Себастьян Ахо установил рекорд «Каролины»

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо продлил результативную серию до девяти матчей подряд со старта сезона. 21-летний финн поучаствовал в шайбе Майкла Ферланда. Всего на счету финского нападающего стало 14 (4+10) очков в девяти матчах.

Это лучший результат в отдельной истории «Каролины» и второй в истории всей франшизы. Общий рекорд принадлежит бывшему генеральному менеджеру «Харрикейнз» Рону Фрэнсису (период «Хартфорд Уэйлерз»), который в сезоне-1984/85 набирал очки в 11 матчах подряд со старта сезона.