Шайба Кучерова помогла «Тампе Бэй» обыграть «Чикаго»
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Гол и результативная передача российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампе Бэй» одержать победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Гол и результативная передача российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампе Бэй» одержать победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Чикаго, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2) в пользу гостей. Шайбами в составе «Лайтнинг» отметились Кучеров (4-я минута), Энтони Серелли (25), Янни Гоерд (33), Брэйден Поинт (35), Виктор Хедман (51) и Райан Кэллахан (58), у хозяев голы забили Александр Фортен (12), Давид Кэмпф (56) и Ник Шмальц (57). Кучеров, ассистировавший Поинту, был признан второй звездой игры.
Результаты других матчей дня:
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Калгари» — 1:4,
«Анахайм» — «Баффало» — 2:4.
|Чикаго Блэкхокс
|
3:6
(1:1, 0:3, 2:2)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Джоэль Кенневилль
|Джон Купер
|Кэм Уорд 55:47 (К. Уорд 56:12-56:27, К. Уорд 56:45-57:41, К. Уорд 57:55)
|Луи Доминге
|1-й период
|Никита Кучеров (В. Хедман)
|03:21
|11:40
|Александр Фортин (Ян Рутта, Д. Кит)
|Энтони Чирелли
|12:00
|Никита Кучеров
|17:34
|2-й период
|21:30
|Маркус Крюгер
|Энтони Чирелли (Р. Макдона, Б. Пойнт)
|24:22
|24:44
|Кэм Уорд
|30:32
|Маркус Крюгер
|Янни Гурд (О. Палат, Б. Пойнт)
|32:07
|Брэйден Пойнт (Н. Кучеров)
|34:01
|35:49
|Андреас Мартинсен
|Райан Макдона
|35:49
|3-й период
|Виктор Хедман (Д. Джирарди, Дж. Миллер)
|50:03
|Ондржей Палат
|50:49
|55:17
|Давид Кемпф (Ян Рутта, Б. Дэвидсон)
|Луи Доминге
|55:17
|56:12
|Ник Шмолц (П. Кейн, Б. Сибрук)
|Райан Кэллахэн (Дж. Миллер)
|п.в.
|57:55
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), В. Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)