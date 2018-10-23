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09:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Шайфли принёс «Виннипегу» волевую победу над «Сент-Луисом»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома взял верх в овертайме над «Сент-Луис Блюз» — 5:4.

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Уже к 11-й минуте «блюзмены» обеспечили себе комфортный задел благодаря голам Райана О’Райлли и Колтона Парэйко, но Марк Шайфли затем сократил разрыв до минимума. Во втором периоде Винс Данн увеличил преимущество гостей.

В начале третьего игрового отрезка хозяева сравняли счёт благодаря точным броскам Бена Шьяро и всё того же Шайфли. В очередной раз «Сент-Луис» вышел вперёд, отличился Давид Перрон, «Джетс» отыгрались, сняв вратаря — шайбу забросил Брайан Литтл. В овертайме победу хозяевам принёс Джейкоб Труба.

Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут и 11 секунд, за которые дважды бросил в створ и заработал показатель полезности «-1». Иван Барбашев сыграл 8:10, на его счету показатель полезности «-1».

Виннипег Джетс 5:4 ОТ
(1:2, 0:1, 3:1)
Сент-Луис Блюз
23.10.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол Морис Майк Йео
Вратари
Коннор Хеллебайк 57:50 (К. Хеллебайк 58:20) Джейк Аллен
1-й период
Райан О`Райлли (Д. Перрон, В. Данн) 00:47
03:22 Джош Моррисси
Колтон Парэйко 10:57
Брэйден Шенн 11:15
12:07 Марк Шайфли
13:33 Дастин Бафлин
Джей Боумистер 16:12
2-й период
Джордан Киру 22:33
Джордан Шмолц 25:06
28:35 Джек Рословик
Винс Данн (Р. О`Райлли, П. Марун) 29:30
34:01 Брэндон Танев
34:01 Брэндон Танев
Винс Данн 34:16
3-й период
41:00 Бен Чиаро (М. Шайфли)
43:57 Марк Шайфли (Б. Чиаро)
Дэвид Перрон (З. Сэнфорд, Р. О`Райлли) 45:11
Колтон Парэйко 53:50
58:20 Брайан Литтл (Д. Бафлин, Б. Уилер)
Овертайм
62:54 Джейкоб Трауба (К. Коннор, М. Шайфли)
Статистика
21 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
М. Шайфли (Виннипег Джетс), Р. О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Дж. Трауба (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Виннипег Джетс
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