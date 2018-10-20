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20 октября, источник: Чемпионат.com

Две голевые передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси»

«Филадельфия Флайерз» победила «Нью-Джерси Девилз» со счётом 5:2 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге.

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Источник: AP 2018

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Деймона Сиверсона хозяева ответили точным броском Трэвиса Конечны. Нолан Патрик вывел «лётчиков» вперёд, но «дьяволы» восстановили равновесие благодаря Брайану Бойлу. В концовке встречи в ворота гостей влетели три шайбы, авторами которых стали Якуб Ворачек, Уэйн Симмондс и Скотт Лотон.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 24 секунды, нанёс три броска в створ ворот, отдал две результативные передачи, заработал показатель полезности «+2» и заблокировал четыре броска соперников.

Филадельфия Флайерз 5:2
(1:1, 1:0, 3:1)
Нью-Джерси Дэвилз
20.10.2018, 20:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Джон Хайнс
Вратари
Брайан Эллиотт Кейт Кинкейд 58:38 (К. Кинкейд 58:55-59:06, К. Кинкейд 59:36)
1-й период
02:45 Михаэль Раффль
Дэймон Сиверсон (М. Юханссон, М. Вуд) 04:07
Павел Заха 09:17
10:41 Трэвис Конекны (Т. Санхейм, Дж. Уил)
Кевин Руни 12:07
Блейк Коулман 18:01
2-й период
Дэймон Сиверсон 21:28
22:43 Джордан Уил
Брайан Бойл 22:43
30:08 Джордан Уил
Энди Грин 33:55
38:56 Нолан Патрик (Я. Ворачек)
3-й период
41:51 Джордан Уил
Брайан Бойл (У. Батчер, Т. Холл) 42:25
56:50 Якуб Ворачек (И. Проворов, Т. Санхейм)
58:55 п.в. Уэйн Симмондс (И. Проворов, К. Жиру)
59:36 п.в. Скотт Лотон (Я. Ворачек, Й. Лехтеря)
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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б
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