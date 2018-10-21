Игровой день в НХЛ. Много русских, гол один

Источник: AP 2018

Среди огромного количества игр, прошедших минувшей ночью в НХЛ, отмечаем те встречи, в которых на лед выходили российские хоккеисты.

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, накануне собиравшийся рвать бывший клуб, свое шуточное обещание не выполнил. «Чикаго» выиграл, причем все четыре шайбы «Блэкхокс» забрасывали, когда на площадке было первое звено «Коламбуса» с Панариным во главе. Одну передачу на свой счет записал центрфорвард «Чикаго» Артем Анисимов. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский в своем 400-м матче в НХЛ отразил 22 броска из 25. (Четвертую шайбу «Чикаго» забросил в пустые ворота).

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 5:4 ОТ (1:3, 1:0, 2:1, 1:0)

Не такого старта сезона ждали от самого результативного российского форварда прошлогоднего чемпионата Никиты Кучерова. «Тампа» уступила в овертайме «Миннесоте», у Кучерова одна передача и «- 2» в графе «коэффициент полезности». Голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил пять шайб после 30 бросков. Защитник Михаил Сергачев за 18 минут на льду очков за результативность не набрал, но заблокировал три броска соперников.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 1:5 (0:1, 0:1, 0:0)

«Лос-Анджелес» уступил дома «Баффало» и опускается все ниже и ниже в турнирной таблице. Илья Ковальчук за 22 минуты дважды бросил по воротам.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 3:4 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)

«Детройт» одержал первую победу в сезоне во встрече с другим аутсайдером «Флоридой». Евгений Дадонов отметился голевой передачей и завершил игру с показателем полезности «+ 2». Еще один россиянин из «Флориды» защитник Богдан Киселевич за 12 минут на площадке получил малый штраф, который соперник реализовал.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

«Колорадо» одержал победу над «Каролиной», первое очко в сезоне набрал защитник «Эвеланш» Никита Задоров. Он ассистировал Натану Маккиннону, когда тот забрасывал третью шайбу. Нападающий Владислав Каменев за семь с половиной минут результативными действиями не отметился. Не набрали очков и молодые российские форварды «Каролины» Андрей Свечников и Валентин Зыков. Голкипер «Колорадо» Семен Варламов пропускает уже второй матч подряд.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

После отличного старта сезона забуксовал «Торонто». «Кленовые листья» проиграли второй матч кряду, а их супернападение в двух играх создало всего один гол. Решающим стал второй период, когда «Сент-Луис» забросил три безответных шайбы.

На счету Владимира Тарасенко результативная передача, а вот его партнер по команде Иван Барбашев забил в концовке, причем в меньшинстве и в пустые ворота. Это первый гол в сезоне для российского форварда.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Две результативные передачи на счету защитника «Филадельфии» Ивана Проворова, его партнер Михаил Воробьев в матче участия не принимал.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Аризона Койотис» (Глендейл) — 5:3 (1:1, 0:0, 0:0)

Остались в запасе российские защитники Илья Любушкин («Аризона») и Дмитрий Куликов («Виннипег»).

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Российский форвард Ванкувера Николай Голдобин за 16 минут нанес два броска по воротам соперника.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Матч запомнится не из-за очередной победы «Сан-Хосе», а благодаря многочисленным потасовкам. Команды набрали в сумме 82 минуты штрафа (52 — у «Айлендерс», 30 — у «Сан-Хосе»).

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