«Анахайм» вывел из обращения девятый номер, под которым играл Пол Кария

Кария завершил карьеру в 2011 году. Он стал вторым игроком клуба, свитер которого подняли под свод арены, первым был финн Теему Селянне. Ранее было анонсировано, что в феврале клуб выведет из обращения 27-й номер, под которым играл канадский защитник Скотт Нидермайер.

Кария был выбран на драфте 1993 года под четвертым номером. За «Майти Дакс» выступал с 1994 по 2003 год. Семь раз выбирался для участия в Матчах всех звезд лиги, дважды удостоен «Леди Бинг Трофи» — приза игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Завершил карьеру в НХЛ, набрав 989 очков в 989 матчах. В составе сборной Канады стал олимпийским чемпионом (2002) и чемпионом мира (1994).