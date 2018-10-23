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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин вышел на чистое девятое место в НХЛ по голам в большинстве

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал уверенную выездную победу над «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

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Источник: AP 2018

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое девятое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве. Российский форвард реализовал большинство на 46-й минуте матча, воспользовавшись передачами Джона Карлсона и Никласа Бекстрёма. Теперь на счету капитана «столичных» 233 шайбы, заброшенные в большинстве, он обогнал Дино Сиссарелли (232).

Впереди располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247), Фил Эспозито (246), Брендан Шэнахэн (237), Марио Лемье (236) и Марсель Дион (234).

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