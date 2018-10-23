«Колорадо» обыграл «Филадельфию», Варламов совершил 37 сейвов

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В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (4-я и 59-я минуты), Мэттью Нието (35) и Габриэль Ландескуг (43). У проигравших единственным голом отметился Нолан Патрик (44).

В матче также приняли участие еще двое россиян — Иван Проворов («Филадельфия») и Никита Задоров («Колорадо»). Проворов провел на площадке 28 минут 45 секунд, совершил четыре броска и сделал один хит. Задоров отыграл 18 минут 17 секунд, на его счету три броска.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZZv7iE4otc8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим игроком матча стал Ландескуг (1+1). Второй звездой встречи был признан Рантанен (2+0), третьей Патрик (1+0).