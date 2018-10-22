Русский игрок страдает от сотрясений, но бьется за мечту играть в НХЛ. Настоящий уральский характер
Никита Сошников пережил очередную травму и уже забивает.
Никита Сошников пережил очередную травму и уже забивает.
Карьера Никиты Сошникова начиналась в родном Нижнем Тагиле. В составе местного «Спутника» он играл до 16 лет и, видимо, именно там воспитал в себе характер бойца. В 2009-м форвард оказался в системе мытищинского «Атланта», а через четыре года дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. В первой же игре Сошников отметился красивым голом — упаковал шайбу в девятку ворот
В КХЛ хоккеист с Урала провел два сезона — 90 матчей, 16 шайб, 21 передача. А в марте 2015-го подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». Первого матча в сильнейшей лиге мира Никите пришлось ждать целый года — адаптировался к североамериканскому хоккею он через игры за
Тот сезон Никита доиграл в основе, а в следующем успел отыграть за «Мэйпл Лифс» 56 матчей, периодически спускаясь в АХЛ. Перелом в карьере русского нападающего случился 20 марта 2017-го, когда в игре он попал под силовой прием гиганта Здено Хары и получил тяжелое сотрясение мозга,
Я все лето мучился, а не работал. Катался, но у меня были сильнейшие головные боли. Плохо спал, все болело, а утром надо было идти на тренировку. Так было шесть месяцев.
Регулярку -2017/2018 Сошников начал в
13 сентября
В воскресенье россиянин впервые в карьере сыграл за «Сан-Антонио Рэмпейдж», его команда уступила
В этой бесконечной карусели, в которой Сошников двигается между клубами НХЛ, АХЛ и травмами, больше всего удивляет характер русского игрока. Никакие сложности не ломают его на пути к мечте — твердом месте в основе клуба лучшей лиги мира. Казалось бы, воспитанник нижнетагильского хоккея давно мог бы вернуться на Родину, получить хороший контракт от одного из