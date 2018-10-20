Две голевые передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси»
«Филадельфия Флайерз» победила «Нью-Джерси Девилз» со счётом 5:2 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге.
«Филадельфия Флайерз» победила «Нью-Джерси Девилз» со счётом 5:2 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Деймона Сиверсона хозяева ответили точным броском Трэвиса Конечны. Нолан Патрик вывел «лётчиков» вперёд, но «дьяволы» восстановили равновесие благодаря Брайану Бойлу. В концовке встречи в ворота гостей влетели три шайбы, авторами которых стали Якуб Ворачек, Уэйн Симмондс и Скотт Лотон.
Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 24 секунды, нанёс три броска в створ ворот, отдал две результативные передачи, заработал показатель полезности «+2» и заблокировал четыре броска соперников.
|Филадельфия Флайерз
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5:2
(1:1, 1:0, 3:1)
|Нью-Джерси Дэвилз
|Дэйв Хэкстол
|Джон Хайнс
|Брайан Эллиотт
|Кейт Кинкейд 58:38 (К. Кинкейд 58:55-59:06, К. Кинкейд 59:36)
|1-й период
|02:45
|Михаэль Раффль
|Дэймон Сиверсон (М. Юханссон, М. Вуд)
|04:07
|Павел Заха
|09:17
|10:41
|Трэвис Конекны (Т. Санхейм, Дж. Уил)
|Кевин Руни
|12:07
|Блейк Коулман
|18:01
|2-й период
|Дэймон Сиверсон
|21:28
|22:43
|Джордан Уил
|Брайан Бойл
|22:43
|30:08
|Джордан Уил
|Энди Грин
|33:55
|38:56
|Нолан Патрик (Я. Ворачек)
|3-й период
|41:51
|Джордан Уил
|Брайан Бойл (У. Батчер, Т. Холл)
|42:25
|56:50
|Якуб Ворачек (И. Проворов, Т. Санхейм)
|58:55
|п.в.
|Уэйн Симмондс (И. Проворов, К. Жиру)
|59:36
|п.в.
|Скотт Лотон (Я. Ворачек, Й. Лехтеря)
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2