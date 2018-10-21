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11:14 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Нэшвилла» проспорил хоккеистам и дал интервью в маске коровы

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Главный тренер клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт проиграл пари своим игрокам и дал флэш-комментарий после матча регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» в маске коровы.

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Источник: Reuters

Встреча «Эдмонтон» — «Нэшвилл» прошла в субботу на льду «нефтяников» и завершилась победой «хищников» со счетом 3:0. Видео флэш-интервью Лавиолетта в маске коровы опубликовал в своем микроблоге в Twitter журналист канадского издания Sportsnet Джин Принсип.

Как отмечается, Лавиолетт заключил с игроками «Нэшвилла» пари, по условиям которого в случае побед в двух первых матчах канадского выездного турне специалист должен был дать интервью для телевидения, надев на голову подвижную маску коровы. В итоге хоккеисты «Предаторз» выполнили свое условие, в пятницу обыграв в гостях «Калгари Флэймз» (5:3), а в субботу добившись успеха в игре с «Эдмонтоном», после чего тренеру пришлось выполнить свою часть договора.

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Эдмонтон Ойлерз 0:3
(0:0, 0:2, 0:1)
Нэшвилл Предаторз
21.10.2018, 05:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Питер Лавиолетт
Вратари
Кэм Тэлбот 57:00 (К. Тэлбот 57:56-58:17, К. Тэлбот 59:07) Юусе Сарос
1-й период
04:49 Крис Расселл
09:47 Милан Лучич
Зак Риналдо 13:04
2-й период
Пи. Кей. Суббан 25:44
Райан Джохансен 32:32
Пи. Кей. Суббан (К. Сиссонс, М. Экхольм) 33:14
Виктор Арвидссон (Н. Бонино, М. Экхольм) 34:42
35:12 Джейсон Гаррисон
3-й период
Райан Джохансен 50:58
54:56 Ессе Пульюярви
Роман Йоси п.в. 59:07
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ю. Сарос (Нэшвилл Предаторз), Пи.Кей. Суббан (Нэшвилл Предаторз), К. Ямамото (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
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