НХЛ простила Овечкина, а он выдал суперматч. Русской звезде разрешено забивать даже ногой
У Ови — четыре очка в игре с «Ванкувером».
У Ови — четыре очка в игре с «Ванкувером».
«Вашингтон Кэпиталз» начал защиту титула с разгромной победы над «Бостоном» (7:0), а вот затем у обладателя Кубка Стэнли все пошло не так гладко. В следующих шести матчах команда Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова выиграла лишь два раза, заставив журналистов и болельщиков вспоминать о всех сложностях постчемпионского сезона. При этом, «Столичные» не провалились — говорить так можно только о встрече с «Нью-Джерси» (0:6), но 8 очков за 7 игр нельзя назвать тем результатом, которого ждут от лучшего клуба лиги.
На старте сезона мы играем нормально, но не так, как должны.
Свое турне по Канаде «Вашингтон» начал с Ванкувера, где для начала сделал подарок одному из хоккеистов «Кэнакс». Нападающий Джей Бигл этим летом поднимал над головой Кубок Стэнли, но, став свободным агентом, решил сменить клуб. В понедельник Бигл ненадолго вернулся в раздевалку «Кэпиталз», чтобы из рук Овечкина получить чемпионский перстень.
На матч хоккеисты «Вашингтона» выходили в статусе одиннадцатой команды Восточной конференции — начинать исправлять эту ситуацию нужно было здесь и сейчас. Гости и начали — уже на второй минуте в формате «4 на 4» защитник Джон Карлсон образцово исполнил центрфорварда.
На то, чтобы отыграться, у хозяев ушло больше периода, но как только они сделали это, слово взяли русские звезды «Вашингтона». Евгений Кузнецов реализовал большинство в стиле Овечкина — челябинец мощно зарядил из круга вбрасывания, правда, не левого, а правого.
А сам Ови забил футбольный гол — игрок «Ванкувера» первым успел на подбор у собственных ворот и бросил в ногу российскому нападающему.
В начале третьей двадцатиминутки «Кэнакс» намекнули на возможность камбэка, но канадскую команду снова осадил Овечкин. Теперь Александр все сделал по классике — дождался паса в своем офисе, мощно бросил и отправился принимать поздравления от партнеров. 8 голов в 8 матчах сезона для 8-го номера «Вашингтона» — красота!
Интересно, что Александр Великий мог вообще не сыграть в этом матче — «Флорида Пантерз» ведь требовала его дисквалификации за хит на Марке Пысике. Но лиге решила не наказывать Овечкина, а он с четырьмя набранными очками стал одной из главных звезд игрового дня.
|Ванкувер Кэнакс
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2:5
(0:1, 1:2, 1:2)
|Вашингтон Кэпиталз
|Трэвис Грин
|Тодд Рирден
|Андерс Нильссон 57:55 (А. Нильссон 58:19)
|Брэйден Холтби
|1-й период
|00:52
|Антуан Руссель
|Михал Кемпны
|00:52
|Джон Карлсон (Я. Врана, Л. Эллер)
|02:20
|Брукс Орпик
|03:55
|15:28
|Бо Хорват
|2-й период
|Джон Карлсон
|23:22
|27:30
|Трой Стэчер
|28:47
|Эрик Гудбрэнсон
|Евгений Кузнецов (Дж. Карлсон, А. Овечкин)
|29:29
|Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Ти.Дж. Оши)
|39:34
|Никлас II Бэкстрем
|39:45
|3-й период
|40:20
|Свен Берчи (Б. Бозер, Бо Хорват)
|41:52
|Александр Эдлер
|44:31
|Трой Стэчер
|Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Н. Бэкстрем)
|45:35
|Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, Н. Бэкстрем)
|п.в.
|58:19
|59:29
|Свен Берчи
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)