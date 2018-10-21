Тренер «Нэшвилла» проспорил хоккеистам и дал интервью в маске коровы

Встреча «Эдмонтон» — «Нэшвилл» прошла в субботу на льду «нефтяников» и завершилась победой «хищников» со счетом 3:0. Видео флэш-интервью Лавиолетта в маске коровы опубликовал в своем микроблоге в Twitter журналист канадского издания Sportsnet Джин Принсип.

Как отмечается, Лавиолетт заключил с игроками «Нэшвилла» пари, по условиям которого в случае побед в двух первых матчах канадского выездного турне специалист должен был дать интервью для телевидения, надев на голову подвижную маску коровы. В итоге хоккеисты «Предаторз» выполнили свое условие, в пятницу обыграв в гостях «Калгари Флэймз» (5:3), а в субботу добившись успеха в игре с «Эдмонтоном», после чего тренеру пришлось выполнить свою часть договора.