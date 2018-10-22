Никита Кучеров: Я хочу, чтобы Артемий Панарин перешел в «Тампу»
Форвард «Тампы» Никита Кучеров после победы над «Чикаго» (6:3) дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
Форвард «Тампы» Никита Кучеров после победы над «Чикаго» (6:3) дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
Тампа в Чикаго установила рекорд НХЛ никто еще не бросал 33 раза в створ ворот за период. Это произошло во втором отрезке, который Лайтнинг выиграли со счетом 3:0. Если же покопаться в истории, то по 30 бросков за период ранее наносили Монреаль (2017) и Даллас (2018).
Всего же Тампа нанесла 55 бросков в створ ворот, обновив клубный рекорд. Предыдущее достижение было установлено 18 ноября 2008 года в игре с Флоридой (52).
Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка, а после матча поговорил с российскими журналистами.
— В августе вы тренировались в Тампе с Артемием Панариным. Это фото облетело весь мир. Болельщики мечтают увидеть вас вместе в Лайтнинг. Как думаете, это возможно?
— Конечно, я хотел бы, чтобы Панарин перешел в Тампу. Отличный игрок, который усилит нашу команду. Еще один русский. Работал с ним летом, мы хорошо провели время. И если такой шанс будет, было бы здорово подписать Артемия. Но думаю, тяжело получить такого игрока.
— Панарин недавно пошутил: Ребята из Коркино нынче дорогие, у Тампы не хватит денег. Может, он скидку сделает?
— Панара такой игрок, который стоит очень дорого. Всем трудно заполучить такого хоккеиста. Как будет, так и будет. В любом случае, куда бы он ни попал, то усилит любую команду. Такие форварды на вес золота.
— У вас же общий агент Дэн Мильштейн. Вы с ним обсуждали, возможен ли такой переход?
— А что может сделать агент? Это ведь команда решает, есть ли у нее деньги. Мы обсуждали с Дэном да, было бы здорово. Но это пока только мечты. На деле это все тяжело.
— Вы сами этим летом подписали восьмилетний контракт с Тампой на $76 млн. Психологически стало спокойнее?
— Наверное, да. Теперь можно не думать о контракте, о деньгах. Просто наслаждаешься жизнью, занимаешься хоккеем. И знаешь, что впереди у тебя еще много лет. Все зависит только от тебя, как ты подготовишься, и каким будет результат.
— В прошлом чемпионате вы набрали 100 очков, едва не завоевали Арт Росс Трофи как лучший бомбардир лиги. Какие задачи ставите перед собой теперь?
— Выиграть Кубок Стэнли, помочь команде попасть в
— Остон Мэттьюз на старте уже набрал 16 очков.
— Ну, молодец. Сезон длинный посмотрим, что будет дальше.
— Вы забили красивейший гол в ворота Чикаго.
— Даже не знаю, что тут сказать. Бросил в девятку, и все. Не люблю описывать свои моменты. Какие там финты, бросьте.
— Накануне главный тренер Нэшвилла Питер Лавиолетт вышел к журналистам с бычьей головой. Он поспорил со своими игроками, что они не победят два раза в турне по Западной Канаде. Как думаете, возможно ли такое пари с вашим наставником Джоном Купером?
— Я ничего не буду говорить о нашем тренере.