Поступок Овечкина, который оценят даже его хейтеры. Он отказался от хет-трика, подарив гол партнеру
Ови снова удивил всех.
Ови снова удивил всех.
Шла предпоследняя минута матча «Ванкувера» и «Вашингтона». Действующие обладатели Кубка Стэнли к этому моменту вели со счетом 4:2, во многом благодаря дублю Александра Овечкина, который свой первый гол в ворота «Кэнакс» забил ногой, а второй — из своего «офиса» в левом круге вбрасывания. Канадская команда попыталась спасти матч и заменила вратаря на шестого полевого игрока.
Из затеи хозяев не вышло ничего хорошего. Никлас Бэкстрем завладел шайбой в своей зоне, передал ее Александру Овечкину, который легко и непринужденно проскочил между двух соперников, и, как показалось, отправился к воротам «Ванкувера» за
Широкий поступок Овечкина оценил главный тренер и хоккеисты «Кэпиталз», а сам форвард ничего необычного в своем решении не увидел.
Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:
«Оши сказал: “Почему ты отдал мне шайбу?”. Он находился в открытой позиции, и я отдал ему передачу». (NHL).
Никлас Бэкстрем, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:
«Да, я был удивлён. Но сейчас он очень зрелый игрок и просто знает, что сделает его в
Тодд Рирден, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»:
«Для меня это очень важно. Мы видели, каким он был лидером в прошлом сезоне, когда команда выиграла главный трофей в хоккее. Да, он забил несколько важных голов. Но он был лидером в раздевалке, а на льду он блокировал броски и полностью отдавался игре. Он мог легко забить и сам, но даже не подумал об этом. Он не обращает на это внимание. Его лидерство вышло на новый уровень». (NHL).
|Ванкувер Кэнакс
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2:5
(0:1, 1:2, 1:2)
|Вашингтон Кэпиталз
|Трэвис Грин
|Тодд Рирден
|Андерс Нильссон 57:55 (А. Нильссон 58:19)
|Брэйден Холтби
|1-й период
|00:52
|Антуан Руссель
|Михал Кемпны
|00:52
|Джон Карлсон (Я. Врана, Л. Эллер)
|02:20
|Брукс Орпик
|03:55
|15:28
|Бо Хорват
|2-й период
|Джон Карлсон
|23:22
|27:30
|Трой Стэчер
|28:47
|Эрик Гудбрэнсон
|Евгений Кузнецов (Дж. Карлсон, А. Овечкин)
|29:29
|Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Ти.Дж. Оши)
|39:34
|Никлас II Бэкстрем
|39:45
|3-й период
|40:20
|Свен Берчи (Б. Бозер, Бо Хорват)
|41:52
|Александр Эдлер
|44:31
|Трой Стэчер
|Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Н. Бэкстрем)
|45:35
|Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, Н. Бэкстрем)
|п.в.
|58:19
|59:29
|Свен Берчи
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)