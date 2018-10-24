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10:44 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Аризоны» Фишер признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 24 октября. Нападающий «Аризоны» Кристиан Фишер признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: AP 2018

Фишер сделал хет-трик, который помог «Аризоне» одержать победу в выездном матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (4:1).

Второй звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад, четыре очка которого (две шайбы + две передачи) принесли команде победу над «Флоридой» (5:2).

Третьей звездой стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, набравший четыре очка (2+2) в победном матче с «Оттавой» (4:1).

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