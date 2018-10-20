Овечкин вывел из игры защитника «Флориды» силовым приемом, который не заметили судьи

Источник: AP 2018

Форвард «Кэпиталз» отметился в домашней игре с «Пантерз» двумя силовыми приемами, один из которых, по мнению Бунера, вполне заслуживал удаления. В одном из эпизодов Овечкин плечом атаковал защитника команды соперника Марка Пысика, который получил болезненный удар и не смог продолжить игру.

«Овечкин нанес удар плечом в голову, это слишком высоко. НХЛ пытается вести с этим борьбу, но тут судьи даже не выписали две минуты. Но я не виню их, может, они не обратили внимание. Хотя такое, конечно, нужно рассматривать отдельно, — сказал Бунер после игры.

Ранее Лига дисквалифицировала одноклубника Овечкина Тома Уилсона на 20 матчей за похожее нарушение правил, совершенное в предсезонном матче. Канадский форвард атаковал Оскара Сундквиста, выступающего за «Сент-Луис».

В другом эпизоде от Овечкина, который результативными действиями в этой игре не отметился, досталось Александру Баркову. Финский форвард русского происхождения принял на себя всю мощь лидера атак хозяев площадки. Пресс-служба «Вашингтона» даже сравнила Овечкина с грузовиком.

Примечательно, что социальных сетях уже появились призывы к департаменту НХЛ по безопасности игроков рассмотреть нарушение Овечкина.

«Рассмотрите, пожалуйста, силовой прием Овечкина на Пысике… Если Ови и является суперзвездой, это не значит, что он может раздавать такие удары!», — написал один из зрителей.