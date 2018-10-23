Дубль Шайфли принёс «Виннипегу» волевую победу над «Сент-Луисом»

Уже к 11-й минуте «блюзмены» обеспечили себе комфортный задел благодаря голам Райана О’Райлли и Колтона Парэйко, но Марк Шайфли затем сократил разрыв до минимума. Во втором периоде Винс Данн увеличил преимущество гостей.

В начале третьего игрового отрезка хозяева сравняли счёт благодаря точным броскам Бена Шьяро и всё того же Шайфли. В очередной раз «Сент-Луис» вышел вперёд, отличился Давид Перрон, «Джетс» отыгрались, сняв вратаря — шайбу забросил Брайан Литтл. В овертайме победу хозяевам принёс Джейкоб Труба.