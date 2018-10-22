Русский игрок страдает от сотрясений, но бьется за мечту играть в НХЛ. Настоящий уральский характер

Карьера Никиты Сошникова начиналась в родном Нижнем Тагиле. В составе местного «Спутника» он играл до 16 лет и, видимо, именно там воспитал в себе характер бойца. В 2009-м форвард оказался в системе мытищинского «Атланта», а через четыре года дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. В первой же игре Сошников отметился красивым голом — упаковал шайбу в девятку ворот ханты-мансийской «Югры» после передачи Александра Кадейкина.

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В КХЛ хоккеист с Урала провел два сезона — 90 матчей, 16 шайб, 21 передача. А в марте 2015-го подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». Первого матча в сильнейшей лиге мира Никите пришлось ждать целый года — адаптировался к североамериканскому хоккею он через игры за фарм-клуб. 29 марта 2016 года Сошников впервые вышел на лед в форме «Торонто» на встречу регулярного чемпионата НХЛ, а уже через двое суток огорчил Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова голом в ворота «Вашингтона». Эта шайба тоже получилась симпатичной — точный выстрел украсил звон стойки ворот.

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Тот сезон Никита доиграл в основе, а в следующем успел отыграть за «Мэйпл Лифс» 56 матчей, периодически спускаясь в АХЛ. Перелом в карьере русского нападающего случился 20 марта 2017-го, когда в игре он попал под силовой прием гиганта Здено Хары и получил тяжелое сотрясение мозга, из-за которого не выходил на лед в концовке чемпионата. Увы последствия у этой травмы оказались более серьезными, чем просто пропуск нескольких матчей. Сотрясение закончилось для Никиты настоящими мучениями.

Я все лето мучился, а не работал. Катался, но у меня были сильнейшие головные боли. Плохо спал, все болело, а утром надо было идти на тренировку. Так было шесть месяцев. Никита Сошников, нападающий сборной России по хоккею

Регулярку -2017/2018 Сошников начал в фарм-клубе, а в «Мэйпл Лифс» его подняли лишь тогда, когда замаячила реальная возможность возвращение игрока в КХЛ — она была предусмотрена его контрактом. На этот раз в НХЛ Никита задержался всего на три матча: теперь он получил травму нижней части тела и снова был командирован в состав второй команды для набора кондиций. 15 февраля этого года российского форварда обменяли в «Сент-Луис Блюз» на четвертый номер драфта. В этот момент история пошла на второй круг. Никита снова дебютировал в составе команды НХЛ в конце февраля, впервые забил за нее в марте, но на этом совпадения, увы, не закончились.

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13 сентября пресс-служба «Блюзменов» сообщила, что на одном из тренировочных занятий Никита получил новое сотрясение мозга. На восстановление ушел примерно месяца, в пару дней назад стало известно, что Сошникова, с уже привычной формулировкой «для набора кондиций», на 10 дней отправляют в фарм.

В воскресенье россиянин впервые в карьере сыграл за «Сан-Антонио Рэмпейдж», его команда уступила фарм-клубу «Виннипега» со счетом 3:6, зато Никита открыл для себя сезон заброшенной шайбой. Снова красивой — с этим у него полный порядок.