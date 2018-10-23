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08:58 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» обыграл «Филадельфию», Варламов совершил 37 сейвов

ТАСС, 23 октября. «Колорадо» победил «Филадельфию» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер гостей Семен Варламов отразил 37 бросков по воротам.

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (4-я и 59-я минуты), Мэттью Нието (35) и Габриэль Ландескуг (43). У проигравших единственным голом отметился Нолан Патрик (44).

В матче также приняли участие еще двое россиян — Иван Проворов («Филадельфия») и Никита Задоров («Колорадо»). Проворов провел на площадке 28 минут 45 секунд, совершил четыре броска и сделал один хит. Задоров отыграл 18 минут 17 секунд, на его счету три броска.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим игроком матча стал Ландескуг (1+1). Второй звездой встречи был признан Рантанен (2+0), третьей Патрик (1+0).

В следующем матче «Колорадо» 25 октября дома сыграет с «Тампой-Бэй», «Филадельфия» на следующий день в гостях встретится с «Бостоном».

Филадельфия Флайерз 1:4
(0:1, 0:1, 1:2)
Колорадо Эвеланш
23.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Джаред Беднар
Вратари
Брайан Эллиотт 58:09 (Б. Эллиотт 58:45) Семен Варламов
1-й период
02:08 Джордан Уил
Микко Рантанен (Н. Маккиннон, Г. Ландескуг) 03:23
10:24 Кристиан Фолин
2-й период
Патрик Немет 22:17
Мэттью Колверт 28:32
Мэтью Нието (М. Колверт, К. Седерберг) 34:54
Габриэль Ландескуг 39:57
3-й период
Габриэль Ландескуг 42:25
43:26 Нолан Патрик (Т. Санхейм, Я. Ворачек)
Микко Рантанен п.в. 58:45
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Г. Ландескуг (Колорадо Эвеланш), М. Рантанен (Колорадо Эвеланш), Н. Патрик (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
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