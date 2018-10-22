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09:54 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Кучерова помогла «Тампе Бэй» обыграть «Чикаго»

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Гол и результативная передача российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампе Бэй» одержать победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в Чикаго, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2) в пользу гостей. Шайбами в составе «Лайтнинг» отметились Кучеров (4-я минута), Энтони Серелли (25), Янни Гоерд (33), Брэйден Поинт (35), Виктор Хедман (51) и Райан Кэллахан (58), у хозяев голы забили Александр Фортен (12), Давид Кэмпф (56) и Ник Шмальц (57). Кучеров, ассистировавший Поинту, был признан второй звездой игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей дня:

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Калгари» — 1:4,

«Анахайм» — «Баффало» — 2:4.

Чикаго Блэкхокс 3:6
(1:1, 0:3, 2:2)
Тампа-Бэй Лайтнинг
22.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат United Center
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Джон Купер
Вратари
Кэм Уорд 55:47 (К. Уорд 56:12-56:27, К. Уорд 56:45-57:41, К. Уорд 57:55) Луи Доминге
1-й период
Никита Кучеров (В. Хедман) 03:21
11:40 Александр Фортин (Ян Рутта, Д. Кит)
Энтони Чирелли 12:00
Никита Кучеров 17:34
2-й период
21:30 Маркус Крюгер
Энтони Чирелли (Р. Макдона, Б. Пойнт) 24:22
24:44 Кэм Уорд
30:32 Маркус Крюгер
Янни Гурд (О. Палат, Б. Пойнт) 32:07
Брэйден Пойнт (Н. Кучеров) 34:01
35:49 Андреас Мартинсен
Райан Макдона 35:49
3-й период
Виктор Хедман (Д. Джирарди, Дж. Миллер) 50:03
Ондржей Палат 50:49
55:17 Давид Кемпф (Ян Рутта, Б. Дэвидсон)
Луи Доминге 55:17
56:12 Ник Шмолц (П. Кейн, Б. Сибрук)
Райан Кэллахэн (Дж. Миллер) п.в. 57:55
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), В. Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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