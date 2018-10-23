«Детройт» дома уступил «Каролине», Зыков отдал голевую передачу

В составе «Каролины» шайбы забрасывали Джастин Фолк (19), Майкл Ферланд (29) и Джодан Мартинук (60). У «Детройта» единственный гол на счету Андреаса Атанасиу (53). Зыков, который провел на площадке 12 минут, также отметился тремя бросками и одним хитом. Другой россиянин — Андрей Свечников — отыграл 13 минут, совершил два броска и сделал один хит.

В 2013 году на драфте НХЛ Зыков был выбран во втором раунде под общим 37-м номером «Лос-Анджелесом», в составе которого не провел ни одного матча. В 2016 году он был обменян в «Каролину», дебют россиянина в НХЛ состоялся 9 марта 2017 года в игре против «Рейнджерс», в которой нападающий забросил шайбу. В текущем сезоне НХЛ на его счету семь игр и два очка (2 передачи) за результативность.