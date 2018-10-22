Шайба Кучерова помогла «Тампе Бэй» обыграть «Чикаго»

Встреча, состоявшаяся в Чикаго, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2) в пользу гостей. Шайбами в составе «Лайтнинг» отметились Кучеров (4-я минута), Энтони Серелли (25), Янни Гоерд (33), Брэйден Поинт (35), Виктор Хедман (51) и Райан Кэллахан (58), у хозяев голы забили Александр Фортен (12), Давид Кэмпф (56) и Ник Шмальц (57). Кучеров, ассистировавший Поинту, был признан второй звездой игры.