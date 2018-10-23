Дубль Шайфли принёс «Виннипегу» волевую победу над «Сент-Луисом»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома взял верх в овертайме над «Сент-Луис Блюз» — 5:4.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома взял верх в овертайме над «Сент-Луис Блюз» — 5:4.
Уже к 11-й минуте «блюзмены» обеспечили себе комфортный задел благодаря голам Райана О’Райлли и Колтона Парэйко, но Марк Шайфли затем сократил разрыв до минимума. Во втором периоде Винс Данн увеличил преимущество гостей.
В начале третьего игрового отрезка хозяева сравняли счёт благодаря точным броскам Бена Шьяро и всё того же Шайфли. В очередной раз «Сент-Луис» вышел вперёд, отличился Давид Перрон, «Джетс» отыгрались, сняв вратаря — шайбу забросил Брайан Литтл. В овертайме победу хозяевам принёс Джейкоб Труба.
Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут и 11 секунд, за которые дважды бросил в створ и заработал показатель полезности «-1». Иван Барбашев сыграл 8:10, на его счету показатель полезности «-1».
|Виннипег Джетс
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5:4 ОТ
(1:2, 0:1, 3:1)
|Сент-Луис Блюз
|Пол Морис
|Майк Йео
|Коннор Хеллебайк 57:50 (К. Хеллебайк 58:20)
|Джейк Аллен
|1-й период
|Райан О`Райлли (Д. Перрон, В. Данн)
|00:47
|03:22
|Джош Моррисси
|Колтон Парэйко
|10:57
|Брэйден Шенн
|11:15
|12:07
|Марк Шайфли
|13:33
|Дастин Бафлин
|Джей Боумистер
|16:12
|2-й период
|Джордан Киру
|22:33
|Джордан Шмолц
|25:06
|28:35
|Джек Рословик
|Винс Данн (Р. О`Райлли, П. Марун)
|29:30
|34:01
|Брэндон Танев
|34:01
|Брэндон Танев
|Винс Данн
|34:16
|3-й период
|41:00
|Бен Чиаро (М. Шайфли)
|43:57
|Марк Шайфли (Б. Чиаро)
|Дэвид Перрон (З. Сэнфорд, Р. О`Райлли)
|45:11
|Колтон Парэйко
|53:50
|58:20
|Брайан Литтл (Д. Бафлин, Б. Уилер)
|Овертайм
|62:54
|Джейкоб Трауба (К. Коннор, М. Шайфли)
|21
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|М. Шайфли (Виннипег Джетс), Р. О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Дж. Трауба (Виннипег Джетс)