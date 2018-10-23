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11:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Себастьян Ахо установил рекорд «Каролины»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Каролине Харрикейнз» (1:3), таким образом проиграв седьмой раз в восьми последних встречах.

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Форвард «Каролины» Себастьян Ахо продлил результативную серию до девяти матчей подряд со старта сезона. 21-летний финн поучаствовал в шайбе Майкла Ферланда. Всего на счету финского нападающего стало 14 (4+10) очков в девяти матчах.

Это лучший результат в отдельной истории «Каролины» и второй в истории всей франшизы. Общий рекорд принадлежит бывшему генеральному менеджеру «Харрикейнз» Рону Фрэнсису (период «Хартфорд Уэйлерз»), который в сезоне-1984/85 набирал очки в 11 матчах подряд со старта сезона.

Каролина Харрикейнз
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