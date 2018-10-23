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09:16 (мск), источник: Sport24

Русский вратарь совершает под 40 спасений почти в каждом матче. Он тащит свою команду наверх

Семен Варламов крут в первом месяце сезона.

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В прошлом сезоне голкипер «Колорадо» Семен Варламов стал одной из главных причин того, что «Эвеланш» впервые за четыре чемпионата пробились в плей-офф. После абсолютного провального года, который клуба из Денвера завершил на дне Центрального дивизиона, ему удалось сделать не один, а несколько шагов вперед — и поблагодарить за это нужно не только форварда Нэтана Маккионнона. Центральный нападающий первого звена определял лицо команды в атаке, но без прибавившей в надежности обороны и Варламова в воротах «Колорадо» почти наверняка снова остался бы без кубковых матчей.

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Впрочем, сам Семен в плей-офф и так не сыграл. 30 марта он стал первой звездой игры регулярки против «Чикаго», но не смог закончить ее из-за травмы. Очередное повреждение — без них у Варламова не обходится практически не один год — оставило «Эвеланш» без основного вратаря на решающем отрезке сезона. Летом боссы «Колорадо» решили перестраховаться на случай очередных проблем со здоровьем у российского кипера и подписали Филипа Грубаэура — бэкапа чемпионского «Вашингтона».

«Он только что завоевал Кубок Стэнли. Он — победитель. А это всегда важно. Он знает, что нужно для победы. Он находился в раздевалке команды, которая успешно справилась с настоящим испытанием. Невозможно завоевать Кубок Стэнли без сплоченной команды, которая бы верила в себя и понимала, во что обходится победа в плей-офф. И он помог им выйти туда. В течение двух лет он был запасным вратарем и преуспел в этом качестве. Мы считаем, что он готов сделать следующий шаг и стать первым номером. Мы рады, что у нас в команде будет два первых вратаря», — анонсировал подписание новичка генменджер Джо Сакик. (Официальный сайт НХЛ).

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Кажется, слова Сакика и, вроде бы, возросшая конкуренция задели Варламова. На старте нового регулярного чемпионата он играет на уровне лучших вратарей лиги. В первом матче сезона «Колорадо» со счетом 4:1 обыграл «Миннесоту», а Семен ту игру отработал в режиме «лайт» — по его воротам бросили всего 21 раз. Случай для воспитанника самарского хоккея, можно сказать, уникальный.

Обычно он играет сильнее всего, когда по его воротам наносят 40 или больше бросков. Иногда, когда их 25, он играет хуже. Но он растет как вратарь. Сейчас его настрой состоит в том, чтобы сыграть в игре с небольшим количеством бросков и оставаться таким же сосредоточенным. Сегодня он сыграл здорово.
Нэтан Маккиннон, нападающий «Колорадо Эвеланш»

Впрочем, уже в следующей игре полевые хоккеисты «Эвеланш» исправились и по полной нагрузили своего голкипера работой. Для победы над «Филадельфией» потребовалось 35 сэйвов Варли. Не обошлось без вот такого казуса, но особого внимания на него обращать не стоит — с кем не бывает.

«Коламбусу» команда Варламова сгорела без его участия (2:5), а новой жертвой русского вратаря стал «Баффало». «Колорадо» не заметил худшую команду прошлого чемпионата — 6:1, Варламов совершил очередные 30 сэйвов. А вот две следующие встречи «Эвеланш» с Семеном в воротах проиграли. Но меньше всех в этот виноват как раз россиянин. В матчах против «Калгари» и «Рейнджерс» он отразил в общей сложности 79 бросков, принес «Лавинам» 2 очка, затащив их сначала в овертайм, а затем в серию буллитов, и оба раза попал в тройку звезд матча, где вратарей проигравших команд увидишь нечасто.

После трех матчей подряд Варламов получил паузу, а с Грабауэром в воротах — надо отдать и ему должное — клуб из Денвера выиграл матчи «бэк-ту-бэк» у «Нью-Джерси» и «Каролины». Но Варламова уверенная игра сменщика нисколько не смутила, в понедельник он вернулся на лед и показал, кто в «Эвеланш» по-прежнему номер один.

В Филадельфии, где гостил «Колорадо», Варли за 60 игровых минут не допустил ни одной ошибки: в случае с единственной пропущенной им шайбой надо не ругать вратаря, а хвалить форварда — подставление Нолана Патрика получилось очень тонким и своевременным.

Остальные 37 угроз воротам «Эвеланш» Семен ликвидировал, порою включая режим «стены».

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В атаке у «Лавин» по традиции зажигала первая тройка. Микко Рантенен, Нэтан Маккинон и Габриэль Ландеског организовали три из четырех шайб своей команды, которая прямо сейчас идет на втором месте в Западной конференции, сразу за лучшим клубов лиги «Нэвшиллом».

Следующим летом к тому моменту уже 31-летнего Варламова ждет подписание нового контракта. Возможно, главного в его карьере. А потому цель Семена на этот сезон предельно ясна: он снова должен стать одним из тех людей, которые затащат «Колорадо» в плей-офф, а там попробуют пройти дальше первого раунда — такого с клубом из Денвера не случалось десять лет. Еще одно важная задача — россиянину нужно сделать все от него зависящее, чтобы обойтись без серьезных повреждений. Вполне возможно, что только высокая травматичность не позволяет ему стать российским голкипером номер один в лучшей лиге мира.

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Филадельфия Флайерз 1:4
(0:1, 0:1, 1:2)
Колорадо Эвеланш
23.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Джаред Беднар
Вратари
Брайан Эллиотт 58:09 (Б. Эллиотт 58:45) Семен Варламов
1-й период
02:08 Джордан Уил
Микко Рантанен (Н. Маккиннон, Г. Ландескуг) 03:23
10:24 Кристиан Фолин
2-й период
Патрик Немет 22:17
Мэттью Колверт 28:32
Мэтью Нието (М. Колверт, К. Седерберг) 34:54
Габриэль Ландескуг 39:57
3-й период
Габриэль Ландескуг 42:25
43:26 Нолан Патрик (Т. Санхейм, Я. Ворачек)
Микко Рантанен п.в. 58:45
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Г. Ландескуг (Колорадо Эвеланш), М. Рантанен (Колорадо Эвеланш), Н. Патрик (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
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