-служба «Вашингтона» даже сравнила Овечкина с грузовиком.

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Примечательно, что социальных сетях уже появились призывы к департаменту НХЛ по безопасности игроков рассмотреть нарушение Овечкина.

«Рассмотрите, пожалуйста, силовой прием Овечкина на Пысике… Если Ови и является суперзвездой, это не значит, что он может раздавать такие удары!», — написал один из зрителей.

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​​Встреча завершилась в серии буллитов, где удачливее оказались гости.

Вашингтон Кэпиталз 5:6 Б
(1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Флорида Пантерз
20.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд Рирден Боб Бонер
Вратари
Брэйден Холтби 20:00 (Ф. Копли 20:00-57:50, Ф. Копли 58:35) Джеймс Раймер 33:15 (М. Хатчинсон 33:15)
1-й период
06:10 Якуб Врана
Винс Трочек (А. Петровик, Дж. Юбердо) 10:49
15:26 Джон Карлсон (Л. Эллер, М. Кемпны)
15:41 Евгений Кузнецов
Евгений Дадонов (А. Барков, В. Трочек) 15:58
Колтон Сивиур (Дж. Юбердо, В. Трочек) 16:36
Джаред Маккэн (Д. Мальгин, К. Яндл) 18:52
2-й период
21:48 Бретт Коннолли (Я. Врана, К. Дьос)
Кит Яндл 23:50
28:38 Якуб Врана (Б. Коннолли, Л. Эллер)
29:51 Кристиан Дьос
Фрэнк Ватрано 29:51
33:15 Деванте Смит-Пелли (М. Нисканен, Е. Кузнецов)
37:18 Александр Овечкин
38:03
Джонатан Юбердо (Е. Дадонов, М. Хоффман) 39:09
39:52 Евгений Кузнецов
3-й период
Винс Трочек 47:38
48:29 Ти. Джей. Оши
Маккензи Уигар 56:52
58:35 Никлас II Бэкстрем (Л. Эллер, Е. Кузнецов)
59:37 Мэтт Нисканен
Серия буллитов - победный бросок
Дж. Юбердо
Статистика
16 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
В. Трочек (Флорида Пантерз), Дж. Юбердо (Флорида Пантерз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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