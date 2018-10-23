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09:12 (мск), источник: ТАСС

«Детройт» дома уступил «Каролине», Зыков отдал голевую передачу

ТАСС, 23 октября. «Каролина» одержала победу над «Детройтом» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голевой передачей в этой встрече отметился российский нападающий Валентин Зыков.

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Источник: AP 2018

В составе «Каролины» шайбы забрасывали Джастин Фолк (19), Майкл Ферланд (29) и Джодан Мартинук (60). У «Детройта» единственный гол на счету Андреаса Атанасиу (53). Зыков, который провел на площадке 12 минут, также отметился тремя бросками и одним хитом. Другой россиянин — Андрей Свечников — отыграл 13 минут, совершил два броска и сделал один хит.

Лучшим игроком встречи стал Фолк (1+0). Второй звездой признан голкипер «Детройта» Джимми Ховард (36 сейвов), третьей — Ферланд (1+0).

В 2013 году на драфте НХЛ Зыков был выбран во втором раунде под общим 37-м номером «Лос-Анджелесом», в составе которого не провел ни одного матча. В 2016 году он был обменян в «Каролину», дебют россиянина в НХЛ состоялся 9 марта 2017 года в игре против «Рейнджерс», в которой нападающий забросил шайбу. В текущем сезоне НХЛ на его счету семь игр и два очка (2 передачи) за результативность.

В другом матче игрового дня «Виннипег» дома обыграл в овертайме «Сент-Луис» со счетом 5:4 Во встрече приняли участие российские хоккеисты гостей Владимир Тарасенко (18 минут, 2 броска) и Иван Барбашев (8 минут, 1 бросок).

Детройт Ред Уингз 1:3
(0:1, 0:1, 1:1)
Каролина Харрикейнз
23.10.2018, 02:30 Регулярный чемпионат Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Род Бриндамор
Вратари
Джимми Ховард 58:16 (Дж. Ховард 59:16-59:32) Петр Мразек
1-й период
08:33 Дилан Ларкин
17:55 Джонатан Эрикссон
Джастин Фольк (Джаст. Уильямс) 18:25
2-й период
27:28 Энтони Манта
Майкл Ферланд (В. Зыков, С. Ахо) 28:05
Андрей Свечников 35:14
Джастин Уильямс 39:55
3-й период
52:02 Андреас Атанасиу (Т. Ванек, Ф. Нильсен)
Джордан Мартинук 53:35
Дуги Хэмилтон 58:16
Джордан Мартинук (Дж. Славин) п.в. 59:16
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Дж. Фольк (Каролина Харрикейнз), Дж. Ховард (Детройт Ред Уингз), М. Ферланд (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
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