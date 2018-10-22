Никита Кучеров: Я хочу, чтобы Артемий Панарин перешел в «Тампу»

Источник: AP 2018

Тампа в Чикаго установила рекорд НХЛ никто еще не бросал 33 раза в створ ворот за период. Это произошло во втором отрезке, который Лайтнинг выиграли со счетом 3:0. Если же покопаться в истории, то по 30 бросков за период ранее наносили Монреаль (2017) и Даллас (2018).

Всего же Тампа нанесла 55 бросков в створ ворот, обновив клубный рекорд. Предыдущее достижение было установлено 18 ноября 2008 года в игре с Флоридой (52).

Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка, а после матча поговорил с российскими журналистами.

— В августе вы тренировались в Тампе с Артемием Панариным. Это фото облетело весь мир. Болельщики мечтают увидеть вас вместе в Лайтнинг. Как думаете, это возможно?

— Конечно, я хотел бы, чтобы Панарин перешел в Тампу. Отличный игрок, который усилит нашу команду. Еще один русский. Работал с ним летом, мы хорошо провели время. И если такой шанс будет, было бы здорово подписать Артемия. Но думаю, тяжело получить такого игрока.

— Панарин недавно пошутил: Ребята из Коркино нынче дорогие, у Тампы не хватит денег. Может, он скидку сделает?

— Панара такой игрок, который стоит очень дорого. Всем трудно заполучить такого хоккеиста. Как будет, так и будет. В любом случае, куда бы он ни попал, то усилит любую команду. Такие форварды на вес золота.

— У вас же общий агент Дэн Мильштейн. Вы с ним обсуждали, возможен ли такой переход?

— А что может сделать агент? Это ведь команда решает, есть ли у нее деньги. Мы обсуждали с Дэном да, было бы здорово. Но это пока только мечты. На деле это все тяжело.

— Вы сами этим летом подписали восьмилетний контракт с Тампой на $76 млн. Психологически стало спокойнее?

— Наверное, да. Теперь можно не думать о контракте, о деньгах. Просто наслаждаешься жизнью, занимаешься хоккеем. И знаешь, что впереди у тебя еще много лет. Все зависит только от тебя, как ты подготовишься, и каким будет результат.

— В прошлом чемпионате вы набрали 100 очков, едва не завоевали Арт Росс Трофи как лучший бомбардир лиги. Какие задачи ставите перед собой теперь?

— Выиграть Кубок Стэнли, помочь команде попасть в плей-офф. Играть хорошо, и тогда будет голы-передачи. Если ты играешь хорошо, то набираешь очки. Если плохо, то не набираешь. Все ведь просто.

— Остон Мэттьюз на старте уже набрал 16 очков.

— Ну, молодец. Сезон длинный посмотрим, что будет дальше.

— Вы забили красивейший гол в ворота Чикаго.

— Даже не знаю, что тут сказать. Бросил в девятку, и все. Не люблю описывать свои моменты. Какие там финты, бросьте.