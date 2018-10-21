Тренер «Нэшвилла» проспорил хоккеистам и дал интервью в маске коровы
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Главный тренер клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт проиграл пари своим игрокам и дал
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Главный тренер клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт проиграл пари своим игрокам и дал
Встреча «Эдмонтон» — «Нэшвилл» прошла в субботу на льду «нефтяников» и завершилась победой «хищников» со счетом 3:0. Видео
Как отмечается, Лавиолетт заключил с игроками «Нэшвилла» пари, по условиям которого в случае побед в двух первых матчах канадского выездного турне специалист должен был дать интервью для телевидения, надев на голову подвижную маску коровы. В итоге хоккеисты «Предаторз» выполнили свое условие, в пятницу обыграв в гостях «Калгари Флэймз» (5:3), а в субботу добившись успеха в игре с «Эдмонтоном», после чего тренеру пришлось выполнить свою часть договора.
|Эдмонтон Ойлерз
|
0:3
(0:0, 0:2, 0:1)
|Нэшвилл Предаторз
|Тодд Маклеллан
|Питер Лавиолетт
|Кэм Тэлбот 57:00 (К. Тэлбот 57:56-58:17, К. Тэлбот 59:07)
|Юусе Сарос
|1-й период
|04:49
|Крис Расселл
|09:47
|Милан Лучич
|Зак Риналдо
|13:04
|2-й период
|Пи. Кей. Суббан
|25:44
|Райан Джохансен
|32:32
|Пи. Кей. Суббан (К. Сиссонс, М. Экхольм)
|33:14
|Виктор Арвидссон (Н. Бонино, М. Экхольм)
|34:42
|35:12
|Джейсон Гаррисон
|3-й период
|Райан Джохансен
|50:58
|54:56
|Ессе Пульюярви
|Роман Йоси
|п.в.
|59:07
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Ю. Сарос (Нэшвилл Предаторз), Пи.Кей. Суббан (Нэшвилл Предаторз), К. Ямамото (Эдмонтон Ойлерз)