Динозавры вымирают. Ковальчук ошибся с командой в НХЛ?
Корреспондент «СЭ» Игорь Еронко — о провале «Лос-Анджелеса» на старте регулярного чемпионата НХЛ.
Корреспондент «СЭ» Игорь Еронко — о провале «Лос-Анджелеса» на старте регулярного чемпионата НХЛ.
Дрю Даути перед матчем с «Торонто» был в восторге от того, что вытворял Джимми Батлер на предсезонке НБА. В первом домашнем матче поначалу трибуны свистели своенравному защитнику «Миннесоты Тимбервулвз», а под конец скандировали «MVP». 33 очка с сумасшедшим процентом, победа над «Кливлендом» и удивительная ясность относительно того, насколько же был прав Батлер, что без него молодые звезды
Батлер потребовал обмена до предсезонки, но
Даути даже сказал, что может представить себя, устраивающего нечто подобное, но, конечно, не заходя так далеко. Так далеко, впрочем, и не получилось бы — роль личности в хоккее куда ниже, чем в баскетболе. Но, вероятно, именно Дрю был одним из инициаторов спонтанного командного собрания после поражения от «Баффало». Раздевалку закрыли на 20 минут. Репортеры стояли и недоумевали, потому что подобное случается очень уж редко.
Алек Мартинес после напирал на то, что всем хоккеистам нужно посмотреться в зеркало. А главный тренер Джон Стивенс нервно мямлил
Правда, с последним есть проблемы. И весьма большие. Проблемы «Лос-Анджелеса» заключаются не в том, что
В начале прошлого сезона было очевидно, что Стивенс пытается уйти от наследия Дэррила Саттера. Олдскульный хоккей принес тому два Кубка Стэнли, но попросту перестал работать, когда в лиге появился новый вектор — ставка не просто на скорость, а скорость вкупе с техникой. С каждым годом он был все очевиднее и окончательно проявился, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. Делая ставку на контроль шайбы. На контроль как таковой, а не псевдоконтроль, выражаемый с помощью метрик, основанных на бросковой активности. В чем «Кингз» традиционно были сильны последние годы.
Но если у «Кэпиталз», самой мало бросающей команды прошлого сезона, количество именно опасных бросков, выполняемых после обводок или поперечных передач, было на уровне тройки лидеров по подобным показателям, а в
Так вот, Стивенс далеко не ушел. Хуже того, он отмел высокий уровень агрессии и давления на ворота и настырный форчек, но при этом не поставил ничего интересного ни в зоне атаки, ни при переходе из обороны в атаку. Шутка ли — принявшись считать контролируемые входы в зону атаки у «Лос-Анджелеса» против «Баффало», я обнаружил, что несколько обманывался. То есть ощущения были правильными, но немного неверными — все оказалось еще хуже.
Когда команда за период совершает пять контролируемых входов в зону атаки при игре «пять на пять», при том что один только условный Панарин в одиночку делает в два раза больше в среднем за игру, как и Маккиннон с Холлом (да и «Баффало» в этом компоненте раза два в лучше, причем «Сэйбрз» именно после такой атаки открыли счет), на что она может рассчитывать? Особенно если переводы с фланга на фланг отсутствуют как класс (возможно, под запретом). Было бы, к слову, четыре, если бы не мягкие руки Кемпе, сумевшего очень сильный пас от синей до синей превратить в скидку на фланг. Было бы еще меньше, если бы молодому Ремпалу не сказали, что идти на двоих, выдерживать паузу и подключать защитника — это не в духе «Кингз». Но именно после организованной им атаки «Короли» создали единственный свой убойный момент в первом периоде — Ковальчук попал в штангу.
Единственный, кому, кажется, плевать на заветы тренеров, хотя так было всегда, даже при Саттере, — это Копитар. Ему позволено больше, чем другим. Потому что может и умеет выгадать партнерам пространство. Он
Если посмотреть на другие матчи — там абсолютно такая же картина. Защитники, если сами не вбрасывают шайбу в зону, грузят реактивные снаряды под чужую синюю, которые только скидывать и получается. И то — в лучшем случае. Проблемы в большинстве тоже ведь связаны с тем, что команда не умеет и не приучена нормально раскатиться и за счет комплексного движения шайбы и игроков вскрыть один из флангов. Первая спецбригада получилась исключительно бросающей, причем с периметра, в которой Аяфалло и Картер шайбу толком не трогают. Вроде собрана по заветам большинства «Вашингтона», но сколько у «Кэпс» движения шайбы и хоккеистов, сколько там передач
Ковальчук отвык играть в такой хоккей. Почему и не попадает в такт, оставаясь при этом одним из светлых пятен, но плохо взаимодействуя с партнерами. Он часто подключает их на входе в зону атаки, если видит, что впереди все перекрыто. Чего они не ждут, ведь вброс куда очевиднее.
Картер — совсем не тот центрфорвард, что нужен Ковальчуку.
Собственно, снимать вину с игроков тут тоже нельзя. Они привыкли действовать в таком вот стиле. Уж
Пожалуй, Ковальчук сделал не очень правильный выбор. Слишком закостенелая у него команда. Закостенелая и возрастная. Ее можно преобразить, но для этого нужен взрыв. На что «Кингз» вряд ли пойдут — очень своеобразная организация, собиравшая контендера, у которого трио ролевиков в возрасте, самых обычных, ничем не выделяющихся — Клиффорд, Томпсон и Льюис — зарабатывает больше 5 миллионов долларов. При том что сейчас большинство клубов стараются на таких ребятах экономить. И вообще — делают акцент на большей универсальности, вводя молодых, а не на «вбросил — воткнулся». Эти ребята — пережиток прошлого, тех времен, когда Саттер был актуален. «Кингз» в принципе выглядят динозаврами. Не по возрасту, хотя это одна из самых возрастных команд лиги, при том что у них нет никого, кому было бы под 40. А по своим принципам.