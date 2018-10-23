Овечкин вышел на чистое девятое место в НХЛ по голам в большинстве

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое девятое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве. Российский форвард реализовал большинство на 46-й минуте матча, воспользовавшись передачами Джона Карлсона и Никласа Бекстрёма. Теперь на счету капитана «столичных» 233 шайбы, заброшенные в большинстве, он обогнал Дино Сиссарелли (232).