Форвард «Аризоны» Фишер признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 24 октября. Нападающий «Аризоны» Кристиан Фишер признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 24 октября. Нападающий «Аризоны» Кристиан Фишер признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
Фишер сделал
Второй звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад, четыре очка которого (две шайбы + две передачи) принесли команде победу над «Флоридой» (5:2).
Третьей звездой стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, набравший четыре очка (2+2) в победном матче с «Оттавой» (4:1).