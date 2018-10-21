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11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Евгения Кузнецова вошёл в топ-10 на неделе в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала топ-10 голов второй недели регулярного чемпионата.

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Источник: AP 2018

Лучшим стал гол форварда «Коламбус Блю Джекетс» Энтони Дюклера в ворота «Филадельфии Флайерз». Шайба российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова заняла пятое место.

10. Виктор Арвидссон («Нэшвилл Предаторз») с передачи Райана Джохансена
9. Бо Хорват («Ванкувер Кэнакс») с передачи Свена Берчи
8. Джонни Годро («Калгари Флэймз»)
7. Джефф Скиннер («Баффало Сэйбрз»)
6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») с передачи Коннора Макдэвида
5. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
4. Александр Барков («Флорида Пантерз»)
3. Бо Хорват («Ванкувер»)
2. Кэм Аткинсон («Коламбус») с передачи Артемия Панарина
1. Энтони Дюклер («Коламбус»).

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