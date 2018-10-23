Русский вратарь совершает под 40 спасений почти в каждом матче. Он тащит свою команду наверх
Семен Варламов крут в первом месяце сезона.
Семен Варламов крут в первом месяце сезона.
В прошлом сезоне голкипер «Колорадо» Семен Варламов стал одной из главных причин того, что «Эвеланш» впервые за четыре чемпионата пробились в
Впрочем, сам Семен в
«Он только что завоевал Кубок Стэнли. Он — победитель. А это всегда важно. Он знает, что нужно для победы. Он находился в раздевалке команды, которая успешно справилась с настоящим испытанием. Невозможно завоевать Кубок Стэнли без сплоченной команды, которая бы верила в себя и понимала, во что обходится победа в
Кажется, слова Сакика и, вроде бы, возросшая конкуренция задели Варламова. На старте нового регулярного чемпионата он играет на уровне лучших вратарей лиги. В первом матче сезона «Колорадо» со счетом 4:1 обыграл «Миннесоту», а Семен ту игру отработал в режиме «лайт» — по его воротам бросили всего 21 раз. Случай для воспитанника самарского хоккея, можно сказать, уникальный.
Обычно он играет сильнее всего, когда по его воротам наносят 40 или больше бросков. Иногда, когда их 25, он играет хуже. Но он растет как вратарь. Сейчас его настрой состоит в том, чтобы сыграть в игре с небольшим количеством бросков и оставаться таким же сосредоточенным. Сегодня он сыграл здорово.
Впрочем, уже в следующей игре полевые хоккеисты «Эвеланш» исправились и по полной нагрузили своего голкипера работой. Для победы над «Филадельфией» потребовалось 35 сэйвов Варли. Не обошлось без вот такого казуса, но особого внимания на него обращать не стоит — с кем не бывает.
«Коламбусу» команда Варламова сгорела без его участия (2:5), а новой жертвой русского вратаря стал «Баффало». «Колорадо» не заметил худшую команду прошлого чемпионата — 6:1, Варламов совершил очередные 30 сэйвов. А вот две следующие встречи «Эвеланш» с Семеном в воротах проиграли. Но меньше всех в этот виноват как раз россиянин. В матчах против «Калгари» и «Рейнджерс» он отразил в общей сложности 79 бросков, принес «Лавинам» 2 очка, затащив их сначала в овертайм, а затем в серию буллитов, и оба раза попал в тройку звезд матча, где вратарей проигравших команд увидишь нечасто.
После трех матчей подряд Варламов получил паузу, а с Грабауэром в воротах — надо отдать и ему должное — клуб из Денвера выиграл матчи «бэк-ту-бэк» у «Нью-Джерси» и «Каролины». Но Варламова уверенная игра сменщика нисколько не смутила, в понедельник он вернулся на лед и показал, кто в «Эвеланш»
В Филадельфии, где гостил «Колорадо», Варли за 60 игровых минут не допустил ни одной ошибки: в случае с единственной пропущенной им шайбой надо не ругать вратаря, а хвалить форварда — подставление Нолана Патрика получилось очень тонким и своевременным.
Остальные 37 угроз воротам «Эвеланш» Семен ликвидировал, порою включая режим «стены».
В атаке у «Лавин» по традиции зажигала первая тройка. Микко Рантенен, Нэтан Маккинон и Габриэль Ландеског организовали три из четырех шайб своей команды, которая прямо сейчас идет на втором месте в Западной конференции, сразу за лучшим клубов лиги «Нэвшиллом».
Следующим летом к тому моменту уже 31-летнего Варламова ждет подписание нового контракта. Возможно, главного в его карьере. А потому цель Семена на этот сезон предельно ясна: он снова должен стать одним из тех людей, которые затащат «Колорадо» в
|Филадельфия Флайерз
|
1:4
(0:1, 0:1, 1:2)
|Колорадо Эвеланш
|Дэйв Хэкстол
|Джаред Беднар
|Брайан Эллиотт 58:09 (Б. Эллиотт 58:45)
|Семен Варламов
|1-й период
|02:08
|Джордан Уил
|Микко Рантанен (Н. Маккиннон, Г. Ландескуг)
|03:23
|10:24
|Кристиан Фолин
|2-й период
|Патрик Немет
|22:17
|Мэттью Колверт
|28:32
|Мэтью Нието (М. Колверт, К. Седерберг)
|34:54
|Габриэль Ландескуг
|39:57
|3-й период
|Габриэль Ландескуг
|42:25
|43:26
|Нолан Патрик (Т. Санхейм, Я. Ворачек)
|Микко Рантанен
|п.в.
|58:45
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Г. Ландескуг (Колорадо Эвеланш), М. Рантанен (Колорадо Эвеланш), Н. Патрик (Филадельфия Флайерз)