НХЛ простила Овечкина, а он выдал суперматч. Русской звезде разрешено забивать даже ногой

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«Вашингтон Кэпиталз» начал защиту титула с разгромной победы над «Бостоном» (7:0), а вот затем у обладателя Кубка Стэнли все пошло не так гладко. В следующих шести матчах команда Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова выиграла лишь два раза, заставив журналистов и болельщиков вспоминать о всех сложностях постчемпионского сезона. При этом, «Столичные» не провалились — говорить так можно только о встрече с «Нью-Джерси» (0:6), но 8 очков за 7 игр нельзя назвать тем результатом, которого ждут от лучшего клуба лиги.

На старте сезона мы играем нормально, но не так, как должны. Никлас Бэкстрем, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»

Свое турне по Канаде «Вашингтон» начал с Ванкувера, где для начала сделал подарок одному из хоккеистов «Кэнакс». Нападающий Джей Бигл этим летом поднимал над головой Кубок Стэнли, но, став свободным агентом, решил сменить клуб. В понедельник Бигл ненадолго вернулся в раздевалку «Кэпиталз», чтобы из рук Овечкина получить чемпионский перстень.

На матч хоккеисты «Вашингтона» выходили в статусе одиннадцатой команды Восточной конференции — начинать исправлять эту ситуацию нужно было здесь и сейчас. Гости и начали — уже на второй минуте в формате «4 на 4» защитник Джон Карлсон образцово исполнил центрфорварда.

На то, чтобы отыграться, у хозяев ушло больше периода, но как только они сделали это, слово взяли русские звезды «Вашингтона». Евгений Кузнецов реализовал большинство в стиле Овечкина — челябинец мощно зарядил из круга вбрасывания, правда, не левого, а правого.

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А сам Ови забил футбольный гол — игрок «Ванкувера» первым успел на подбор у собственных ворот и бросил в ногу российскому нападающему.

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В начале третьей двадцатиминутки «Кэнакс» намекнули на возможность камбэка, но канадскую команду снова осадил Овечкин. Теперь Александр все сделал по классике — дождался паса в своем офисе, мощно бросил и отправился принимать поздравления от партнеров. 8 голов в 8 матчах сезона для 8-го номера «Вашингтона» — красота!

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