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14:59 (мск), источник: Sport24

Поступок Овечкина, который оценят даже его хейтеры. Он отказался от хет-трика, подарив гол партнеру

Ови снова удивил всех.

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Шла предпоследняя минута матча «Ванкувера» и «Вашингтона». Действующие обладатели Кубка Стэнли к этому моменту вели со счетом 4:2, во многом благодаря дублю Александра Овечкина, который свой первый гол в ворота «Кэнакс» забил ногой, а второй — из своего «офиса» в левом круге вбрасывания. Канадская команда попыталась спасти матч и заменила вратаря на шестого полевого игрока.

Из затеи хозяев не вышло ничего хорошего. Никлас Бэкстрем завладел шайбой в своей зоне, передал ее Александру Овечкину, который легко и непринужденно проскочил между двух соперников, и, как показалось, отправился к воротам «Ванкувера» за хет-триком. Но капитан «Вашингтона» неожиданно поделился шайбой с Ти Джея Оши, который и добил «Ванкувер».

Широкий поступок Овечкина оценил главный тренер и хоккеисты «Кэпиталз», а сам форвард ничего необычного в своем решении не увидел.

Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

«Оши сказал: “Почему ты отдал мне шайбу?”. Он находился в открытой позиции, и я отдал ему передачу». (NHL).

Во время загрузки произошла ошибка.

Никлас Бэкстрем, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

«Да, я был удивлён. Но сейчас он очень зрелый игрок и просто знает, что сделает его в какой-нибудь из следующих игр. Для него тут невелика потеря». (NHL).

Во время загрузки произошла ошибка.

Тодд Рирден, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»:

«Для меня это очень важно. Мы видели, каким он был лидером в прошлом сезоне, когда команда выиграла главный трофей в хоккее. Да, он забил несколько важных голов. Но он был лидером в раздевалке, а на льду он блокировал броски и полностью отдавался игре. Он мог легко забить и сам, но даже не подумал об этом. Он не обращает на это внимание. Его лидерство вышло на новый уровень». (NHL).

Ванкувер Кэнакс 2:5
(0:1, 1:2, 1:2)
Вашингтон Кэпиталз
23.10.2018, 05:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис Грин Тодд Рирден
Вратари
Андерс Нильссон 57:55 (А. Нильссон 58:19) Брэйден Холтби
1-й период
00:52 Антуан Руссель
Михал Кемпны 00:52
Джон Карлсон (Я. Врана, Л. Эллер) 02:20
Брукс Орпик 03:55
15:28 Бо Хорват
2-й период
Джон Карлсон 23:22
27:30 Трой Стэчер
28:47 Эрик Гудбрэнсон
Евгений Кузнецов (Дж. Карлсон, А. Овечкин) 29:29
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Ти.Дж. Оши) 39:34
Никлас II Бэкстрем 39:45
3-й период
40:20 Свен Берчи (Б. Бозер, Бо Хорват)
41:52 Александр Эдлер
44:31 Трой Стэчер
Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Н. Бэкстрем) 45:35
Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, Н. Бэкстрем) п.в. 58:19
59:29 Свен Берчи
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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