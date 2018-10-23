Динозавры вымирают. Ковальчук ошибся с командой в НХЛ?

Источник: Спорт-Экспресс

Пример из НБА

Дрю Даути перед матчем с «Торонто» был в восторге от того, что вытворял Джимми Батлер на предсезонке НБА. В первом домашнем матче поначалу трибуны свистели своенравному защитнику «Миннесоты Тимбервулвз», а под конец скандировали «MVP». 33 очка с сумасшедшим процентом, победа над «Кливлендом» и удивительная ясность относительно того, насколько же был прав Батлер, что без него молодые звезды Карл-Энтони Таунс и Эндрю Уиггинз, которых он постоянно подначивал после перехода, говоря, что те не играют в защите, ничего особенного из себя не представляют.

Батлер потребовал обмена до предсезонки, но все-таки явился в тренировочный лагерь, где в двустороннем матче обыграл стартовую пятерку, набрав себе в команду резервистов с самой дальней части скамейки. По сути — третья пятерка, если не считать Джимми, дернула основу. А он лично — издевался над Таунсом и Уиггинсом, активно применяя трэшток и вгоняя их в ступор своей топовой игрой в защите. Были и другие занятные эпизоды, но суть в конце концов в том, что он встряхнул «Волков» и заставил хоть немного себе соответствовать. Батлера часто обвиняют в «токсичности», однако же кто как не он, выбившийся с низов в элиту исключительно за счет невероятных труда и упорства, имеет право предъявлять претензии не только молодым, а кому бы то ни было еще. Он-то спуску себе никогда не дает.

Даути даже сказал, что может представить себя, устраивающего нечто подобное, но, конечно, не заходя так далеко. Так далеко, впрочем, и не получилось бы — роль личности в хоккее куда ниже, чем в баскетболе. Но, вероятно, именно Дрю был одним из инициаторов спонтанного командного собрания после поражения от «Баффало». Раздевалку закрыли на 20 минут. Репортеры стояли и недоумевали, потому что подобное случается очень уж редко.

Алек Мартинес после напирал на то, что всем хоккеистам нужно посмотреться в зеркало. А главный тренер Джон Стивенс нервно мямлил что-то про пропажу характера. Хоккеисты винят во всех неудачах себя, поскольку именно они находятся на льду, именно они бросают по воротам и раздают передачи.

Правда, с последним есть проблемы. И весьма большие. Проблемы «Лос-Анджелеса» заключаются не в том, что кто-то позволяет себя исчезать с площадки. Ну, кроме разве что Пирсона.

Конец олдскульного хоккея

В начале прошлого сезона было очевидно, что Стивенс пытается уйти от наследия Дэррила Саттера. Олдскульный хоккей принес тому два Кубка Стэнли, но попросту перестал работать, когда в лиге появился новый вектор — ставка не просто на скорость, а скорость вкупе с техникой. С каждым годом он был все очевиднее и окончательно проявился, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. Делая ставку на контроль шайбы. На контроль как таковой, а не псевдоконтроль, выражаемый с помощью метрик, основанных на бросковой активности. В чем «Кингз» традиционно были сильны последние годы.

Но если у «Кэпиталз», самой мало бросающей команды прошлого сезона, количество именно опасных бросков, выполняемых после обводок или поперечных передач, было на уровне тройки лидеров по подобным показателям, а в плей-офф они были безусловно лучшими, то «Короли» плелись в хвосте. И только игра Джонатана Куика по первому броску и умения крупногабаритной защиты нейтрализовывать вторые шансы позволила им забраться на седьмое место на «Западе».

Так вот, Стивенс далеко не ушел. Хуже того, он отмел высокий уровень агрессии и давления на ворота и настырный форчек, но при этом не поставил ничего интересного ни в зоне атаки, ни при переходе из обороны в атаку. Шутка ли — принявшись считать контролируемые входы в зону атаки у «Лос-Анджелеса» против «Баффало», я обнаружил, что несколько обманывался. То есть ощущения были правильными, но немного неверными — все оказалось еще хуже.

Когда команда за период совершает пять контролируемых входов в зону атаки при игре «пять на пять», при том что один только условный Панарин в одиночку делает в два раза больше в среднем за игру, как и Маккиннон с Холлом (да и «Баффало» в этом компоненте раза два в лучше, причем «Сэйбрз» именно после такой атаки открыли счет), на что она может рассчитывать? Особенно если переводы с фланга на фланг отсутствуют как класс (возможно, под запретом). Было бы, к слову, четыре, если бы не мягкие руки Кемпе, сумевшего очень сильный пас от синей до синей превратить в скидку на фланг. Было бы еще меньше, если бы молодому Ремпалу не сказали, что идти на двоих, выдерживать паузу и подключать защитника — это не в духе «Кингз». Но именно после организованной им атаки «Короли» создали единственный свой убойный момент в первом периоде — Ковальчук попал в штангу.

Ковальчук — светлое пятно

Единственный, кому, кажется, плевать на заветы тренеров, хотя так было всегда, даже при Саттере, — это Копитар. Ему позволено больше, чем другим. Потому что может и умеет выгадать партнерам пространство. Он все-таки классический центрфорвард с невероятным умением контролировать темп игры.

Если посмотреть на другие матчи — там абсолютно такая же картина. Защитники, если сами не вбрасывают шайбу в зону, грузят реактивные снаряды под чужую синюю, которые только скидывать и получается. И то — в лучшем случае. Проблемы в большинстве тоже ведь связаны с тем, что команда не умеет и не приучена нормально раскатиться и за счет комплексного движения шайбы и игроков вскрыть один из флангов. Первая спецбригада получилась исключительно бросающей, причем с периметра, в которой Аяфалло и Картер шайбу толком не трогают. Вроде собрана по заветам большинства «Вашингтона», но сколько у «Кэпс» движения шайбы и хоккеистов, сколько там передач из-под ворот и поперечных, у «Кингз» отсутствующих.

Ковальчук отвык играть в такой хоккей. Почему и не попадает в такт, оставаясь при этом одним из светлых пятен, но плохо взаимодействуя с партнерами. Он часто подключает их на входе в зону атаки, если видит, что впереди все перекрыто. Чего они не ждут, ведь вброс куда очевиднее.

Картер — совсем не тот центрфорвард, что нужен Ковальчуку. Он-то как раз далеко не классический, а центр первого темпа, нацеленный на бросок. Вернуться бы к Копитару, но у Стивенса нет времени ждать, пока наладится химия. Потому что он под прицелом. За ним, за Майком Йео, за Тоддом Макллеланом и Дэйвом Хэкстолом пристально следят владельцы клубов, как говорит инсайдер Ник Кипреос. Не генменеджеры, они-то по негласному принципу не трогают назначенных тренеров в первые два года, если только все не пойдет совсем уж под откос, а именно владельцы. Ничего хорошего это Стивенсу не сулит, но, возможно, тем лучше для «Лос-Анджелеса». Если, конечно, Роб Блэйк не сделает выбор в пользу условного Алена Виньо. Потому что это примерно те же яйца, только в профиль.

Собственно, снимать вину с игроков тут тоже нельзя. Они привыкли действовать в таком вот стиле. Уж Даути-то может быть предельно креативен. Как вспомнишь его спинорамы и рейды — грустно становится. С другой стороны, в сборной Канады он был именно таким. Успевающим все и везде. Потому и напрашивается полный слом системы. Были надежды на то, что молодежь сумеет все перелопатить изнутри. Но Клэга не подпускают. Многострадальный Виларди опять сломался. Амадио помещают в узкие рамки. Как и Кемпе, даром что при нем второе звено, когда Картер выбыл в прошлом сезоне, смотрелось куда веселее, но он сидит себе в третьей тройке.