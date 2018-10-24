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08:31 (мск), источник: ТАСС

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Флориду» в матче НХЛ, Георгиев совершил 36 сейвов

ТАСС, 24 октября. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Флоридой» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер Александр Георгиев («Рейнджерс») отбил 36 бросков по своим воротам.

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Источник: AP 2018

В составе победителей дублями отметились Мика Зибанежад (24-я и 37-я минуты) и Матс Цуккарелло (32, 42). Еще одну шайбу забросил Кевин Хэйз (60). У «Флориды» шайбы забросили Винсент Трочек (19) и Майк Хоффман (51). Россиянин Евгений Дадонов («Флорида») отметился голевой передачей.

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Первой звездой встречи был назван Зибанежад (2+2), второй звездой стал Цуккарелло (2+0), третьей — защитник «Рейнджерс» Ник Пионк (0+2).

Во встрече приняли участие еще четверо россиян. Павел Бучневич («Рейнджерс» — 17 минут, 2 броска, 3 хита), Владислав Наместников («Рейнджерс» — 9 минут, показатель полезности «-1»), Богдан Киселевич («Флорида» — 14 минут, показатель полезности «0») и Максим Мамин («Флорида» — 8 минут, 4 броска, 3 хита) результативными действиями не отметились.

В другом матче игрового дня «Питтсбург» в гостях обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:5 в овертайме. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин набрал одно очко, ассистировав Джейми Олекзиаку в моменте со вторым голом. Хоккеист провел на площадке 18 минут 39 секунды с показателем полезности «-1». Таким образом, в активе Малкина в текущем сезоне теперь 12 (3+9) очков.

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Результаты других матчей игрового дня:

«Коламбус» — «Аризона» — 1:4;.

«Монреаль» — «Калгари» — 3:2;.

«Оттава» — «Бостон» — 1:4;.

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 4:5;.

«Даллас» — «Лос-Анджелес» — 4:2;.

«Чикаго» — «Анахайм» — 3:1.

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