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18:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нью-Джерси» вызвал защитника Егора Яковлева из фарм-клуба

«Нью-Джерси Дэвилз» вызвал защитника Егора Яковлева из клуба АХЛ «Бингемптон Дэвилз», сообщает пресс-служба команды НХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин, принимавший участие в тренировочном лагере «Нью-Джерси», был отправлен в АХЛ в конце сентября. «Дьяволы» отправили в список травмированных защитника Стивена Сантини, у которого диагностирован перелом челюсти по итогам игры с «Филадельфией Флайерз» (2:5).
Яковлев выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив» и питерский СКА. В сезоне-2017/18 он провёл 35 матчей в «регулярке» в составе клуба из Северной столицы и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+18» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету Яковлева одна результативная передача в семи проведённых играх.

По окончании сезона защитник, ставший в феврале 2018 года олимпийским чемпионом в составе сборной России, подписал соглашение с «Нью-Джерси».

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