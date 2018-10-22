«Анахайм» вывел из обращения девятый номер, под которым играл Пол Кария
ТАСС, 22 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм» вывел из обращения номер 9, под которым за клуб выступал канадский нападающий Пол Кария.
ТАСС, 22 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм» вывел из обращения номер 9, под которым за клуб выступал канадский нападающий Пол Кария.
Торжественная церемония поднятия свитера под свод домашней арены «Анахайма» состоялась перед игрой регулярного чемпионата против «Баффало» (2:4).
Кария завершил карьеру в 2011 году. Он стал вторым игроком клуба, свитер которого подняли под свод арены, первым был финн Теему Селянне. Ранее было анонсировано, что в феврале клуб выведет из обращения 27-й номер, под которым играл канадский защитник Скотт Нидермайер.
Кария был выбран на драфте 1993 года под четвертым номером. За «Майти Дакс» выступал с 1994 по 2003 год. Семь раз выбирался для участия в Матчах всех звезд лиги, дважды удостоен «Леди Бинг Трофи» — приза игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Завершил карьеру в НХЛ, набрав 989 очков в 989 матчах. В составе сборной Канады стал олимпийским чемпионом (2002) и чемпионом мира (1994).