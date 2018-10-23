«Колорадо» обыграл «Филадельфию», Варламов совершил 37 сейвов

В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (4-я и 59-я минуты), Мэттью Нието (35) и Габриэль Ландескуг (43). У проигравших единственным голом отметился Нолан Патрик (44).
В матче также приняли участие еще двое россиян — Иван Проворов («Филадельфия») и Никита Задоров («Колорадо»). Проворов провел на площадке 28 минут 45 секунд, совершил четыре броска и сделал один хит. Задоров отыграл 18 минут 17 секунд, на его счету три броска.
Лучшим игроком матча стал Ландескуг (1+1). Второй звездой встречи был признан Рантанен (2+0), третьей Патрик (1+0).
В следующем матче «Колорадо» 25 октября дома сыграет с «Тампой-Бэй», «Филадельфия» на следующий день в гостях встретится с «Бостоном».